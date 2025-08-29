Turek (Motoristé): S SPD se Andrej Babiš rozhodně nedomluví

"Proč Motoristé potřebují být součástí parlamentu a příští vlády? Pokud se tak nestane, tak pravděpodobně vyhraje hnutí ANO a její potenciální koaliční partner jsou komunisti, nebo teoreticky i STAN. S SPD se Andrej Babiš rozhodně nedomluví, to jsem si absolutně jist. Pokud se to nepovede, bude to jako minule a budete tu mít premiéra Fialu, nebo premiéra Rakušana. Budete tu mít euro, pracanty z Afghánistánu a nebude se rozhodně rušit ETS2," zdůraznil na předvolební akci Motoristů sobě v Mladé Boleslavi Filip Turek.
Baštou Motoristů sobě je zcela logicky město automobilů Mladá Boleslav. Zde získali nejvíc hlasů v evropských volbách a věří tu v dobrý výsledek i ve volbách parlamentních. Na čtvrtek odpoledne si tu připravili nejen politickou šou v parku Výstaviště. K vidění byly například dvě superauta značky Bugatti, virtuální realita a hlavně dechberoucí trialová šou Martina Matějíčka, který předvedl kousky, při nichž se zatajoval dech. Přeskakoval nejdříve jednoho dobrovolníka a pak dokonce šest odvážlivců. Sám je chválil za odvahu s tím, že sám by si tam lehnout nešel. Na závěr předvedl dosti obtížné dva přemety a sklidil velký potlesk.
Věřím, že zrušíme zákaz výroby aut se spalovacími motory
Pak už se na pódiu objevili hlavní protagonisté. Akci moderoval Igor Červený, dvojka Motoristů ve Středočeském kraji. Ten přivítal lídra středočeské kandidátky a nejznámějšího Motoristu, europoslance Filipa Turka, Gabrielu Sedláčkovou, lídryni v Olomouckém kraji, a pražského Borise Šťastného. "Dnes je velký den, protože jsme v automobilovém městě. Takovém českém Detroitu. Doufejme, že nebude mít podobný osud. Je jenom na nás, abychom tomu zabránili. Dnes je den, kdy evropská komise dostala otevřený dopis od Evropské asociace výrobců automobilů, že se má zrušit zákaz výroby aut se spalovacími motory od roku 2035. Evropská komise se tím bude muset zabývat a věřím, že v roce 2026 tento zákaz zrušíme a nebude platit," řekl na úvod Filip Turek a tato slova vyvolala potlesk přítomných lidí z města automobilového. "Doufám, že toto budeme podporovat jako příští česká vláda. Ta současná všechny tyto věci schválila ve druhé polovině roku 2022, kdy měla Česká republika předsednictví v Evropské unii. Česká vláda dala těmto zeleným nesmyslům zelenou. Takže věřím tomu, že ti, kteří ji minule volili, ji nyní volit nebudou," uvedl.
Místní kandidátku přijel z Prahy podpořit Boris Šťastný. "Jel jsem sem hodinu a padesát minut. Chci se vám jako Pražák strašně omluvit za pražskou koalici na magistrátu, která je sestavená z koalice Spolu, Pirátů a Starostů, která totálně zničila dopravu v Praze. Uzavřeli všechny hlavní tahy, uzavřeli Plzeňskou, naprosto zbytečně uzavřeli trati tramvají okolo Václavského náměstí, uzavřeli magistrálu. Tohle musíme změnit. Byl bych velice rád, kdyby se střední Čechy daleko více propojily s Prahou, aby železnice zvýšila svoji kapacitu, aby se vybudovala parkoviště na kraji města, a abychom mohli autem normálně fungovat po městě," konstatoval. Je i proti třicítce ve městech, což by je podle něj zásadně zneprůjezdnilo. "Máme ve volebním programu konec radarů, kde není člověk. Tedy, že je radar někde, kde jenom vybírají prachy, aby je dostali do městské pokladny. My je chceme nechat jenom tam, kde je to nezbytně nutné, tedy u školy či hřiště," vysvětlil Boris Šťastný.
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Nepřijatelné šmírování občanů
Dalším tématem byla svoboda slova, která je nyní aktuální. Tomuto tématu dlouhodobě věnuje Gabriela Sedláčková. Vysvětlila, proč je nepřijatelná opakovaná snaha Evropské komise protlačit takzvaný Chat kontrol, tedy vpodstatě šmírování občanů pod záminkou boje proti sexuálnímu zneužívání dětí. Znamenalo by to však skenování komunikace milionu lidí, rozsáhlé zásahy do soukromí. "To nemůžeme dopustit, abychom byli sledování jako v Číně a ke všem bylo přistupováno jako bychom byli zločinci nebo násilníci. Měli bychom v Evropské unii ctít presumpci nevinny a právní stát," domnívala se.
"Je potřeba vymáhat větší tresty za násilné činy, obzvláště na dětech, je samozřejmé to nějakým způsobem kontrolovat. Už dnes to společnost Meta - tedy facebook a instagram - dokonce dělá. Mají algoritmy, které jim vyhazují podezření na násilné nebo pedofilní sklony u některých účtů. Když se provedly výzkumy, přišlo se na to, že devadesát procent těchto hlášení je falešných. Jsou špatně vyhodnocené," upozornila. Naštěstí jsou podle jejích informací některé země proti, další, včetně Česka, se rozhodují. "Vyzývejte proto vaše poslance a senátory, že nechcete chat control, že nechcete šmírování," řekla Gabriela Sedláčková.
Evropská unie si usmyslela, že nás opět bude převychovávat
Igor Červený pak upozornil na letáček, který byl na akci k dispozici, který uváděl několik daní, které na nás vbrzku čekají. "Týká se to také uhlíkového cla. Evropská unie pochopila, že velké konglomeráty jako je Volkswagen, by si některé součástky mohly nechat vyrábět v zahraničí. Nenechají je tam vyrábět, protože uhlíkové clo bude tak vysoké, že by se to nevyplatilo. Před pár dny se Evropská unie neskutečně rozčilovala kvůli celní válce se Spojenými státy. Tohle je mnohonásobně horší," uvědomoval si.
"Když pomineme základní daně z Evropské unie pak tu ještě máme daň z cukru, alkoholu, daň za potřebu. Evropská unie si usmyslela, že vás opět bude převychovávat. Třeba v nakládání s plasty. Česká republika patří mezi nejlepší země ohledně recyklace plastů. Přes osmdesát procent plastů se sbírá a třídí, dokonce recykluje a znovu používá. Někoho napadlo, že za to, že si koupíte jogurt nebo zubní pastu či šampon v lahvičce z umělé hmoty, tak dáte ještě další peníze. Je to naprosto zbytečné, protože hlavními znečišťovateli v oblasti plastů je Čína, Indonésie, Malajsie, převážně asijské země. Určitě ne Evropská unie a už vůbec ne Česká republika," konstatoval.
"Co se týče elektroodpadu už nyní když si koupíte telefon, tablet, počítač platíte za jejich budoucí recyklaci. Oni to chtějí opět zdražit. Oni chtějí dokonce zdražit i to, že vlastníte nějakou nemovitost,. K tomu nás ještě česká speciální měření energetické únosnosti našich budov," upozornil. "Celkově balíček, který se na nás od roku 2026 chystá, je pro domácnost ve výši až 124 tisíc korun ročně, daňová zátěž každý rok. Pokud to nechcete platit, volte Motoristy. Protože my víme, co to znamená pro Českou republiku, když řekneme ne a jaké následné kroky musíme učinit," objasnil Igor Červený.
Jediný, komu vyhovuje evropská dekarbornizace, je Čínská lidová republika
"Z těch 124 tisíc korun na každou domácnost ročně je většina, přes osmdesát tisíc korun, z daní, které se jmenují ETS2. To je něco co znáte jako emisní povolenky. Ty byly doposud obchodovatelné pro průmysl, což znamená, že Škodovka se velmi prohnula, protože produkuje věci, které jsou velmi silně zatížené emisními povolenkami a je potřeba třeba platit emisní pokuty za to, že prodáváte auta," vysvětlil Filip Turek. "ETS2 jsou emisní pokuty pro domácnosti. Jsou to emisní povolenky pro vás, co doma topíte uhlím, plynem nebo spíš co jezdíte autem. Jedná se o vytápění, naftu, benzín, bude se jednat o několik korun na litr. Toto začne platit od roku 2027. Naše vláda to schválila při svém předsednictví a teď požádala, aby se to o rok posunulo na rok 2028, což je absolutně nedostatečné. Vzhledem k tomu, že jsme tu měli velmi silnou inflaci a všichni víme, že tisíc korun dnes, není tisícikoruna před pěti lety. Pokud bychom měli ještě k tomu platit kolem sto dvacet tisíc každá domácnost ročně, tak by se mnoho lidí divilo, jak je to pro ně nekomfortní," konstatoval.
"Tyto emisní povolenky odmítá Polsko a pár našich sousedních států. Je to jeden z důvodů proč jsem se rozhodl kandidovat z evropského parlamentu do národního parlamentu a proč jsme se jako Motoristé rozhodli, že musíme být součástí příští vlády. Je to zákon, který platí. Za dva, tři roky budeme všichni mít život mnohem dražší. My vám slibujeme, že když budeme součástí příští vlády, tak povedeme otevřený boj s Evropskou unií za cenu toho, že bychom platili pokuty, které jsou sice astronomické, ale pořád nejsou tak velké jako by bylo zatížení všech domácností v České republice. Nebo půjdeme legislativní cestou. A to půjde udělat pouze pokud budeme mít velmi silnou pozici na Radě Evropské unie," objasnil s tím, že Evropská unie není jen evropský parlament, ale i evropská komise a rada ministrů.
"My pokud budeme součástí této rady, budeme tyto věci bojkotovat, najdeme zahraniční partnery, obnovíme V4, velkou silnou spolupráci s Polskem, ale také s Rakušany, Italy a dalšími, se kterými jsem ve frakci Patriotů. Na této bázi můžeme tyto věci odmítnout a možná i celkově začít napadat systém všech emisních povolenek, všech emisních pokut, které musím platit i Volkswagen. Ten v Německu řekl, hoří nám střecha. Už je to dva roky a až dnes říkají, že nechtějí auta se spalovacími motory zakazovat a rušit. Přitom dostávají desítky milionů eur, aby vůbec přežili," uvedl s tím, že jediný komu vyhovuje evropská dekarbornizace je Čínská lidová republika. "Případně Indie a některé další asijské země a doly v Africe, které na tom vydělávají," doplnil.
Věnoval se i migračnímu paktu. "Podepsal ho ministr vnitra Rakušan. Znamená to relokaci ze západní Evropy do našich zemí, že nám třeba někdo do pár let řekne - musíte přijmout patnáct tisíc lidí z Afghánistánu či odjinud, kteří se nechtějí učit česky, nechtějí pracovat. V Německu 46 procent z těch, kteří tam po roce 2015 přišli, a je to mnoho milionů lidí, nikdy nebyli aktivní na pracovním trhu. Toto nejsou lidé, kteří by nám tu pomohli. Nepotřebujeme je. Pokud je odmítneme, jsme nuceni jako český stát platit pokutu za každého nepřijatého migranta ze západní Evropy 20 tisíc euro, což je asi půl milionu korun," sdělil europoslanec.
Motoristé jsou jazýčkem na vahách v tom, jak bude vypadat příští vláda
"To jsou všechno důvody, proč jsem se rozhodl kandidovat do poslanecké sněmovny České republiky a postavit se tomu z pozice té ministerské rady, protože jinak to nejde. Jinak Evropa narazí do zelené zdi. V europarlamentu jsou lidé, kteří si přejí otevřenou Evropu. Je to zelená ideologie Pirátů, Spolu, STANu, naší vlády. Ta často něco slíbí a pak udělá pravý opak. Mně se povedlo dostat hlasování o zrušení zákazu výroby aut se spalovacími motory na hlasování v evropském parlamentu před dvěma měsíci. Hádejte kdo se zdržel. Česká ODS. Saša Vondra, který zachraňuje automobilový průmysl," prozradil.
"Pokud chceme, aby tato země byla součástí celku, který je funkční, potřebujeme mít dobrou příští vládu. Proč Motoristé potřebují být součástí parlamentu a příští vlády? Pokud se tak nestane, tak pravděpodobně vyhraje hnutí ANO a její potenciální koaliční partner jsou komunisti, nebo teoreticky i STAN. S SPD se Andrej Babiš rozhodně nedomluví, to jsem si absolutně jist. Pokud se to nepovede, bude to jako minule a budete tu mít premiéra Fialu, nebo premiéra Rakušana. Budete tu mít euro, pracanty z Afghánistánu a nebude se rozhodně rušit ETS2 či Chat Control a podobně," zdůraznil.
"Možná jste si všimli, že těch útoků na nás a kauz je více než na ostatní. Nemyslím si, že bych byl větší parchant než ostatní. Myslím, že si uvědomili, že my jsme tím jazýčkem na vahách v tom, jak bude příští vláda vypadat. Pokud nás zvolíte, my rozhodneme o podobě příští vlády. Proto jsou na nás tak silné útoky," vysvětlil Filip Turek. Tím oficiální program skončil a nastala fronta na Filipa Turka, se kterým se mnoho lidí fotilo a podepisoval se jim.
