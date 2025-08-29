„Odborník“ sekl s prací pro Roberta Kennedyho. Jenže se ukázalo, co je zač

Daskalakis ve svém dopise zveřejněném na platformě X viní Roberta Kennedy Juniora z upřednostňování politických zájmů před vědeckou integritou. Doktor Daskalakis, odborník na prevenci HIV a vakcinační programy, ve svém dopise uvedl, že nemůže pokračovat ve své roli v prostředí, které „používá CDC jako nástroj k vytváření politik a materiálů, jež neodpovídají vědecké realitě a poškozují zdraví veřejnosti“.
Konkrétně upozornil na změny v imunizačním kalendáři pro dospělé a děti, které podle něj „ohrožují životy nejmladších Američanů a těhotných osob“. Dopis dále poukazuje na nedostatek transparentnosti a komunikace uvnitř agentury. Daskalakis uvedl, že data podporující tyto změny nebyly s odborníky CDC konzultovány, ačkoliv o ně opakovaně žádal. Kritizoval také dokument s často kladenými otázkami, který ministerstvo zdravotnictví (HHS) rozeslalo bez konzultace s jeho podřízenými. Dodal, že hlavní změny politiky byly oznamovány prostřednictvím příspěvků na sociálních sítích, včetně X, bez předchozího upozornění odborníků CDC.
Mezi příklady patří propouštění vědců z Poradního výboru pro imunizační praxi (ACIP) prostřednictvím příspěvků na X či oznamování nových členů ACIP bez řádného prověření.
Rezignace přichází v návaznosti na kontroverzní odvolání ředitelky CDC Susan Monarez, která byla propuštěna po necelém měsíci ve funkci s tím, že odmítla podpořit změny vakcinační politiky prosazované Kennedym. Právníci Monarez, Mark Zaid a Abbe Lowell, tvrdí, že její odvolání bylo nezákonné, protože pravomoc odvolat úředníka potvrzeného Senátem má pouze prezident Donald Trump. Bílý dům však uvedl, že Monarez „nebyla v souladu s prezidentovou agendou Znovu zdravá Amerika‘“, jak prohlásil mluvčí Kush Desai. Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Spolu s Daskalakisem rezignovali další tři vysocí představitelé CDC: Dr. Debra Houry, Dr. Daniel Jernigan a Dr. Jen Layden. Houry, hlavní lékařka agentury, uvedla jako důvody dezinformace o vakcínách a navrhované rozpočtové škrty, zatímco Jernigan a Layden vyjádřili obavy z politických zásahů narušujících vědeckou integritu. Masové rezignace vyvolaly znepokojení mezi odborníky na veřejné zdraví. Bývalý ředitel CDC Dr. Tom Frieden varoval, že údajný maják ochrany zdraví je „ve vážném nebezpečí zhasnutí“.
Podle Washington Post Bílý dům jmenoval Jima O’Neilla, jednoho z hlavních Kennedyho zástupců, úřadujícím ředitelem CDC, což vyvolalo u liberálních kritiků další obavy o budoucnost agentury. Tito kritici poukazují na Kennedyho skeptický postoj k vakcínám a jeho jmenování kontroverzních osob, jako jsou Robert Malone a Vicky Pebsworth, do ACIP. Daskalakis zmínil také nedávnou střelbu v sídle CDC v Atlantě, při níž útočník, údajně motivovaný dezinformacemi o vakcínách, zabil policistu. I když uvedl, že tento incident není důvodem jeho rezignace, spojil jej s atmosférou nedůvěry, kterou podle něj Kennedy svou rétorikou vytvořil. „Rezignuji kvůli zbabělosti vůdce, který nedokáže přiznat, že jeho slova a slova jeho přívrženců po desetiletí vytvořila prostředí, kde k takovému násilí může dojít,“ napsal.
V dopise, který nijak nešetřil obhajobou progresivní agendy předchozí vlády také Daskalis vyjádřil obavu o populaci transgender osob ve Spojených státech „Po desetiletí jsem byl důvěryhodným hlasem komunity LGBT, pokud jde o důležité zdravotní otázky. Musím také zmínit bezohlednost vlády v jejích snahách vymazat transgenderovou populaci," tvrdí odstupující ředitel. Konzervativní guvernér státu Florida Ron de Santis na rezignaci šéfa Centra odpověděl pro Fox News, že Daskalis si vědu představoval jako opakování progresivních politických narativů, nikoliv hledání pravdy vědeckou metodou. Kritikům končícího ředitele také neuniklo, že Daskalis uvádí svá preferovaná osobní zájmena. Postup běžný u aktivistů v LGBT komunitě, nikoliv ale u vysokých státních úředníků.
Je zřejmé, že nový ministr zdravotnictví Robert Kennedy Junior zahájil přestavbu ministerstva zdravotnictví a personální zemětřesení ještě zdaleka není u konce.
autor: Martin Huml
