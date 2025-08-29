Migrace – před deseti lety to začalo. Daniela Kovářová vzpomíná
29.08.2025 17:00 | Monitoring
Senátorka Daniela Kovářová ve své glose zdůraznila, že očekávané negativní důsledky migrační vlny se naplnily a staly se každodenní realitou zejména v zemích západní Evropy.
Ve svém komentáři s názvem Deset let od slavného výroku Merkelové není cesty zpět. Evropa patří migrantům – ostře kritizovala tehdejší rozhodnutí otevřít evropské hranice masové migraci a varovala před dlouhodobými dopady této politiky. „Když přesně před deseti lety, v srpnu 2015, Angela Merkelová otevřela dveře nelegální masové migraci a pozvala do schengenské Evropy bez vnitřních hranic kohokoliv, říkala jsem si, že ji dříve či později zavřou do vězení,“ uvedla Kovářová v úvodu svého komentáře.
Podle ní bylo již tehdy zřejmé, že příliv migrantů, který v roce 2015 dosáhl podle Mezinárodní organizace pro migraci přes 1,1 milionu lidí, nepředstavuje klasické uprchlíky. „Bylo jasné, že tedy nejde o žádné uprchlíky. Uprchlíci, to bývají starci, ženy, děti, kteří se chtějí schovat na nejbližším bezpečném místě, zatímco muži brání domovy. Tohle byli většinou pětadvacetiletí chlapi ve sportovním oblečení s mobilními telefony, dobře organizovaní a dobře instruovaní, jak co nejlépe podojit sociální systém dobývaných zemí,“ dodala senátorka.
Anketa
Máte se koncem léta roku 2025 lépe než koncem léta roku 2021?
Kritizovala nedostatečnou integraci příchozích v zemích Evropské unie a varovala před chronickým prohlubováním sociálních a bezpečnostních problémů. „Kdyby to byla jen chyba Německa, přimhouřila bych oči a mávla nad ním rukou. Bohužel vše, co se stane v Německu, se dříve či později stane i u nás.“ Senátorka zdůraznila, že je pouze otázkou času, kdy se problémy sousedních zemí v plné síle projeví i v České republice. Autorka také vyjádřila údiv nad tím, že nejen Německo nezměnilo za posledních deset let zásadně kurz, ale nikdo nebyl za napáchané škody ani potrestán. „Jen v jednom jsem se před deseti lety mýlila: Angela Merkelová nesedí ve vězení, naopak jezdí k nám podepisovat své knihy,“ uzavírá Kovářová.
Daniela Kovářová je česká právnička, bývalá ministryně spravedlnosti a současná senátorka. V letech 2008–2010 působila jako ministryně spravedlnosti v Topolánkově vládě, kde se zasazovala o reformu justice a větší transparentnost soudního systému. V roce 2020 byla zvolena senátorkou za obvod Mělník. Kovářová je známá svými konzervativními postoji, zejména v otázkách rodinné politiky, bezpečnosti a migrace.
Chlubíte se tím, co jste udělala jako poslankyně pro zvířata. Nemám nic proti tomu, že se chlubíte, ale je tak úplně čím? Podle mě by se měli prioritně vyřešit nízké tresty za týraní zvířat a také to, že celkově padají tresty za jejich týrání dost málo. Nebo podle vás je vše v pořádku?
Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
O tuto odpověď jste již vyjádřil(a) zájem. Děkujeme.