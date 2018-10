Rozvoral (SPD): Prohlášení motajícího se Junckera není možné brát vážně

Dostal jsem anketní otázku pro ParlamentníListy.cz co si myslím o prohlášení předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera pro Le Monde, kde řekl, že považuje za skandální, že některé země EU včetně ČR naprosto odmítají přijímat migranty, a to dokonce i děti bez doprovodu.

Podle něj jsou nepřijatelné „zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi“. Zemím Visegrádu by podle něj prospělo přijmout uprchlické děti bez doprovodu a ostatní země EU by pro ně měly větší pochopení. Byl by to prý aspoň elementární projev solidarity.

„Chybí nám společná definice solidarity. Navrhl jsem Maďarům, Čechům, Polákům a dalším, aby přijali alespoň děti bez doprovodu, bez rodičů, bez rodiny. Považuji za skandální, že to někdo odmítá, když Evropa skýtá na jejich ochranu prostor,“ řekl Juncker.

„Byl by to (míněno přijetí syrských dětí – pozn. redakce) alespoň elementární projev solidarity. Bezpochyby by to také pomohlo zemím Visegrádu (Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko), ostatní unijní země by pro ně pak měly větší pochopení. To, že některé země zcela odmítají (přijímat) uprchlíky, a zhoubné promluvy o tom, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou nepřijatelné,“ řekl Juncker.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD).

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Má odpověď:

„Ti, kdo před několika týdny viděli motajícího se pana Junckera po jednom z evropských jednání, již takového člověka neberou vážně, a za skandální lze považovat spíše jeho chování. To, že některé země včetně České republiky odmítají přijímat imigranty, není skandál, nýbrž odpovědné chování ke své zemi a svým občanům, které chrání svobodu a demokracii, což jsou nejvyšší evropské hodnoty. Solidarita je v tomto směru samozřejmě namístě, ale je třeba pomáhat v zemích, odkud imigranti odcházejí. Junckerovo popírání toho, že Evropa čelí muslimské invazi, jsou jen jeho alibistická prohlášení, jelikož všichni, kteří přemýšlejí zdravým selským rozumem, vědí, že od roku 2015 se tak děje a Evropská unie tomu stále jen přihlíží a někteří její vrcholní představitelé imigranty do Evropy dokonce zvou, jako například Angela Merkelová.“

Psali jsme: Rozvoral (SPD): ČR potřebuje změnu volebního systému do zastupitelstev Rozvoral (SPD): Těžba lithia u Cínovce musí zůstat pod kontrolou státu! Rozvoral (SPD): Zpěvák a skladatel Michal David si státní vyznamenání zaslouží Rozvoral (SPD): Globální pakt OSN o migraci zřejmě odmítne také Rakousko a Dánsko

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV