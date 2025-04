Rozvoral (SPD): Prosazujeme moderní armádu uzpůsobenou k obraně našeho území a našich občanů!

Vážení přátelé,

1. Prosazujeme moderní armádu uzpůsobenou k obraně našeho území a našich občanů, ale odmítáme neefektivní nekoncepční navyšování výdajů na zbrojení, které prosazuje vláda.

Na základě požadavku opozice byla minulý týden svolána mimořádná schůze Sněmovny na téma koncepce výstavby armády, které se zúčastnil i prezident republiky Petr Pavel. Ještě před otevřením této schůze ale vládní koalice neumožnila vystoupit před veřejností opozičním poslancům s přednostním právem, protože schůze byla hlasy koalice bez předchozí dohody s opozicí schválena v utajeném režimu. To jsme odmítli, protože jsme chtěli otevřenou debatu, ve které by zazněly naše výhrady a pochybnosti k předraženým zakázkám, efektivitě a transparentnosti nákupů a klientelismu na ministerstvu obrany. Vláda Petra Fialy se bojí, aby se veřejnost nedozvěděla v přímém přenosu, jak vláda řídí ministerstvo obrany prostřednictvím ministryně obrany Jany Černochové (ODS) a jakým způsobem se utrácí a za co. Přitom není co tajit. Armáda je v nejhorší personální situaci v novodobé historii a chybí jí tisíce vojáků. Hnutí SPD odmítá neefektivní nekoncepční prudké navyšování výdajů na zbrojení, které koalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, STAN s podporou Pirátů nastolila jako předvolební téma. Pravým důvodem hysterie a strašení válkou ze strany vládní koalice jsou klesající volební preference vládních stran, které chtějí tématem zbrojení překrýt všechny nedostatky své asociální vlády od počátku jejího působení. SPD chce moderní armádu pro obranu území našeho státu a našich občanů, což lze efektivně zajistit i bez vládou prosazovaného prudkého navyšování výdajů a zadlužování.

2. Vítáme posun v jednání o příměří mezi Ruskem a Ukrajinou a odmítáme zabíjení, které podporuje Fialova vláda dodáváním zbraní kyjevskému režimu.

Vítáme, že rozhovory o podmínkách příměří mezi Ruskou federací a Ukrajinou, jejichž prostředníkem jsou Spojené státy americké, pokračují. Je evidentní, že snaha o ukončení tohoto krvavého konfliktu dostává konkrétní obrysy, které by měly být zakončeny mírovou dohodou. Naopak odmítáme politiku některých zemí EU v tzv. „koalici ochotných" vůči Ukrajině, jejíž součástí je i vláda Petra Fialy. Tyto státy společně deklarují ochotu dodávek zbraní a munice na Ukrajinu, a tím pádem i pokračování zabíjení. Bezpečnost České republiky musí garantovat zejména dlouhodobá a promyšlená zahraniční politika založená na principech rovnováhy ve světě a na nadstandardních vztazích s nejbližšími sousedy, a nikoliv podpora válčení na Ukrajině.

3. V ČR nemá svého stálého praktického lékaře jeden milion dospělých a přes 130 tisíc dětí. SPD prosazuje obnovení dostatečné sítě lékařů.

Dle aktuálních informací Sdružení praktických lékařů nemá v ČR svého stálého praktického lékaře jeden milion dospělých a přes 130 tisíc dětí. Tisíce občanů tak čerpají tento typ lékařské péče na pohotovostech či u ambulantních specialistů. Tento stav vede i ke zhoršování zdravotního stavu poměrně širokých vrstev našich obyvatel. Z důvodu stárnutí populace bude navíc do deseti let potřeba o pětinu více ordinací praktických lékařů pro dospělé. Hnutí SPD považuje tento stav za alarmující. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) ve správě a řízení zdravotnictví zcela selhali, přestože se jedná o klíčovou veřejnou službu, kterou si občané platí v rámci povinného pojištění a stát je povinen zajistit její dostupnost. Prvořadou povinností příští vlády ve spolupráci s kraji, městy, obcemi a zdravotními pojišťovnami proto bude okamžité zahájení práce na obnově dostatečně robustní sítě ordinací praktických lékařů pro děti i dospělé napříč celou republikou, a to včetně změny stávající koncepce zdravotnictví.

4. Hnutí SPD nepodpořilo vládní návrh změn v sociálních dávkách, protože ten neřeší zásadní problémy v sociálním systému.

Hnutí SPD minulý týden v závěrečném hlasování nepodpořilo vládní návrh na změny v systému sociálních dávek. Tato reforma sice v některých bodech vychází z našeho předchozího návrhu na ukončení zneužívání sociálních dávek, ale současně obsahuje některá pro nás nepřijatelná opatření. Zároveň nepřináší řešení mnoha zásadních problémů v našem sociálním systému. Nebyly např. přijaty naše návrhy na odstranění dlouhodobé diskriminace pracujících lidí v exekucích a na ochranu seniorů, zdravotně postižených občanů a pracujících rodičů s malými dětmi a na navázání sociální podpory na pracovní aktivitu a rekvalifikaci. V následujícím volebním období předložíme tyto své návrhy znovu. Naším cílem je spravedlivý, přehledný, srozumitelný a efektivní sociální systém, adresná pomoc sociálně zranitelným a znevýhodněným občanům a ukončení zneužívání sociálních dávek a obchodu s chudobou.

5. Za dobu vládnutí Fialovy vlády stoupl státní dluh o více než bilion korun a míra našeho zadlužení vůči HDP na 43 %. Nechceme další zadlužování.

Celkový objem splátek úroků ze státního dluhu v loňském roce v ČR dosáhl hodnoty 1,6 % hrubého domácího produktu (HDP), a meziročně tak vzrostl o 0,3 %. K tomuto růstu přispívá přetrvávající inflace, vyšší úrokové sazby a očekávání zahraničních investorů, že se naše země bude dále zadlužovat. Růst úroků ze splátek státního dluhu může v budoucnu vytvářet další enormní tlak na státní rozpočet a zásadně komplikovat možnosti státu v oblasti sociální politiky či podpory domácí ekonomiky. Náklady na tzv. obsluhu našeho státního dluhu jsou navíc stále vyšší, vloni celková výše jeho splátek meziročně narostla o 23,1 % a v absolutních číslech činí pro letošní rok 100 miliard. Za dobu, kdy je u moci Fialova vláda, stoupl státní dluh o více než 1 bilion korun a míra našeho zadlužení vůči HDP na 43 %. A nyní chce ještě Fialova vláda náš státní dluh razantně zvyšovat prostřednictvím dalších nákladů na zbrojení. Hnutí SPD považuje za jednu z hlavních priorit budoucí vlády, na které se chceme podílet, konsolidaci našich veřejných financí, snižování státního dluhu, odpovědnou rozpočtovou politiku a optimalizaci rozpočtových výdajů.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

