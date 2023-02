Rozvoral (SPD): Prosazujeme zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny!

reklama

Vážení přátelé,

astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky.

1. Astronomické zdražování kvůli Fialově vládě pokračuje. Je ostudou vlády, že v Polsku, Rakousku i Německu jsou potraviny levnější.

Růst inflace výrazně zrychlil. Meziročně jde dle aktuálních lednových údajů o 17,5 procenta, meziměsíčně inflace stoupla o 6 procent. V meziročním růstu cen základních životních nákladů je situace ale mnohem horší: ceny elektřiny vzrostly o?36,4?procenta, ceny zemního plynu o?87?procent, ceny tepla a?teplé vody o?44,7 procenta. Astronomicky zdražily i potraviny. Cena mouky stoupla o 44,2 procenta, cena vepřového masa o 36,8 procenta, cena polotučného mléka o 39,5 procenta, cena cukru o 84,7 procent (!) a cena vajec dokonce o 85 procent (!). Doslova katastrofální je meziměsíční nárůst cen elektřiny, a to o 140 procent. Toto lednové zrychlení inflace nemá v Evropě obdoby, meziměsíční růst cen o 6 procent je jednoznačně nejvyšší ze všech evropských zemí. Kromě Slovenska nikde jinde už totiž meziměsíční růst inflace nepřesáhl jedno procento, v mnoha zemích ceny dokonce klesly. Všechny tyto skutečnosti potvrzují, že enormní růst inflace v České republice nemá vnější příčiny, ale že jeho hlavním viníkem je vláda Petra Fialy (ODS) a její neschopnost proti růstu cen regulačními nástroji čelit. Je neuvěřitelnou ostudou této vlády, že ve všech sousedních státech jsou již potraviny levnější než u nás, a to včetně Polska anebo Německa a Rakouska, kde jsou navíc trojnásobné příjmy. Přitom řešení jsme vládě nabízeli již dávno. Jde zejména o zajištění přímého prodeje u nás vyrobené levné elektřiny bez zprostředkování burzou českým občanům a firmám, krátkodobě pak o výrazné snížení tzv. cenových stropů na elektřinu a plyn a o přechodné snížení daně z přidané hodnoty u základních potravin a léků na nulu. Fialova vláda ale tyto návrhy SPD ignoruje, a proto by měla skončit!

2. Kvůli Fialově vládě se vlastní bydlení pro pracující s průměrnými příjmy stává nemožné. Vláda situaci ještě zhorší zvýšením daně z nemovitosti.

Průměrná sazba hypotečních úvěrů v České republice vzrostla během února na 6,37 procenta, a je tak nejvyšší za posledních 20 let. Uvádí to analýza Hypoindex společnosti Fincentrum. Pro příklad, měsíční splátka hypotečního úvěru ve výši 3,5 milionu korun s dobou splatnosti 25 let vzrostla už na 23 342 korun, přičemž jen za poslední rok se tato splátka zvýšila zhruba o 3 850 korun, což je pro tisíce plátců hypoték už prakticky likvidační. Je také evidentní, že vysoké úrokové sazby markantně snížily dostupnost hypotečních úvěrů pro široké vrstvy občanů a rodin. Získání hypotéky pro pracující s průměrnými příjmy je prakticky nemožné. Jde o další debakl a selhání vlády Petra Fialy (ODS), která se oblasti bydlení, jíž má v kompetenci ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), vůbec nevěnuje. Naopak se chystá situaci ještě zhoršit plánovaným zvýšením daně z nemovitosti, což pro naše občany dále zvýší náklady na bydlení, vlastnické i nájemní. Navíc zvýšení této daně má být příjmem státního rozpočtu, a nikoliv samospráv. Hnutí SPD má na řešení této neudržitelné situace jasné recepty: zastropování sazeb hypotečních úvěrů, zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny anebo masivní státní podpora nové bytové výstavby na úrovni měst a obcí, včetně podpory družstevního bydlení. Pokud se tyto změny neuskuteční, tak se mladé rodiny vlastního bydlení nikdy nedočkají, a to je pro SPD zcela nepřijatelné!

3. Fialova vláda a ministr práce a sociálních věcí Jurečka připravili seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky až o tisíce korun.

Vláda a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) připravili až o tisíce korun naše seniory, zdravotně postižené občany, vdovy, vdovce a sirotky. Už potřetí během jednoho roku nedokázali zajistit, aby se zvýšení nezabavitelné částky u exekucí, na které mají ze zákona nárok, promítlo do výše jejich důchodů. Je to ostudné a neomluvitelné selhání! Od 1. ledna se tato nezabavitelná částka nařízením vlády zvýšila zhruba o dva tisíce korun na osobu, ale Česká správa sociálního zabezpečení pod vedením ministra Jurečky to opět, opakovaně, nestihla zúřadovat a namísto důchodcům poslala tyto peníze exekutorům. Což je skandální samo o sobě – a zvlášť v době, kdy důchodci kvůli vládou způsobené drahotě čekají doslova na každou korunu pomoci navíc. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS), aby z této skutečnosti vyvodil personální opatření, a k tomu, aby vláda urychleně předložila konkrétní řešení, jak vrátit důchodcům tyto peníze, o které je svou neuvěřitelnou neschopností připravila. Ze strany vládních institucí jde navíc o opakované jednání v rozporu s platným právem, z čehož rovněž musí být vyvozeny konkrétní důsledky.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Rozvoral (SPD): Měli bychom co nejvíce všemi dostupnými prostředky usilovat o mír Rozvoral (SPD): Hnutí SPD důrazně odmítá návrhy zvyšující hranici věku k odchodu do důchodu Rozvoral (SPD): Občané, kteří celý život pracovali, si zaslouží důstojné stáří Rozvoral (SPD): To, že jsme ve válce, říkají vaši ministři i premiér

Článek byl převzat z Profilu Radek Rozvoral

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.