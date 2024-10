Rozvoral (SPD): SPD se po úspěšných krajských volbách bude podílet na vládnutí ve dvou krajích!

Vážení přátelé,

k vládní důchodové reformě předkládáme pozměňující návrhy, které ruší zvýšení věku odchodu do důchodu i snižování důchodů. SPD se po úspěšných krajských volbách bude podílet na vládnutí ve dvou krajích. Po sněmovních volbách se chceme podílet i na vládě v republice. Tento týden se má hlasovat ve sněmovně o vládním návrhu na zvýšení koncesionářských poplatků. SPD prosazuje jejich zrušení. Kvůli rozhodnutí Fialovy vlády dojde od 1. ledna 2025 k dalšímu zdražení všech typů dálničních známek. Hnutí SPD s tím nesouhlasí. Fialova vláda chce zneužít povodně k navyšování už tak obrovského deficitu. Prosazujeme efektivní pomoc lidem, které zasáhly povodně. Pozdní odvolání ministra Bartoše, jehož nekompetentnost způsobila kolaps procesu stavebních řízení a škody v řádu miliard korun, je těžkým selháním premiéra Fialy.

1. K vládní důchodové reformě předkládáme pozměňující návrhy, které ruší zvýšení věku odchodu do důchodu i snižování důchodů.

Na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu se bude ve druhém čtení projednávat vládní návrh na zásadní změny v důchodovém systému, který je nevýhodný pro všechny budoucí seniory. Jde o soubor parametrických změn, kterými chce vláda Petra Fialy od roku 2026 snížit důchody jejich budoucím příjemcům a postupně zvyšovat věk odchodu do důchodu nad 65 let bez jakéhokoli omezení. Toto opatření se má týkat všech občanů narozených v roce 1966 a mladších. Hnutí SPD s těmito vládními návrhy zásadně nesouhlasí a předkládáme k vládní důchodové reformě desítku vlastních pozměňovacích návrhů. V první řadě jde o návrh na zrušení mechanismu zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let věku a o návrh na zachování současného způsobu výpočtu starobního důchodu, což by zabránilo budoucímu snižování důchodů. Dále navrhujeme zachovat v rámci starobních důchodů vyplácení tzv. výchovného pro rodiče, kteří řádně vychovali své děti, chceme zrušit nesmyslné krácení předčasných důchodů lidem, kteří odpracovali 45 let. Chceme také zrušit zákaz valorizace zásluhové složky předčasných důchodů prosazený Fialovou vládou. Hájíme zájmy a práva současných i budoucích důchodců proti současné asociální vládě.

2. SPD se po úspěšných krajských volbách bude podílet na vládnutí ve dvou krajích. Po sněmovních volbách se chceme podílet i na vládě v republice.

Hnutí SPD bude po úspěšných krajských volbách součástí vedení několika krajů. V současnosti budeme spolu s našimi politickými partnery součástí krajských vládních koalic v Olomouckém kraji a v Kraji Vysočina. Ani v jednom z těchto případů se nejedná o koalice se stranami, které tvoří vládu Petra Fialy. V letošních senátních volbách také podruhé za sebou postoupil kandidát hnutí SPD do druhého kola. Šlo o Pavla Dopitu v senátním volebním obvodě Prostějov. SPD tímto způsobem opět posiluje svou pozici na české politické scéně. Jsme již dva roky součástí vedení mnoha měst a obcí a nyní budeme ve prospěch všech občanů spravovat věci veřejné i na krajské úrovni. Budeme zde zásadově hájit naše základní programové hodnoty a priority a pomáhat z pozice krajských samospráv občanům těžce zkoušeným asociální Fialovou vládou. Našimi prioritami budou dostupné školství, zdravotnictví, veřejná doprava, sociální služby, pomoc seniorům a pracujícím rodinám s dětmi a bezpečnost občanů. Hnutí SPD opakovaně prokazuje odbornou kompetenci a koaliční potenciál, přičemž naším cílem je stát se po volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2025 součástí příští české vlády, abychom mohli zlepšovat životy všech našich občanů.

3. Tento týden se má hlasovat ve sněmovně o vládním návrhu na zvýšení koncesionářských poplatků. SPD prosazuje jejich zrušení.

Na program mimořádné schůze Poslanecké sněmovny v tomto týdnu je zařazen návrh vlády Petra Fialy na výrazné zvýšení povinných koncesionářských poplatků za Českou televizi a Český rozhlas a na významné rozšíření okruhu domácností, které je budou povinny platit. Jedná se o více než 600 tisíc osob, protože nově bude pro povinnost hradit televizní a rozhlasové poplatky rozhodující i připojení k internetu nebo vlastnictví tzv. chytrého telefonu. Několikanásobné zvýšení koncesionářských poplatků navrhuje Fialova vláda i pro firmy, a to podle počtu zaměstnanců, což postrádá jakoukoli logiku. V případě koncesionářských poplatků jde o nedobrovolnou plošnou televizní a rozhlasovou daň bez ohledu na to, zda občané tzv. veřejnoprávní média sledují nebo ne. Hnutí SPD se zvýšením těchto poplatků jednoznačně nesouhlasí. Veřejnoprávní média disponují (na rozdíl od soukromých médií) každoročními garantovanými mnohamiliardovými rozpočty z peněz občanů a také rozsáhlými příjmy z reklamy. Hnutí SPD prosazuje zrušení koncesionářských poplatků a převedení České televize i Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace, jejichž hospodaření bude kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad.

4. Kvůli rozhodnutí Fialovy vlády dojde od 1. ledna 2025 k dalšímu zdražení všech typů dálničních známek. Hnutí SPD s tím nesouhlasí.

Kvůli rozhodnutí Fialovy vlády dojde od 1. ledna 2025 k dalšímu zdražení všech typů dálničních známek. Začíná totiž platit tzv. automatická valorizace jejich ceny, kdy budou dálniční známky každoročně zdražovat v závislosti na vývoji inflace a počtu kilometrů nově postavených dálnic. Přitom už od letošního března Fialova vláda cenu roční dálniční známky skokově zdražila z 1 500 na 2 300 korun. Od ledna se tak již druhý rok za sebou zvýší o 5 % i mýtné pro nákladní auta nad 3,5 tuny. Cena roční dálniční známky v ČR bude tedy od roku 2025 činit 2 440 korun, což je v celoevropském srovnání nadprůměrná hodnota. Pro srovnání: na Slovensku řidiči platí za roční dálniční známku v přepočtu 1 500 korun, ve Švýcarsku 1 035 korun a například v Bulharsku 1 112 korun a v Rumunsku 700 korun. V jiných evropských státech se platí pouze jednorázové mýtné při použití dálnice, anebo je zde užívání dálnic pro řidiče zcela zdarma – to je mj. případ Německa, Belgie, Dánska, Finska, Švédska či Nizozemska. Hnutí SPD nesouhlasí s neustálým zdražováním dálničních poplatků.

5. Fialova vláda chce zneužít povodně k navyšování už tak obrovského deficitu. Prosazujeme efektivní pomoc lidem, které zasáhly povodně.

Vláda chce ve stavu legislativní nouze ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny projednat vládní návrh na navýšení deficitu státního rozpočtu na letošní rok o dalších 30 miliard korun. Jako důvod uvádí nutnost nahradit škody způsobené zářijovými povodněmi a pomoci občanům zasaženými touto živelní pohromou. Hnutí SPD projednání tohoto návrhu ve stavu legislativní nouze podpoří, protože v žádném případě nechceme blokovat rychlou a efektivní pomoc lidem zasaženým povodněmi, kteří např. přišli o své bydlení. Máme však vážné výhrady ke způsobu řešení financování těchto škod, který zvolila vláda Petra Fialy – tedy k dalšímu zvyšování deficitu státního rozpočtu, a tím i rekordně vysokého státního dluhu. Vláda totiž vyplácí stamiliardy na Ukrajince a na zbytečně předražené zahraniční nákupy (stíhačky F-35) a nyní nemá peníze pro naše občany. Své konkrétní připomínky a argumenty předneseme při projednávání tohoto návrhu v Poslanecké sněmovně. Pomoc našim občanům je však pro nás nejvyšší prioritou.

6. Pozdní odvolání ministra Bartoše, jehož nekompetentnost způsobila kolaps procesu stavebních řízení a škody v řádu miliard korun, je těžkým selháním premiéra Fialy.

Hnutí SPD navrhovalo odvolání zcela neschopného ministra pro místní rozvoj a místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) již počátkem července, kdy se v praxi projevila naprostá nefunkčnost digitalizace stavebního řízení, kterou měl Ivan Bartoš ve vládě na starosti. Pozdní odvolání ministra Bartoše je těžkým selháním nekompetentního premiéra Fialy. Avizovaný odchod Pirátské strany z vlády a plánované přerozdělování ministerských postů je rovněž jasným důvodem pro to, aby vláda požádala Poslaneckou sněmovnu znovu o potvrzení důvěry. Vhodným řešením současné situace by mohly být i předčasné volby.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

