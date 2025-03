Rozvoral (SPD): Soud potvrdil, že SPD není extremistické hnutí!

Vážení přátelé,

1. Soud potvrdil, že SPD není extremistické hnutí. Vyzýváme ministra vnitra Rakušana, aby přestal zneužívat Ministerstvo vnitra k boji proti opozici.

Obvodní soud pro Prahu 7 minulý týden již podruhé ve svém rozsudku jednoznačně konstatoval, že Ministerstvo vnitra porušilo práva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) jeho zařazením do zprávy o extremismu. Ministerstvo vnitra, které vede politická konkurence, porušilo práva hnutí SPD tím, že jej neoprávněně umístilo ve své zprávě jako xenofobní, extremistické a populistické hnutí. Podle rozsudku činnost a působení našeho hnutí nenaplňuje podmínky pro zařazení do této zprávy. Zástupce ministerstva vnitra se u soudu snažil tvrdit opak. Hnutí SPD v této souvislosti vyzývá Ministerstvo vnitra a ministra Víta Rakušana (STAN), aby zanechali svého protiprávního jednání, přestali tento resort zneužívat k politickému boji proti opozičním stranám, dodržovali platné zákony a nenarušovali demokratickou politickou soutěž v ČR. Opakovaný a jednoznačný soudní výrok o porušení práv hnutí SPD ze strany Ministerstva vnitra a o neoprávněném spojování hnutí SPD s extremismem je pro nás významnou satisfakcí.

2. Zelenskyj by se měl za své chování prezidentu Trumpovi omluvit. Hnutí SPD prosazuje jednání o míru a odmítáme další posílání peněz a zbraní Ukrajincům a Ukrajině.

Hnutí SPD považuje vystoupení prezidenta Ukrajina Volodymyra Zelenského na tiskové konferenci v Bílém domě 28. února s prezidentem USA Donaldem Trumpem za totální fiasko. Prezident Zelenskyj by se měl za své chování k prezidentu Trumpovi omluvit a jednání obnovit. Slovenský premiér Robert Fico zareagoval na schůzku slovy „Slovensko nepodpoří Ukrajinu ani finančně, ani vojensky". Maďarský premiér Viktor Orbán následně oznámil, že plánuje zablokovat mimořádný summit Evropské rady EU, který se má konat 6. března, pokud by se mělo hlasovat o zvýšení vojenské pomoci Ukrajině a o poskytnutí výcviku ukrajinským vojákům, jak je navrhováno. Premiér Orbán oznámil, že místo toho navrhne, aby EU začala po vzoru USA také jednat s Moskvou o příměří na Ukrajině. S těmito výroky hnutí SPD souhlasí, protože EU neudělala za tři roky směrem k mírovým jednáním mezi Ruskem a Ukrajinou nic! Evropská komise výslovně deklarovala, že s Ruskem jednat nebude a členské státy, které s Ruskem jednaly, ostře kritizovala. Bez jednání s Ruskem nelze na cestě k dosažení míru dosáhnout pokroku. Odmítáme zároveň skokové zvýšení rozpočtu na obranu na výši 3 % HDP, navíc ani neexistuje široce přijatá dohoda parlamentních politických stran na koncepci budování obrany. Naprosto nepřípustné je pro nás také vyslání našich vojáků na Ukrajinu. Důrazně vyzýváme vládu Petra Fialy, aby se na sklonku svého působení nijak nepodílela spolu se státy západní Evropy na eskalaci války na Ukrajině a aby na české občany neuvrhovala další finanční a jiné závazky v souvislosti s touto válkou. Je to v přímém rozporu s národními zájmy ČR.

3. Budeme znovu hlasovat proti zvyšování platů politikům a navrhneme jejich zamrazení.

Prezident republiky Petr Pavel vetoval zákon Fialovy vlády o zvyšování platů politiků a soudců, a tím jej vrátil zpět do Sněmovny, která může prezidentovo veto hlasy minimálně 101 poslanců přehlasovat. Poslanecký klub hnutí SPD bude hlasovat opět proti zvyšování platů politiků. Vláda měla na přípravu a přijetí kvalitního zákona o platech ústavních činitelů a soudců po posledním nálezu Ústavního soudu více než půl roku času, který promarnila, aby nakonec předložila nekvalitní a zřejmě opět protiústavní návrh, který prezident republiky vetoval. Hnutí SPD přitom předložilo alternativu, která mohla celou záležitost velmi rychle vyřešit: Oddělit platy politiků od platů soudců a na 5 let je zamrazit. V mezidobí by bylo možné najít a schválit spravedlivé a systémové řešení nastavení těchto platů do budoucna. Hnutí SPD dlouhodobě odmítá zvyšování platů politiků v době, kdy se domácí ekonomice nedaří a příjmy občanů reálně klesají.

4. Fialova vláda chce protizákonně prosadit zvýšení koncesionářských poplatků. SPD bude opět hlasovat proti okrádání občanů vládou.

V tomto týdnu bude v Poslanecké sněmovně pokračovat závěrečné čtení vládního návrhu na zvýšení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas. Součástí návrhu je i rozšíření povinnosti platit tuto televizní a rozhlasovou daň i na vlastníky mobilních telefonů, tabletů, počítačů a připojení na internet. Hnutí SPD všechny tyto škodlivé návrhy zdražující životy českých občanů a zvyšující náklady českých firem odmítá a již několik měsíců v Poslanecké sněmovně blokuje schválení tohoto návrhu. Tímto postupem jsme českým občanům a podnikatelům ušetřili miliony korun, které by již v případě účinnosti zákona museli zaplatit. Přestože je do rozpravy přihlášena řada našich poslanců, kteří ještě k uvedené věci v rámci třetího čtení nevystoupili, koaliční poslanci hlasováním stanovili v rozporu s jednacím řádem Sněmovny pevný termín konečného hlasování na středu 5. března na 12 hodin. Zásadně nesouhlasíme se zvyšováním povinných televizních a rozhlasových poplatků. Navrhujeme jejich zrušení a převedení České televize a Českého rozhlasu na státní příspěvkové organizace, jejichž financování bude součástí státního rozpočtu a jejichž hospodaření by podléhalo kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. SPD podporuje české zemědělce, kterým kvůli zhoubné politice Evropské unie hrozí likvidace. Vyzýváme Fialovu vládu, aby po vzoru okolních států zajistila pro naše občany levnější a kvalitní potraviny. Náš stát k tomu má legislativní možnosti.

Hnutí SPD podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců, kteří minulý týden protestovali proti dovozu nekvalitních potravin ze zemí mimo EU do ČR. Našim zemědělcům, kromě rostoucí byrokracie, vadí zejména obchodní dohoda mezi EU a jihoamerickými státy ze sdružení Mercosur, která je v závěrečné fázi schvalování a která by znamenala de facto likvidaci naší domácí produkce masných výrobků. Vážným problémem jsou i bezcelní zemědělské dovozy z Ukrajiny. Tyto dovážené produkty totiž nemusí splňovat přísné hygienické normy týkající se našich zemědělců a potravinářů, jsou tudíž levnější a naši zemědělci jim nemohou konkurovat. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje rovné postavení a nediskriminaci českých zemědělců a potravinářů v rámci tzv. Společné zemědělské politiky EU. Rovněž prosazujeme potravinovou soběstačnost v komoditách, které lze v naší zemi produkovat. Příslušný návrh zákona jsme v minulém volebním období předložili v Poslanecké sněmovně, ale ostatní strany nakonec pod tlakem zahraničních obchodních řetězců zabránily jeho přijetí. Opakovaně vyzýváme vládu Petra Fialy, aby po vzoru okolních států zajistila pro naše občany levnější a kvalitní potraviny – a náš stát k tomu má legislativní možnosti, a zároveň usilovala v orgánech EU o podporu našich zemědělců.

