Rozvoral (SPD): Strany budoucí vlády se shodly na programových prioritách!

1. Strany budoucí vlády se shodly na programových prioritách. Nyní budou probíhat finální jednání o koaliční smlouvě, aby mohla být nová vláda co nejdříve jmenována a začala pracovat.
V minulém týdnu úspěšně proběhla jednání o programovém prohlášení nové vlády, kterou chtějí na základě společné vůle vytvořit hnutí SPD, hnutí ANO a strana Motoristé sobě. Odborné týmy jednotlivých stran projednaly programové kapitoly všech vládních resortů, přičemž na všech hlavních prioritách v jednotlivých oblastech panovala shoda. Shoda existuje i na klíčových prioritách nové vlády pro úvodní období její existence. Patří sem snížení cen energií pro české občany a firmy, zrušení plánovaného zvyšování povinných pojistných odvodů živnostníků, zvýšení objemu financování zdravotní péče, zrychlení stavebního řízení a podpora výstavby cenově dostupného bydlení či odmítnutí Migračního paktu a modelu emisních povolenek pro domácnosti ETS 2 nařizovaných nám Evropskou unií. Nyní budou probíhat finální jednání o koaliční smlouvě, aby mohla být nová vláda co nejdříve jmenována a začala pracovat. Hnutí SPD prosazuje program založený na ochraně národních zájmů, ekonomické odpovědnosti a sociální spravedlnosti pro české občany. Mezi priority budoucí vlády patří i záměr vypracovat návrh zákona o všeobecném závazném referendu.
2. Soud potvrdil, že SPD není extremistické a xenofobní hnutí.
Hnutí SPD vítá pravomocný rozsudek Městského soudu v Praze, který potvrdil, že Ministerstvo vnitra porušilo práva našeho hnutí, když nás neoprávněně zařadilo do Zprávy o extremismu za druhé pololetí roku 2020. Soud jednoznačně konstatoval, že žádné výroky hnutí SPD neobsahovaly prvky xenofobie, extremismu ani předsudečné nenávisti. Tento rozsudek je důkazem, že SPD je standardní demokratické politické hnutí a že dřívější zařazování hnutí SPD do zpráv o extremismu bylo projevem politického aktivismu ministrů vnitra z konkurenčních politických stran. Další obdobné žaloby SPD na Ministerstvo vnitra se nyní projednávají a věříme, že i v těchto případech nám soudy dají za pravdu.
3. Za posledních šest let se státní dluh více než zdvojnásobil a největší podíl na tom má vláda Petra Fialy. Prosazujeme konsolidaci veřejných financí.
Státní dluh České republiky na konci třetího čtvrtletí letošního roku dosáhl rekordních 3,518 bilionu korun, což představuje 323 267 korun na každého občana a 42 % HDP. Za posledních šest let se státní dluh více než zdvojnásobil, přičemž největší podíl na tomto růstu zadlužení má vláda Petra Fialy, která během čtyř let zvýšila státní dluh o více než 1 bilion korun. Hnutí SPD proto považuje konsolidaci veřejných financí a snižování státního dluhu za jeden z hlavních úkolů nové vlády, na jejímž vzniku se hnutí SPD aktivně podílí.
4. Odmítnutí předložení návrhu státního rozpočtu je projevem arogance a nezodpovědnosti Fialovy vlády.
Dosluhující vláda Petra Fialy odmítá předložit nově zvolené Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu na rok 2026, čímž se dopouští hrubé nezodpovědnosti a ohrožuje ekonomickou stabilitu České republiky. Tento postup může vést k prodlení při schvalování rozpočtu a k rozpočtovému provizoriu. Hnutí SPD vnímá tento krok jako projev arogance moci. Kritizujeme také nesrovnalosti v kapitole obranných výdajů a chybějících téměř 38 miliard korun v rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, který navíc nebyl vládou schválen ani předložen Poslanecké sněmovně, což je protiprávní postup, na který upozorňuje i Národní rozpočtová rada. Hnutí SPD vyzývá Fialovu vládu, aby kompletní návrh státního rozpočtu i tzv. mimorozpočtových fondů neprodleně předložila nově zvolené Poslanecké sněmovně a neohrožovala ekonomické a sociální zájmy občanů ČR.
5. Stejně jako naši předci jsme i dnes povinni chránit nezávislost, bezpečnost a prosperitu České republiky pro budoucí generace.
Dne 28. října si připomínáme vznik samostatného československého státu v roce 1918 – okamžik, který znamenal, že náš národ dostal znovu možnost rozhodovat o své vlastní budoucnosti. Hnutí SPD proto klade přirozený důraz na hodnoty naší svobody, suverenity, nezávislosti a národního sebeurčení. Pro nás je tento den příležitostí k připomenutí skutečnosti, že suverenita České republiky je hodnotou, o kterou musíme neustále pečovat. Hnutí SPD pevně stojí za názorem, že rozhodnutí týkající se osudů našeho státu musí zůstat v rukou českých občanů. Důležitá je rovněž ochrana české kultury, národních tradic a českého jazyka, které tvoří základ naší národní identity. V tento významný den vyzýváme všechny občany, aby si připomněli hrdost na vlastní stát a zodpovědnost za jeho budoucnost. Stejně jako naši předci jsme i dnes povinni chránit nezávislost, bezpečnost a prosperitu České republiky pro budoucí generace.
