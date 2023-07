Rozvoral (SPD): Většina občanů ČR se obává chudoby, do které je dostala Fialova vláda!

reklama

Odpověď na tuto otázku vyzněla na základě podložených dat jednoznačně – Fialova vláda tento závažný problém našich občanů vůbec neřeší.

Hnutí SPD tyto výsledky nepřekvapují. Osm z deseti českých občanů se domnívá, že Fialova vláda v této věci pro ně nic nedělá, což je pro nás jasný signál, že je na čase, aby tato pětikoaliční vláda skončila. Pro naše občany tato vláda za celou dobu svého vládnutí neudělala nic pozitivního, protože se o jejich rostoucí životní úroveň vůbec nestará. Fialova prounijní a proamerická vláda vše cílí tímto směrem a tím pádem vůbec neřeší problémy občanů České republiky. Navíc svými nekompetentními rozhodnutími stále více zadlužuje naši státní kasu.

Když si vláda uvědomila, že situace hospodaření a stav státní pokladny je téměř neudržitelný, vládní představitelé s velkou pompou představili daňový balíček a tzv. důchodovou reformu a chtějí tak konsolidovat státní finance. Ve finále se ale jedná pouze o další okrádání našich slušných a pracujících občanů, včetně seniorů, mladých rodin s dětmi a zdravotně postižených občanů.

Výstupy z provedeného výzkumu agentury STEM jasně ukazují, že většina Čechů (58 procent) se stále obává chudoby či neúměrného snížení své životní úrovně. Výzkum byl realizovaný v době od 18. do 29. května tohoto roku a zapojilo se do něj 1.059 respondentů. Obavy z chudoby se liší podle příjmů jednotlivých domácností. Zatímco mezi zajištěnými domácnostmi deklarovalo obavy 25 procent respondentů, ve skupině průměrně zajištěných se jedná o 57 procent, a mezi nízkopříjmovými dokonce o 90 procent. Z výzkumu též vzešlo, že vysoké ceny energií nutí Čechy šetřit, kdy spotřebu snižují všichni bez ohledu na zajištění domácnosti. Mezi solidně zajištěnými domácnostmi to uvedlo 44 procent respondentů, u průměrně zajištěných 90 procent, a u špatně zajištěných dokonce 95 procent. Na čem se veřejnost shoduje bez ohledu na výši příjmů, je to, že se vláda dostatečně nesnaží nárůst chudoby zvrátit. Tento názor deklarovalo 81 procent lidí.

Česká republika si zaslouží takovou vládu, která bude mít za prioritu zvyšování životní úrovně našich občanů. Představitelé vládnoucích stran deklarovali před volbami úplně jinou politiku, než kterou vedou nyní. Vážení občané, uvědomte si to prosím u příštích voleb a dobře zvažte, jakým stranám (jejich kandidátům) dáte svůj hlas. V roce 2024 proběhnou krajské volby, senátní volby a volby do Evropského parlamentu. Hnutí SPD bude nominovat své kandidáty do všech těchto voleb.

