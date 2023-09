Rozvoral (SPD): Vláda pokračuje v extrémním zadlužování naší země – požadujeme demisi vlády!

reklama

Vážení přátelé,

uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní. Prezident Petr Pavel se při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

1. Uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů.

Na schůzi sněmovny v tomto týdnu začne druhé čtení takzvaného vládního konsolidačního balíčku, který je ve skutečnosti nejrozsáhlejším zvýšením daní v historii samostatné České republiky. Vláda Petra Fialy navrhuje například zvýšit všechny typy existujících daní a povinných pojistných odvodů – mimo jiné daň z nemovitosti, spotřební daň, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, nemocenské pojištění, sociální pojištění živnostníků a některé další daně a odvody. Jde tedy čistě o snahu snižovat astronomický deficit státního rozpočtu zvyšováním daní, přestože vláda může šetřit jinde a jinak. Tohoto vládního daňového balíku se oprávněně obává 81 procent českých občanů, jak vyplývá z?aktuálního průzkumu společnosti Generali Investments. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby tento balíček nebyl v představené podobě schválen. Naši poslanci k němu podali více než 60 pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ochránit příjmy a životní úroveň českých domácností a firem. Navrhujeme například zachovat daň z nemovitosti v současné výši, nerušit školkovné a daňové slevy na manžela, manželku a na pracujícího studenta, nezvyšovat sociální odvody živnostníkům, nesnižovat příjmy obcí a krajů, zachovat daňové osvobození státní podpory stavebního spoření i zaměstnaneckých benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících občanů.

2. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) předložilo vládě návrh rozpočtu na příští rok, a to se schodkem ve výši 252 miliard korun. Navrhovaný deficit je o 42 miliard vyšší, než jaký slibovala Fialova vláda v květnu při představování tzv. ozdravného balíčku (210 miliard korun). Vláda musí konečnou podobu rozpočtového deficitu schválit do konce září. Na rok 2025 pak ministerstvo financí plánuje rozpočtový deficit v objemu 235 miliard korun. To by při dodržení letošního plánovaného deficitu znamenalo, že za čtyři roky svého působení zvýší Fialova vláda státní dluh celkem o 1,157 bilionu korun! Přičemž celkový státní dluh v polovině letošního roku překročil již tři biliony korun. Hlavním problémem deficitního státního rozpočtu je vysoká inflace, dlouhodobý pokles reálných mezd, ale zejména tempo zadlužování. Žádná vláda v historii nezadlužila zemi za svůj mandát tolik, jako ji zadlužuje ta současná. Fialova vláda nemá žádnou ekonomickou koncepci, její působení je charakteristické nahodilými a škodlivými opatřeními, která jdou navíc mnohdy proti sobě. Hnutí SPD má v oblasti fiskální a rozpočtové politiky jasno: je třeba výrazně snížit výdaje státu, zejména veškeré zbytné výdaje typu plateb a odvodů do zahraničí, vojenské pomoci Ukrajině, financování politických neziskových organizací či dotací privátním podnikatelským subjektům. Dále je třeba omezit objem předražených armádních nákupů v zahraničí. Na straně příjmů požadujeme zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí. To jsou konkrétní návrhy snižující deficit v řádu 200 až 300 miliard korun. Hnutí SPD disponuje, na rozdíl od Fialovy pětikoalice, ve svých řadách mnoha odborníky, kteří budou schopni v příští vládě tyto a další návrhy realizovat v praxi.

3. Prezident Petr Pavel letos již podruhé vystoupil proti našim důchodcům a při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů se zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu.

Prezident Petr Pavel minulý týden podepsal vládní návrh zákona na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení mimořádných valorizací a na výrazné zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Stalo se tak pouze den poté, kdy prezident oznámil, že uvažuje o vetu tohoto zákona anebo o jeho podpisu později. Prezident republiky měl dostatek času na jasné stanovisko k zákonu o důchodovém pojištění a opět tak potvrdil, že v postojích k zásadním politickým tématům jedná alibisticky a chybí mu, na rozdíl od předcházejících dvou prezidentů, politická zkušenost. Prezident letos již podruhé aktivně vystoupil proti našim důchodcům. Poprvé tomu tak bylo v případě, kdy prezident podepsal vládní návrh na snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, který byl dle našeho názoru v mnoha ohledech protiústavní. Hnutí SPD je připraveno aktivně se podílet na vypracování a podání návrhu na zrušení problematického a škodlivého zákona o snížení valorizací důchodů a zpřísnění podmínek předčasných důchodů k Ústavnímu soudu. Chráníme práva našich důchodců proti asociální vládě a prezidentovi!

4. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně.

Pokud stát nezačne investovat, stane se Česká republika skanzenem a přijde kolaps, obávají se společnosti v průzkumu podnikatelských svazů pro agenturu Ipsos a podle stejného průzkumu mohou za současnou situaci mimo jiné špatná rozhodnutí politiků. To je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) které zaznělo minulý týden na konferenci „Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let" ze strany podnikatelů. Další kritika směřovala na dlouhé povolovací procesy a chybějící státní vize. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a podle dat z Českého statistického úřadu směřujeme ke stagnaci. Tuzemská ekonomika také podle Evropského statistického úřadu (Eurostat) jako jediná ze států Evropy stále nedosáhla předcovidové úrovně. Premiér Fiala hovořil o šesti oblastech, které mají naši zemi změnit. Mají to být doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. Takže ODS měla premiéra od roku 1993 celkem 15 let a nyní, v roce 2023, v polovině svého vládního cyklu, přichází s „receptem“ vize pro budoucnost. Zatímco Polsko postavilo 2 700 kilometrů nových dálnic, u nás je to 260 kilometrů. Nemáme vysokorychlostní tratě, chybí infrastruktura, máme drahé energie, chybí jaderné bloky, přehrady. Vláda nemá jasnou energetickou koncepci a k tomu potřebnou infrastrukturu. Ve spoustě věcí se zaspalo. Pokud hnutí SPD bude v příští vládě, máme na rozdíl od vlády Petra Fialy dostatek odborníků, kteří jsou schopni tyto věci řešit ve prospěch zájmů České republiky a našich občanů.

5. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

Stále enormně rostou počty nelegálních imigrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře. Od počátku roku tudy připlulo do Itálie 108 tisíc imigrantů, vloni jich bylo za stejné období 53 tisíc, v roce 2021 37 tisíc. Z toho je evidentní, že letošní dohoda EU-Tunisko absolutně nefunguje. Za pět týdnů, které uplynuly od uzavření této dohody, se zvýšil příliv imigrantů o 38 procent. Obdobná situace panuje i co se týče migrační dohody EU-Turecko. Nelegální imigrace ze severní Afriky do států EU tedy bude i nadále eskalovat. Profitovat na ni budou pašeráci imigrantů a vše zaplatí státy EU nejen ekonomicky, ale také ztrátou své vnitřní bezpečnosti a rozkladem tradičního hodnotového a společenského řádu pod tlakem islamizace, která masovou nelegální imigraci doprovází. Čím dál zřetelněji se tak ukazuje, že EU si není schopna s nelegální imigrací poradit na svých vnějších hranicích a problémy chce řešit pouze přerozdělováním imigrantů do jednotlivých členských států, i proti zájmům a vůli jejich občanů. To je ostatně hlavním obsahem Nového migračního paktu EU, který před prázdninami v Lucemburku odsouhlasil za ČR ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), čímž zásadně poškodil národní zájmy vlastní země. Nelegální imigraci musíme čelit ochranou vlastních státních hranic a výhradním uplatňováním vlastního azylového práva, nikoli prostřednictvím norem EU. Postoj EU k nelegální imigraci je jedním z hlavních důvodů, proč je pro ČR členství v této organizaci škodlivé a proč by o něm měli rozhodnout čeští občané v celostátním závazném referendu.

Převzato z profilu politika.

Radek Rozvoral SPD

Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.

