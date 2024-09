Rozvoral (SPD): Volby byly ohromnou porážkou Fialovy pětikoalice

Vážení přátelé,

hnutí SPD v krajských volbách jasně potvrdilo pevnou pozici na české politické scéně. Volby byly ohromnou porážkou Fialovy pětikoalice. Fialova vláda navrhuje neomezené zvyšování věku odchodu do důchodu. SPD zásadně odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let. Výsledné portfolio v Evropské komisi pro Jozefa Síkelu je výsměchem Evropské unie Fialově vládě. Servilita Fialovy vlády vůči Bruselu nepřináší žádné benefity pro ČR. Vyzýváme Fialovu vládu, aby po vzoru Nizozemska a Maďarska žádala o výjimku z Migračního paktu EU.

1. Hnutí SPD v krajských volbách jasně potvrdilo pevnou pozici na české politické scéně. Volby byly ohromnou porážkou Fialovy pětikoalice.

Hnutí SPD děkuje všem občanům, kteří odevzdali svůj hlas našim kandidátům ve volbách do krajských zastupitelstev a v prvním kole voleb do třetiny Senátu. V krajských volbách jsme v různých formách a podobách koaliční spolupráce uspěli a zvýšili jsme své zastoupení v krajských zastupitelstvech napříč celou republikou. Celkový počet krajských zastupitelů zvolených na kandidátních listinách pod vedením SPD se oproti výsledku v roce 2020 zvýšil z 35 na 41, tedy téměř o 20 %. Navíc jsme nově zastoupení ve dvanácti krajských zastupitelstvech místo dosavadních devíti.

V některých krajích máme reálnou šanci stát se součástí krajských vládních koalic. Ve všech krajích, kde jsme uspěli, budeme pracovat ve prospěch občanů a budeme se snažit maximálně realizovat naše programové cíle, jejichž společným jmenovatelem je snaha pomoci občanům poškozeným asociální politikou Fialovy vlády a poskytovat z úrovně kraje občanům všeobecně dostupné veřejné služby: školství, zdravotnictví, dopravu či sociální služby.

V senátních volbách postoupil v okrese Prostějov (senátní obvod č. 62) do 2. kola kandidát SPD Ing. Pavel Dopita, pedagog a IT specialista. Hnutí SPD jasně potvrdilo pevnou pozici na české politické scéně a jistotu, že hlas odevzdaný ve volbách SPD nepropadne. Naopak krajské a senátní volby byly ohromnou porážkou stran Fialovy vládní pětikoalice. Potvrzuje to i nejnovější průzkum společnosti Data Collect, dle jehož výsledků si 53 % občanů přeje rezignaci Fialovy vlády. Fialova vláda by pod tíhou těchto skutečností měla požádat Poslaneckou sněmovnu o potvrzení důvěry.

2. Fialova vláda navrhuje neomezené zvyšování věku odchodu do důchodu. Hnutí SPD zásadně odmítá zvyšování věku odchodu do důchodu nad 65 let.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) a vláda v rámci jejich tzv. důchodové reformy nově navrhují ničím neomezené zvyšování věku odchodu do starobního důchodu, vždy o jeden měsíc pro každý populační ročník počínaje lidmi s rokem narození 1966. A to bez ohledu na to jak, nebo jestli vůbec, se bude zvyšovat statistická prognóza doby a věku dožití. Přičemž právě vazba na předpokládaný vývoj doby dožití byla dosud hlavním vládním argumentem pro podobu regulace a změn nastavení zákonného věku odchodu do důchodu.

Toto vše nejnovějším vládním návrhem padá a věk odchodu do starobního důchodu se bude zvyšovat nonstop a bez omezení. Hnutí SPD zásadně odmítá prolomení hranice 65 let pro nárok na odchod do starobního důchodu. Hájíme práva a zájmy všech důchodců proti asociální pětikoaliční vládě Petra Fialy.

3. Výsledné portfolio v Evropské komisi pro nového českého eurokomisaře Jozefa Síkelu je výsměchem Evropské unie Fialově vládě. Servilita Fialovy vlády vůči Bruselu nepřináší žádné benefity pro ČR.

Přidělení funkce komisaře pro tzv. mezinárodní partnerství a rozvojovou pomoc zemím třetího světa ministru průmyslu a obchodu Jozefu Síkelovi (STAN) je výsměchem Fialově vládě a v podstatě i urážkou celé ČR ze strany předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové. Vláda a premiér českou veřejnost opakovaně přesvědčovali o tom, že pro ministra Síkelu vyjednají v rámci Evropské komise silné ekonomické portfolio typu energetiky či zahraničního obchodu, ale realita ukázala nepravdivost těchto jejich tvrzení.

Zároveň se plně ukázalo, že dlouhodobá servilita Fialovy vlády vůči Bruselu nepřináší žádné benefity pro ČR. Hnutí SPD je tvrdým kritikem současné podoby EU, která ČR silně poškozuje, protože neumožňuje plně realizovat a chránit naše zájmy. Dlouhodobě požadujeme konání celostátního závazného referenda o členství ČR v EU.

4. Vyzýváme Fialovu vládu, aby po vzoru Nizozemska a Maďarska žádala o výjimku z Migračního paktu EU.

Nizozemská a maďarská vláda oznámily, že požádají vrcholné orgány EU o trvalou výjimku (tzv. opt-out) z Migračního paktu EU, tedy z nově dohodnutých pravidel migrační a azylové politiky, která mají v Evropské unii vstoupit v platnost od roku 2026. Migrační pakt EU od počátku podporovali ministr Vít Rakušan (STAN) a Fialova vláda a při závěrečném rozhodování v Radě EU se pak alibisticky a zbaběle zdrželi hlasování.

Migrační pakt předpokládá přerozdělování nelegálních imigrantů z afrických a islámských zemí do vybraných států EU včetně ČR po tisících osob ročně. Pouze ve výjimečných případech bude možné se z povinnosti tyto nepřizpůsobivé imigranty přijímat vykoupit za drasticky vysoké pokuty (cca půl milionu korun ročně za jednoho odmítnutého imigranta).

Hnutí SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby rovněž po vzoru Nizozemí a Maďarska v Bruselu usilovala o výjimku z nových migračních pravidel EU, jejichž podoba je enormním a přímým bezpečnostním rizikem pro ČR a její občany v situaci, kdy se na cestu do Evropy chystají statisíce dalších imigrantů mj. zejména z Libye, Mali a Mauretánie. Požadujeme i trvalou ostrahu českých státních hranic.