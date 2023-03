Rozvoral (SPD): Vyzýváme Fialovu vládu, aby snížila dočasně DPH na základní potraviny

reklama

Vážení přátelé,

hnutí SPD bude bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil a podáme i ústavní stížnost. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

1. Hnutí SPD bude ze všech sil bránit přijetí vládního protiústavního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců a podáme i ústavní stížnost.

Hnutí SPD bude ve Sněmovně při úterní mimořádné schůzi všemi dostupnými zákonnými prostředky blokovat schválení asociálního návrhu vlády Petra Fialy (ODS), kterým hodlá současná pětikoalice okrást důchodce v průměru o více než jeden tisíc korun měsíčně. Jde o hanebný útok vlády na jednu ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů. Jde o zákeřný útok na lidi, kteří desítky let poctivě pracovali pro český stát, odváděli daně a povinné pojištění, o útok na invalidy, ovdovělé občany a sirotky. S tím se nikdy nesmíříme. Postup vlády je dle našeho názoru, i dle názorů mnoha právních expertů, v rozporu s Ústavou ČR. Zaprvé mění podmínky zvyšování důchodů zpětně poté, co dle zákona nastaly. Zadruhé postup vlády je v rozporu s Ústavou také proto, že vláda chce tento návrh schválit ve zkráceném jednání na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny ve stavu legislativní nouze, který je vyhrazen pouze pro mimořádné situace typu rozsáhlých přírodních katastrof, epidemií či ohrožení bezpečnosti země. Nic z toho nenastalo a vláda měla informace o předpokladu výše inflace na letošní rok již v době schvalování státního rozpočtu na letošní rok, a proto měla tyto výdaje do rozpočtu již tehdy zahrnout. To se však nestalo. Jsme tedy připraveni proti tomuto zákonu podat žalobu k Ústavnímu soudu. Desítky miliard korun na současnou valorizaci důchodů jde velmi rychle najít omezením předražených vojenských nákupů ze zahraničí, plateb do Evropské unie či na Ukrajinu. Vládě rovněž enormně vzrostly příjmy v souvislosti s vyšším výběrem nepřímých daní v důsledku nezvládnuté inflace, a to o 137 miliard korun. Hnutí SPD bude bránit přijetí vládního návrhu zákona směřujícího k okradení našich důchodců ze všech sil. Také k němu podáváme více než stovku pozměňovacích návrhů, které by našim důchodcům zajistily takové zvýšení penzí, na které mají zákonný nárok a morální právo. SPD pevně stojí za všemi příjemci důchodů!

2. Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Například papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram! Vyzýváme vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu.

Ceny ovoce a zeleniny se zcela vymkly kontrole. Zelenina v obchodech v Česku v posledním měsíci opět prudce zdražuje. Například okurky stojí v některých obchodech i 35 korun za kus, a to jsou již i ve slevové akci. Papriky se prodávají za ceny mezi 140 a 180 korunami za kilogram, to v přepočtu může vyjít i na 45 korun za jeden kus. Ledový salát se pak dá pořídit za 50 korun za kus, některé obchody chtějí za hlávku květáku i 90 korun (!). V ČR se aktuálně prodává prakticky jenom dovozová zelenina. Podle místopředsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zůstanou ceny vysoké ještě několik měsíců, než se objeví první lokální úroda. Letos se navíc odhaduje další pokles českých pěstebních ploch zeleniny o pět procent, stejně jako loni. Vzhledem k pokračující koncentraci obchodu ztrácí pěstitelé zeleniny možnost prodávat v malých obchodech a na vesnicích. V Polsku a Německu jsou ceny téměř všech položek nižší, ale kvalita ovoce a zeleniny je vyšší. Zásadní podíl na těchto astronomických cenách u nás nesou přemrštěné marže nadnárodních řetězců, které mají téměř monopolní postavení. Zde by svou roli měl sehrát Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který by měl kontrolovat zneužívání významné tržní síly těmito hypermarkety. Druhým viníkem těchto cen je ale současná vláda Petra Fialy (ODS), která trvale odmítá návrhy SPD na dočasné snížení DPH na základní potraviny jako například v Polsku či naše návrhy prosazující potravinovou bezpečnost našeho státu. Vyzýváme, proto vládu Petra Fialy, aby snížila dočasně DPH na základní druhy potravin na nulu! To je názor SPD!

3. Jeden až dva miliony českých občanů nemají stálého zubního lékaře. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem řádným českým občanům.

Jeden až dva miliony českých občanů nemají aktuálně svého stálého zubního lékaře. A dvacet procent z občanů, kteří jsou registrovaní u určitého zubního lékaře, spadá pod stomatology, jejichž práce a výkony nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami, a musí si tedy lékařskou zubní péči platit v plné výši ze svého. Vyplývá to z údajů zdravotních pojišťoven zveřejněných minulý týden na serveru iDnes.cz. Jde o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které do dnešní doby nebyly schopny zajistit plošnou a finančně dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Je to přece jeden ze základních úkolů veřejné správy a politické reprezentace. To, že miliony našich občanů nemají žádnou stomatologickou péči, pro ně znamená i velká zdravotní rizika a pro systém zdravotnictví i budoucí vysoké náklady, které přitom nebyly nevyhnutelné. A za této situace místopředseda správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny Miroslav Kalousek z vládní TOP 09 vážně navrhuje, aby v budoucnu už žádná zubařská péče, tedy ani ta základní, nebyla hrazena ze zdravotního pojištění. Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tragickou situaci v oblasti stomatologické péče, stejně tak jako dlouhodobý nedostatek mnoha základních léků a léčiv na našem trhu, vůbec neřeší a fantazíruje o jakýchsi dvojích standardech ve zdravotnictví a o komerčním zdravotním připojištění. Hnutí SPD proti těmto nebezpečným vládním návrhům důrazně protestuje. Zdravotní péče je veřejná služba, která musí být kdykoli dostupná všem českým občanům platícím povinné zdravotní pojištění a všem tzv. státním pojištěncům, což jsou např. děti, senioři či zdravotně postižení. Premiér Petr Fiala by měl proto navrhnout prezidentovi republiky odvolat Válka z funkce ministra zdravotnictví. Odmítáme zároveň další privatizaci zdravotnictví, která je záměrem asociální vlády Petry Fialy (ODS)!

4. Na mimořádných schůzích budeme opět prosazovat zmrazení platů českých politiků a vyřešení nedostatku léků pro české občany.

Po přerušení či skončení mimořádné schůze Sněmovny ke snížení valorizace důchodů by měly následovat další dvě mimořádné schůze. Jejich tématy jsou nedostatek léků pro české občany v lékárnách a nemocnicích a zmrazení platů politiků. Na kritický nedostatek základních léků upozorňuje hnutí SPD dlouhodobě. Tato situace trvá již několik měsíců a vláda Petra Fialy (ODS) a neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) nedosáhli žádného zlepšení. Místo toho Válek předkládá politická prohlášení mimo působnost jeho rezortu. Distributoři léků upřednostňují velké nemocnice a vlastní řetězce lékáren a panuje zde nepřijatelné monopolní prostředí. Situace je neudržitelná, a pokud ji ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra zdravotnictví Vlastimila Válka není schopno řešit, měl by ministr podat demisi. Hnutí SPD též nesouhlasí se zvýšením platů politiků (poslanců, senátorů, členů vlády atd.), ke kterému došlo od 1. ledna letošního roku z vůle stran vládní koalice. Dlouhodobě prosazujeme zmrazení platů politiků. Tento návrh jsme po volbách v roce 2021 předložili ve Sněmovně již dvakrát, poprvé jej vládní poslanci zamítli, projednání toho druhého dodnes blokují a až nyní s ním přichází hnutí ANO. Hnutí SPD požaduje, aby v době ekonomické a sociální krize, vysoké inflace, poklesu reálných mezd a důchodů byli politici solidární s občany ČR. Politici by si také neměli o svých platech rozhodovat sami, ale jejich plat by se měl odvíjet od platů ve veřejném sektoru. Z těchto důvodů návrh na zmrazení platů politiků prosazujeme a podporujeme!

