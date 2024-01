Rozvoral (SPD): Zásadně odmítáme přijetí eura v České republice!

reklama

Hnutí SPD razantně odmítá veškeré snahy vedoucí k přechodu České republiky na společnou evropskou měnu. Jednoznačně požadujeme zachování české koruny, protože vlastní národní měna je klíčovým atributem i symbolem národní a státní suverenity, a přijetí eura není pro naši republiku přínosem, neboť by to vedlo k výraznému zhoršení ekonomické a sociální situace občanů v České republice, spočívající v okamžitém zdražování. Přijetí eura by byl chybný krok, který by znamenal konec naší suverénní měnové a hospodářské politiky.

Prezident Petr Pavel v novoročním projevu zcela bezostyšně ukázal, že není nadstranickým prezidentem hájícím zájmy všech občanů, ale prosazuje zájmy vládnoucí pětikoalice a hlavně EU. V projevu mimo jiné řekl, že je načase, abychom po letech začali dělat konkrétní kroky, které nás dovedou k naplnění závazku o přijetí eura, a dále ještě dodal, že je společná měna pro naši malou otevřenou ekonomiku logickou budoucností. Tím chtěl záměrně opět nasměrovat kroky Fialovy vlády, aby se procesem přijetí eura v České republice začala intenzivněji zabývat. Ze strany vládní pětikoalice prosazují brzké přijetí eura nejvíce STAN, Piráti, TOP 09 a KDU-ČSL. Z ministrů současné vlády nejvíce podporuje přijetí eura ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) a ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09).

Dle současného ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS) je přijetí eura spíše politické rozhodnutí a měla by o tom rozhodnout pouze vláda. My v hnutí SPD jsme zcela opačného názoru. Požadujeme, aby naši občané dostali možnost se k případnému přijetí eura vyjádřit v rámci všeobecného celostátního závazného referenda. Podle posledního průzkumu CVVM většina Čechů (73 %) nyní euro nechce. Pro přijetí eura je nyní necelá čtvrtina (22 %) českých občanů a zbylých 5 % nemá utvořen názor, zda chce euro přijmout nebo odmítnout.

Hnutí SPD je rezolutně proti přijetí eura, kde mimo jiných nevýhod by se Česká republika musela též povinně podílet na zárukách za astronomické dluhy některých členských zemí, tzv. eurozóny. Přijetí eura by silně a nezvratně poškodilo naši ekonomiku, a zbavili bychom se možnosti ovlivňovat domácí úrokové sazby a vlastní měnový kurz. Našim cílem je posilování ekonomiky a suverenity naší země, kde česká koruna je měnovou jednotkou České republiky.

