SOCDEM: Mlžení o večírku jen dokresluje dlouhodobá selhání ministra Jurečky

reklama

„Nechtěli jsme se původně k večírku na ministerstvu vyjadřovat, protože zprávy z médií nám přišly neuvěřitelné. Jeho včerejší omluva ve smyslu, že každý chybuje, je však výsměchem a nelze ji nechat bez odezvy. Ministr a jeho mluvčí zjevně o průběhu večera na úřadě lhali. Je to poslední kapka, ministr by měl rezignovat. Pokud to neudělá, pak by ho měl odvolat předseda vlády,“ konstatuje místopředsedkyně Sociální demokracie Daniela Ostrá, která dodává, že v jiných evropských zemích politici odstupují i v případě mnohem méně závažných pochybení. „Chybovat je lidské, ale politik musí umět ze svých chyb vyvodit osobní odpovědnost,“ dodává.

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 30% Nesledoval jsem ho 66% hlasovalo: 19640 lidí

„Práci ministra Jurečky za dobu, kdy vede resort, navíc provází řada zásadních manažerských i politických selhání. Ať už jde o řízení Úřadu práce, o rošády s předčasnými důchody, pozdní výplaty dávek nebo důchodů. Ministr zjevně nezvládá řízení úřadu a selhal i v tom, že nedokázal vhodně zareagovat na nejtragičtější událost v naší zemi na několik desítek let,“ konstatuje Daniela Ostrá.

„Jeho výmluvy jsou výsměchem. O závažnosti tragédie na filozofické fakultě musel vědět už v odpoledních hodinách, kdy bylo svolané mimořádné jednání vlády s prezidentem republiky. Měl tedy dost času zachovat důstojnost a večírek se zaměstnanci z piety ihned ukončit. Nyní se už jen vymlouvá,“ dodává.

Ministr práce a sociálních věcí selhává i v pomoci lidem, kteří potřebují podporu státu v době, kdy raketově rostou náklady na bydlení, významně zdražují potraviny i spotřební zboží. „Pomoc lidem v krizi je naprosto nedostatečná. Za ministra Jurečky výrazně klesla reálná hodnoty důchodů, rodičovského příspěvku, minimální mzdy, ale i většiny dávek. Nyní například ořezává pomoc lidem, kteří čerpají příspěvek na bydlení. Nedokáže reagovat včas a adekvátně na situaci, která řadu domácností dostává na pokraj existenčních problémů,“ vytýká ministrovi Jurečkovi předseda Sociální demokracie Michal Šmarda.

Ten připomíná, že v době, kdy resort vedli sociální demokraté rostly nejen důchody, ale zvýšila se i podpora rodin a díky tlaku na navyšování mezd rostly i reálné příjmy zaměstnanců.

Sociální demokracie SOCDEM

Svoboda, solidarita, spravedlnost.

Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Seďa (SOCDEM): Evropská unie se stala byrokratickým a nezodpovědným molochem Šmarda (SOCDEM): Vládní politika je chybná, nestačí ji jen lépe vysvětlit Ostrá (SOCDEM): Vzdělání nesmí být jen pro bohaté Valachová (SOCDEM): Obědy ve školách musí být i v roce 2024 dostupné všem dětem

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE