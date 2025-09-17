SPD: Zákeřné zastřelení vlasteneckého aktivisty Charlieho Kirka odsuzujeme

Vážení přátelé,
u dronů v Polsku nebylo prokázáno, že by šlo o cílený útok ze strany Ruska. Reakce České republiky proto musí být klidná a nesmí vést k eskalaci konfliktu. Nekontrolovaná podpora Ukrajiny a neomezený příliv cizinců přetěžují naše zdravotnictví, školství, sociální a bezpečnostní služby, zatímco českým občanům nejsou zajištěny odpovídající služby a ochrana. Fialova vláda oblastem zasaženým povodněmi slíbila 40 miliard, ale dodala jim jen 4 miliardy! Požadujeme okamžité navýšení plateb na slíbenou a schválenou úroveň. Ostře odsuzujeme zákeřnou vraždu mladého vlasteneckého aktivisty Charlieho Kirka. Dramaticky nadále zdražují zejména potraviny. Naší prioritou je zastavení drahoty.
1. U dronů v Polsku nebylo prokázáno, že by šlo o cílený útok ze strany Ruska. Reakce České republiky proto musí být klidná a nesmí vést k eskalaci konfliktu.
Hnutí SPD považuje incident s drony, které minulý týden narušily vzdušný prostor Polska, za událost, která si žádá důsledné vyšetření. Podle dosavadních informací není prokázáno, že by šlo o cílený útok ze strany Ruské federace. Hnutí SPD proto odmítá unáhlené závěry bez jasných důkazů.
Děkujeme českému Vojenskému zpravodajství za jeho profesionální práci a jasné stanovisko, že se nejednalo o úmysl a že mohlo jít také o technickou chybu. Narušení vzdušného prostoru Polska považujeme za nepřijatelné.
SPD vyzývá vládu Petra Fialy, aby nepronášela unáhlené závěry. Reakce České republiky musí být klidná, založená na faktech a nesmí vést k nebezpečné eskalaci napětí. Pokud by někdo úmyslně napadl naše sousedy (např. Polsko, Slovensko, Maďarsko), byli bychom samozřejmě připraveni jim pomoci.
2. Nekontrolovaná podpora Ukrajiny a neomezený příliv cizinců přetěžují naše zdravotnictví, školství, sociální a bezpečnostní služby, zatímco českým občanům nejsou zajištěny odpovídající služby a ochrana
Hnutí SPD dlouhodobě varuje před neomezeným přílivem cizinců do ČR a před riziky, která to přináší českým občanům. Dopis Ministerstva vnitra Evropské komisi ze dne 28. srpna, upozorňující na vyčerpání kapacit pro poskytování dočasné ochrany uprchlíkům z Ukrajiny, potvrzuje naše dlouhodobé varování – náš stát není schopen neomezeně přijímat další osoby, aniž by ohrozil vlastní občany.
Současná vláda Petra Fialy a ministr vnitra Vít Rakušan dlouhodobě selhávají. Nekontrolovaná podpora Ukrajiny a neomezený příliv cizinců přetěžují naše zdravotnictví, školství, sociální a bezpečnostní služby, zatímco českým občanům nejsou zajištěny odpovídající služby a ochrana.
Hnutí SPD důrazně požaduje, aby vláda okamžitě přehodnotila svou migrační a azylovou politiku, omezila příchod cizinců a zajistila, že zájem českých občanů bude vždy prioritou. Případná pomoc cizincům nesmí být nikdy na úkor našich lidí a kapacit státu.
3. Fialova vláda oblastem zasaženým povodněmi slíbila 40 miliard, ale dodala jim jen 4 miliardy! Požadujeme okamžité navýšení plateb na slíbenou a schválenou úroveň.
Od ničivých povodní na severní Moravě a ve Slezsku uplynul právě jeden rok. Vláda Petra Fialy tehdy lidem slavnostně slíbila 40 miliard korun na obnovu jejich domovů – 30 miliard hned a 10 miliard letos. Měnil se kvůli tomu i zákon o státním rozpočtu. A jaká je realita? Do postižených oblastí dorazily pouze 4 miliardy korun, tedy pouhá desetina slíbené částky.
Hnutí SPD považuje tento postup za naprosté selhání vlády. Občané v zasažených regionech zůstali často odkázáni na vlastní síly a na solidaritu dobrovolníků, zatímco vláda utrácí miliardy na zbrojení, na bruselskou agendu a pro Ukrajince.
Požadujeme okamžité navýšení plateb oblastem zasaženým povodněmi na slíbenou a schválenou úroveň, zjednodušení byrokracie a férovou pomoc občanům, která byla navíc jasně stanovena zákonem, jenž Fialova vláda nedodržela! Slíbených 40 miliard pro občany postižené povodněmi nesmí zůstat jen na papíře! Pomoc českým občanům, kteří přišli v důsledku povodní o své domovy a majetky musí mít přednost před podporou Ukrajině a Ukrajincům.
4. Ostře odsuzujeme zákeřnou vraždu mladého vlasteneckého aktivisty Charlieho Kirka
Hnutí SPD ostře odsuzuje zákeřné zastřelení mladého vlasteneckého aktivisty Charlieho Kirka ve Spojených státech amerických. Charlie Kirk byl odvážným hlasem konzervativní Ameriky, veřejně podporoval a obhajoval hodnoty vlastenectví, tradiční rodiny a svobody slova, podporoval prezidenta Donalda Trumpa a oslovoval především mladou generaci, které dával naději na budoucnost bez ideologické cenzury a manipulace.
Jeho smrt je tragédií nejen pro jeho manželku a dvě malé děti, které po sobě zanechal, ale také pro všechny lidi, kteří se hlásí k vlasteneckým a konzervativním ideálům. Hnutí SPD stojí na straně svobody slova a odmítá jakékoli pokusy umlčovat vlastence násilím.
5. Dramaticky nadále zdražují zejména potraviny. Naší prioritou je zastavení drahoty.
Inflace dále výrazně roste a Fialova vláda zcela rezignovala na jakékoli snahy bojovat proti zdražování základních životních potřeb. Dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu inflace v srpnu vzrostla meziročně o 2,5 %. Dramaticky zdražily zejména potraviny, což negativně dopadá hlavně na nízkopříjmové pracující, rodiny s dětmi a seniory.
Ceny vajec meziročně stouply o 31,3 %, ceny mléka o 11,2 % a ceny másla o 11,3 %. Hovězí a telecí maso meziročně zdražilo o 23,8 %, drůbež o 15,5 % a káva o 26,4 %. Nadprůměrný je stále i růst cen nákladů na bydlení – nájemné v bytech zdražilo o 5,7 %, vodné o 4,2 %, stočné o 3,7 % a teplo a teplá voda o 3,3 %.
Klíčovou prioritou budoucí vlády, na které se chce hnutí SPD po říjnových volbách aktivně podílet, musí být zastavení dlouholetého zdražování – zejména v oblastech potravin, bydlení a energií. Program pro následující sněmovní volby je veřejně dostupný na našich webových stránkách a vyzýváme širokou veřejnost, aby přišla k volbám a svými hlasy ukončila vládu Petra Fialy.
Radek Rozvoral
