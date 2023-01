SPOLU a PirSTAN: Mimořádná schůze Sněmovny je součást neslušné a velmi nízké kampaně

reklama

Za vládou jde za poslední rok řada úspěchů včetně uznávaného a úspěšného předsednictví v Radě Evropské unie. Ministři svou práci postupně na plénu opozičním poslancům racionálně a fakticky připomenou. „Od sečtení hlasů v prvním kole prezidentské volby jsme svědky velmi nízké, nepravdivé a neslušné kampaně, a obávám se, že právě dnešní mimořádná schůze je toho součástí. Naše vláda na tuto hru nehodlá přistoupit, jsme připraveni velmi trpělivě, racionálně a fakticky diskutovat o tom, co se nám během prvního roku vlády povedlo. Není toho málo. Na plénu předneseme faktický výčet toho, co naše vláda pro občany nebo firmy udělala,“ řekl Petr Fiala (ODS), předseda vlády ČR.

Občanská demokratická strana ODS



„Když něco vypadá jako kampaň, svolává se to jako kampaň a bude se mluvit o kampani, tak to patrně kampaň je. I když se někteří snaží vytvořit dojem, že to je o hlasování o nedůvěře vládě. Od hnutí ANO je až nedůstojné, že to tak prezentuje, když je všem jasné, o co tu jde. Když Andrej Babiš kandidoval do Poslanecké sněmovny, tak voličům určitě neříkal, že pracovat nebude. Jednací den Sněmovny stojí zhruba 3,9 milionu korun, takže si každý může spočítat, kolik by si měl započítat do své kampaně,“ řekla před jednáním Poslanecké sněmovny její předsedkyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09).

TOP 09 TOP 09

Víc, než si myslíte

„Opozice má samozřejmě právo svolat schůzi k nedůvěře vládě. My to ale chceme otočit, budeme prezentovat naše úspěchy, protože tahle vláda se nemá za co stydět. Máme za sebou obrovsky těžký rok 2022. Události, na které se nedalo připravit. A my jsme to zvládli. A nemluvím jen o vládě, ale hlavně o občanech ČR. Vyzdvihujme úspěchy naší země v uplynulém roce. Úspěchy nás všech. Nenechme si pesimismem a špatnou náladou některých politiků ten úspěch znechutit,“ uvedl 1. vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ STAN



„Jedna věc je právo opozice vyvolat jednání o vyslovení nedůvěry vládě a druhá věc je smysl pro povinnost. Absence Andreje Babiše na mimořádné schůzi je vzkazem nejen vůči nám politikům, ale především vůči občanům, kteří do práce chodit musí a rozhodně nemohou mít 85% absenci jako on. Vláda oproti tomu povinnosti plní a dokáže pomoci těm, kteří to potřebují. Maminkám jsme přidali 500 Kč k důchodu za každé vychované dítě, s účty za energie pomůže příspěvek na bydlení, se zateplením domu dotační program NZÚ Light,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová KDU-ČSL

KDU-ČSL se pomalu seznamuje s internetovými Parlamentními listy.

„Hlasování o nedůvěře vlády je standardní demokratický proces, na který má opozice právo. Je ovšem smutné, pokud ho zneužívá v rámci volební kampaně. My naopak tento institut bereme se vší vážností a respektem. Proto dle zvyklostí znovu rádi odprezentujeme výsledky naší práce za uplynulý rok i to, na čem pracujeme nyní. Za mé gesce jde například o dostupnější bydlení pro občany, zlepšení kvality života v regionech i férovější a průhlednější systém veřejných zakázek. Jako první v historii naší země také budujeme základy nutné pro plné rozjetí digitalizace, která lidem ušetří peníze, čas i nervy,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Česká pirátská strana Piráti

Internet je naše moře!

