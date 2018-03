STAN: Musíme motivovat lidi s exekucemi znovu pracovat

Starostové se také věnují motivaci dlužníků znovu zapojit se do práce a výletu Mynáře a Nejedlého za obviněným poradcem prezidenta Zemana.

"V loňském roce se podařily zrovnoprávnit příjmy obcí, teď však vláda plánuje výpadek 5,3 miliardy korun. Chce snížit daně, což je chválihodné, ale je nepřípustné, aby na to doplácely obce. Hlavně proto, že obce poslední dobou dostávají od vlády stále nové a nové úkoly, které musí financovat, a nedostávají na to peníze. Jedná se třeba o zvyšování platů ve veřejné sféře, povinné mateřské školky pro dvouleté děti a implementace směrnice o ochraně osobních údajů. Jsme připraveni podat pozměňovací návrh, který by snížil plánované škody," říká předseda STAN Petr Gazdík.

Starosty zajímala cesta prezidentova kancléře Mynáře a poradce Nejedlého do Číny. "Oficiálně jsme se Hradu zeptali, jestli byl výlet placen z hradních peněz, a pokud ano, na kolik to občany přišlo. Přesně pro tyhle věci přece máme v Číně ambasádu. Je ale otázka, zda by vláda takto pofidérní cestu povolila," říká poslankyně Věra Kovářová (STAN).

Velkým tématem je novela insolvenčního zákona. "Chceme motivovat lidi, kteří jsou v nekonečných dluzích a exekucích, znovu pracovat. Protože to je pro společnost ve finále nejvýhodnější. Nyní takovým lidem exekutor sebere všechny příjmy nad nezbytné minimum, takže dlužník nemá žádný benefit z toho, že kromě dávek i pracuje. Přitom obce jsou podle našich zjištění připraveny nabídnout dostatek veřejně prospěšných pozic, které mohou pomoci dlužníkům vymotat se ze začarovaného kruhu exekucí. V tomto ohledu budeme novelu insolvenčního zákona připomínkovat," dodává předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

