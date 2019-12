Šafránková (SPD): Ať je založení rodiny radostí a ne finančním trestem! Máme nové návrhy

SPD v úterý poprvé veřejně prezentovala svůj zcela nový programový dokument Rodina na 1. místě, jehož mám tu čest být spoluautorkou. Tradiční vícegenerační rodina je z našeho pohledu naprosto základní a stěžejní jednotkou společnosti a k jako takové k ní musí stát a jeho jednotlivé moci a součásti přistupovat. Rodičovství, mateřství, otcovství a manželství si zaslouží zvláštní úctu a ochranu – ústavní, právní, ekonomickou, ale hlavně praktickou. Dosud se tak neděje, spíše je tomu naopak. V legislativní i exekutivní rodině jsou rodinám kladeny do cesty mnohé závažné překážky. To je třeba změnit – a i proto přicházíme s touto naší aktivitou.

Připravili jsme projekt manželských půjček

Jedním z jejích základních pilířů je projekt manželských půjček, který by se měl stát jedním ze základních stavebních kamenů programu SPD pro naše rodiny. Do určité míry, proč to nepřiznat, jsme se v tomto ohledu inspirovali i u našich středoevropských sousedů Slováků, Poláků a Maďarů, kde už mnohá prorodinná opatření velmi dobře fungují. Známé úsloví říká, že rodina je základ státu. Může to znít jako klišé či fráze, ale skrývá se za tím hluboká pravda. Soudržná a fungující vícegenerační rodina je nenahraditelnou základní konstituční jednotkou společnosti a naše děti jsou její budoucností. Bez fungujících a silných rodin jako společnost a stát dlouhodobě nepřežijeme. Kromě jiných podstatných náležitostí potřebuje navíc rodina ke svému fungování a přežití i odpovídající ekonomické podmínky. Jistěže, peníze nejsou vše, ovšem stabilní rodinu a pevné rodinné vztahy nelze budovat v prostředí, kde panuje existenční nejistota, chudoba a sociální tíseň. Podmínky pro spokojený život rodin musí nastavit a garantovat jednoznačně stát, a to prostřednictvím svých příslušných orgánů. Musí nastavit a garantovat takové legislativní a ekonomické podmínky, aby založení rodiny nebylo spíše trestem než radostí, aby neznamenalo pro rodinu masivní sociální a ekonomický otřes a propad, jako je tomu v mnoha případech právě dnes.

Půjčka se nebude vázat na pořízení nemovitosti

Náš projekt zakládá možnost získat po uzavření manželství výhodnou finanční neúčelovou půjčku. Ta by neměla být nikoli nutně pouze půjčkou spojenou s pořízením nemovitosti, jelikož aktuální a akutní potřeby rodin mohou být v této fázi různé. Poskytnutí půjčky by bylo podmíněno tím, že alespoň jeden z manželů je plátcem daně z příjmu – ze zaměstnání nebo z podnikání. Jednalo by se o úvěr ve výši 800 000 Kč, jehož splácení by se po narození prvního dítěte pozastavilo na dobu odpovídající době čerpání rodičovské dovolené. Narodí-li se v rodině druhé dítě, splácení půjčky se na tuto dobu opět pozastaví a polovina jistiny úvěru se navíc odepíše. Pokud se rodičům narodí třetí dítě, povinnost splácet úvěr bude rodině zrušena zcela. Tento projekt bude využitelný i pro rodiny, kde bylo již manželství uzavřeno před jeho vstupem v účinnost. Pro následné splácení půjček bude použit identický mechanismus – s tím, že děti v rodině narozené budou od prvního v pořadí počítány až od okamžiku uzavření smlouvy o této půjčce.

Zrušme daň z nabytí nemovitých věcí!

Další komponentou našeho prorodinného programu je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. SPD již předložila do legislativního procesu tzv. derogační novelu. Jde o návrh zákona, který by zrušil stávající právní normu, tj. zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Jde o to, že v Česku je dlouhodobě zdaněn převod (nákup a prodej) nemovitostí. Zatímco dříve šlo o tzv. daň z převodu nemovitosti, kterou byl povinen odvádět subjekt, který nemovitost prodával, od roku 2013 se tato právní úprava nazývá daň z nabytí nemovitých věcí a – na rozdíl od předchozího stavu – je jejím plátcem kupující předmětné nemovitosti. Aktuální výše této daně činí 4 % z kupní ceny konkrétní nemovitosti. Tento princip je špatný a odsouzeníhodný jako takový, bez ohledu na to, který subjekt má aktuálně v tomto vztahu daňovou povinnost. V každém případě jde o dvojí zdanění v téže věci. Prodej nemovitosti totiž podléhá dani z příjmu a nabyvatel si naopak nemovitost pořizuje ze zdaněných peněz – a navíc jakýkoli majitel nemovitosti z ní platí každoročně další speciální majetkovou daň, daň z nemovitosti.

Ceny nemovitostí by mohly klesnout

Kromě zásadních morálních faktorů je největším negativem této daně skutečnost, že její zavedení do právního řádu vedlo – mezi jinými příčinami – ke značnému zvýšení cen nemovitostí (a následně či souběžně i k navýšení cen pronájmů nemovitostí) a k tomu, že pro statisíce, zejména mladých lidí a rodin, je pořízení si vlastní nemovitosti naprosto nedostupnou záležitostí (obdobně to platí mnohdy i o nájemním bydlení, např. ve velkých městech). To má samozřejmě i negativní vliv na vývoj porodnosti, na ochotu a připravenost mladých lidí mít děti, neřkuli ve větším počtu. Rigidní trh s nemovitostmi, razantní zpřísnění podmínek pro poskytování hypotečních úvěrů, naprostý nedostatek cenově přijatelných bytů a domů, skokový růst nájemného a další důvody činí vlastnické bydlení v naší republice nedostupným statkem už i pro občany ve střední příjmové kategorii. Přitom možnost pořídit si a užívat – bez astronomického zadlužení – byt či dům je jedním ze základních předpokladů šťastného a spokojeného rodinného života. V prvé řadě je navíc nutným předpokladem pro samotné založení rodiny. V současnosti je na tomto poli – i kvůli naprosto nepřijatelnému přístupu státu – situace více než tristní. Návrh SPD na zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je prvním krokem na cestě k jejímu odblokování.

Chceme významné zvýšení daňových slev na děti

Klíčovou součástí projektu SPD nazvaného Rodina na 1. místě je náš návrh na významné zvýšení daňových slev na děti. U prvního a druhého dítěte v rodině navrhneme současné nastavení těchto slev zvýšit na dvojnásobek: U prvního dítěte na 30 408 Kč ročně (tzn., že čistý příjem každého občana, který pečuje o 1 dítě bude – oproti současné situaci – vyšší o 15 204 Kč ročně). U druhého dítěte bude tato daňová sleva po navýšení činit 38 808 Kč ročně. Čistý příjem každého občana, který pečuje o dvě děti tak bude – oproti současné situaci – ročně vyšší o 34 608 Kč. Daňová sleva na třetí (a každé další) dítě by měla být navýšena nejvýrazněji. Bude stanovena na čtyřnásobek současného stavu, tzn. na 96 816 Kč ročně. To znamená, že čistý příjem každého občana, který pečuje o tři děti, bude – oproti současné situaci – vyšší o 107 220 Kč ročně. Navrhujeme zvýšit i daňovou slevu na manželku nebo manžela, pokud jsou jejich vlastní roční příjmy max. 68 000 Kč., a to z 24 840 na 49 680 Kč ročně. Aby bylo toto opatření dostatečně využitelné a mělo odpovídající efekt, současně navrhneme navýšit na dvojnásobek, tj. na 120 600 Kč, maximální roční výši uplatnitelného tzv. daňového bonusu. To je částka, kterou vyplatí finanční úřad plátci daně tehdy, je-li jeho výsledná daňová povinnost (díky kumulaci slev na dani) záporná.

Je nedůstojné, když pracující žádají o dávky

Chceme rovněž zrušit veškerá zákonná opatření ohledně přístupu plátců daně k daňovému bonusu tak, aby překážkou nebyla ani výše roční mzdy, ani typ jejich podnikání či zdroje zdanitelných příjmů, jako je tomu nyní. Nechceme a nebudeme nikoho diskriminovat! Cílem tohoto opatření je jednoznačně významné zvýšení disponibilního čistého příjmu pro pracující rodiče a jejich rodiny, zvýšení motivace pro zakládání rodin, a to – nebo především – rodin s více dětmi. V neposlední řadě máme taktéž snahu o to, aby pracující rodiny nebyly – často velmi ponižujícím a složitým způsobem – nuceny žádat o dávky státní sociální podpory či dávky pomoci v hmotné nouze jen proto, aby zabezpečily základní životní potřeby pro sebe a své děti. Náš návrh sníží každému pracujícímu rodiči jeho daňovou povinnost. Navíc každému, bez výjimky, významně zvýší jeho čistý příjem. Rodinám a občanům s průměrnými či nižšími příjmy a více dětmi sníží jejich daně z příjmu mnohdy až na nulu – anebo pro ně dokonce bude znamenat zápornou daň z příjmu, tzv. daňový bonus, kdy bude jejich čistá mzda vyšší než mzda hrubá. Ani toto navrhované opatření není zdaleka posledním bodem nového projektu SPD Rodina na 1. místě.

