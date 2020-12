Šafránková (SPD): Do nového roku s vírou a nadějí!

reklama

Rok 2020 byl naprosto ojedinělým a velmi těžkým obdobím. Epidemie koronaviru, nouzový stav a všechna s tím související opatření naší společnost do značné míry ochromila a mnoho našich spoluobčanů vystavila těžkým životním zkouškám. Přejme si, aby se brzo objevilo ono pověstné světlo na konci tunelu – a aby už ten nadcházející rok 2021 byl o něco optimističtější.

Od vypuknutí epidemie jsem se snažila pomáhat tam, kde to bylo nejvíce třeba. A to nejen v mé poslanecké a zastupitelské práci. V první koronavirové „jarní“ vlně jsem například několik týdnů, doslova v každé volné chvíli, rozvážela obědy a nákupy seniorům, na podzim jsem zase jako dobrovolnice šla pomoci do Domova seniorů.

Ano, život – ani ten politický – se letos neubíral standardními cestami. A v oblasti sociální politiky byl, vzhledem k okolnostem, mimořádně hektický. A to nejen z důvodů probíhající epidemie.

Osobní legislativní inventura

V mé zákonodárné činnosti bylo nejdůležitější událostí propuštění návrhu zákona na ukončení zneužívání sociálních dávek, který jsem za hnutí SPD vypracovala a předložila, do druhého parlamentního čtení a doporučující stanovisko Výboru pro sociální politiku k němu. Doufejme, že se již nejpozději v první polovině nadcházejícího roku dočkáme jeho definitivního schválení. Chceme tímto zákonem zavést přehledný systém pravidel pro všechny příjemce sociálních dávek, který umožní postihovat ty osoby, které neplní své povinnosti. Kdo nebude tato pravidla dodržovat, tomu budou sociální dávky odebrány.

Mám také velkou radost z toho, že se na jaře podařilo ve Sněmovně, za výrazného přispění poslanců SPD schválit novelu trestního zákoníku, která významným způsobem zpřísňuje sankce za týrání zvířat. Boji za práva zvířat se věnuji již mnoho let, dávno před svým vstupem do politiky, a tak šlo pro mě svým způsobem o srdeční záležitost.

Rok 2020 byl v mé poslanecké práci obecně ve znamení poměrně vysoké legislativní aktivity. Kromě zmíněné novely zákona o pomoci v hmotné nouzi (proti zneužívání sociálních dávek), jsem vypracovala a předložila za SPD dva komplexní a provázané návrhy na změny v zákoně o daních z příjmu, které vycházejí z klíčového projektu hnutí SPD „Rodina na 1. místě“ a jejichž záměrem je výrazně a spravedlivým způsobem zvýšit čisté příjmy našich pracujících občanů, zejména těch, kteří řádně pečují o své děti.

V prvním případě se jedná o zvýšení tzv. daňových slev pro všechny daňové poplatníky. Pokouším se tak mimo jiné napravit neúnosný stav, kdy již dvanáct let nebyly žádné tyto daňové slevy zvýšeny! Navrhla jsem o 50 procent (z 24 840 Kč na 37 260 Kč ročně) zvýšit daňovou slevu pro každého daňového poplatníka (zaměstnance i živnostníka) a rovněž tak i slevu na manželku či manžela (taktéž ze současných 24 840 Kč na 37 260 Kč ročně).

V souladu se svým zájmem o zlepšení životní situace a o posílení sociálních práv našich zdravotně handicapovaných spoluobčanů jsem taktéž navrhla zvýšit roční daňové slevy pro pracující držitele průkazu ZTP/P, a to ze současných 16 140 Kč na 24 210 Kč, i daňové slevy pro pracující invalidy ve všech třech stupních postižení – v I. a II. stupni z 2 520 Kč na 5 040 Kč a ve III. stupni z 5 040 Kč na 10 080 Kč. A navrhuji i zvýšení daňové slevy pro pracující studenty – ze 4 020 Kč na 8 040 Kč ročně.

Rodina na prvním místě!

Ve druhém návrhu jde o výrazné zvýšení daňového zvýhodnění na děti pro všechny pracující rodiče. Navrhla jsem zvýšit tato zvýhodnění u prvního a druhého vychovávaného dítěte na dvojnásobek současného stavu. U prvního dítěte z 15 204 Kč na 30 408 Kč ročně a u druhého dítěte z 19 404 Kč na 38 808 Kč ročně. Daňové zvýhodnění na třetí (a každé další) dítě v rodině pak navrhuji zvýšit na čtyřnásobek současného stavu – ze současných 24 204 Kč na 96 816 Kč ročně.

Cílem těchto opatření je – kromě zvýšení čistých příjmů pracujících rodičů – také podpora motivace našich občanů pro zakládání rodin, a to hlavně rodin s více dětmi. V praxi by tento návrh znamenal, že například pracující rodič, který pečuje o jedno dítě, by si oproti současnému stavu polepšil o 15 204 Kč ročně, rodič pečující o dvě děti by si polepšil o 34 608 Kč ročně a rodič pečující o tři děti by si polepšil dokonce o 107 220 Kč ročně.

A v závěru roku jsem ještě připravila sadu legislativních návrhů, které reagují na přijetí tzv. daňového balíčku a snaží se o odstranění některých jeho chyb a nedostatků, které diskriminují nízkopříjmové občany v přístupu k určitým daňovým zvýhodněním.

Podala jsem rovněž návrh na změnu zákona o sociálních službách, ve kterém požaduji zvýšení tzv. příspěvku na péči u zdravotně postižených občanů. U osob do 18 let věku o padesát procent (v 1. stupni závislosti z 3 300 Kč měsíčně na 4 950 Kč měsíčně a ve 2. stupni závislosti z 6 600 Kč na 9 900 Kč měsíčně). A u osob nad 18 let pak navrhuji zvýšení příspěvku o sto procent v 1. stupni závislosti (z 880 Kč měsíčně na 1 760 Kč) a padesát procent ve druhém stupni (ze 4 400 Kč na 6 600 Kč).

Jde o sociální finanční příspěvek pro ty naše občany, kteří jsou z důvodu svého dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiných osob. Současná výše tohoto příspěvku je absolutně nedostatečná a nemůže těmto občanům v žádném případě zajistit pořízení odpovídající a potřebné kvalifikované péče.

Na straně občanů, postižených dopady koronaviru - proti nespravedlnostem a diskriminaci

Další dvě mé novely, které jsem za SPD zpracovala a podala, se již týkaly „koronavirové“ legislativy. Šlo o návrhy na změnu nastavení „jarního“ i „podzimního“ kompenzačního bonusu pro živnostníky. Požadovala jsem, aby nárok na finanční pomoc měli i ti živnostníci, kteří pracují na částečné zaměstnanecké úvazky a dosud, bohužel, neobdrželi od státu ani jedinou korunu, přestože jim byla zásadně omezena a znemožněna jejich podnikatelská činnost.

A chtěla jsem odstranit i další nespravedlnosti, v první řadě to, že na kompenzační bonus neměli nárok ti živnostníci, kteří zároveň čerpali státní podporu na udržení pracovních míst svých zaměstnanců. Což se nakonec naštěstí podařilo. A také jsem letos ještě vypracovala a předložila 46 pozměňovacích návrhů k vládním návrhům zákonů, především v souvislosti s epidemií koronaviru. Ve většině případů se opět jednalo o nápravu chyb, mezer, nedostatků a diskriminací v těchto předlohách obsažených. Těmito svými návrhy jsem se snažila pomoci zejména právě živnostníkům a malým českým firmám, kterým vláda upírala nárok na finanční pomoc od státu, anebo pro přístup k ní stanovila nespravedlivé podmínky.

Dále šlo o zlepšení podmínek samoživitelkám a samoživitelům při mimořádném ošetřovném v době péče o děti z důvodu dlouhodobého uzavření škol, o nárok na toto ošetřovné i pro živnostníky a zaměstnance pracující na dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. A v neposlední řadě se jednalo o nastavení slušných a spravedlivých podmínek pro tzv. kurzarbeit – podporu zaměstnavatelů a zaměstnanců v době krizí podobných dnešní epidemii. Tak, aby na tuto podporu měli nárok například i zaměstnanci s pracovními smlouvami na dobu určitou.

Osm pozměňovacích návrhů jsem pak předložila ke státnímu rozpočtu. Dva k mimořádné novele jeho podoby na rok 2020, šest k jeho návrhu na rok 2021. Jejich společným jmenovatelem byla snaha převést zbytečné výdaje, které směřovaly do zahraničí a k soukromým subjektům, na pomoc našim občanům, kteří se ocitli v tíživých životních situacích, zejména prostřednictvím nástrojů sociální politiky.

PF 2021

Končící rok byl opravdu v mnohém mimořádný a nezvyklý. Rozlučme se s ním s nadějí a přáním, že rok následující bude již poněkud šťastnějším. Těším se na jeho nové výzvy a na práci pro občany, které mám tu čest zastupovat!

Vážení a milí přátelé, přeji Vám do nového roku především pevné zdraví. A také sílu, víru a optimismus při zvládání, mnohdy nelehkých, výzev osudu.

A mnoho šťastných chvil prožitých s těmi, které máte rádi.

Vaše Lucie Šafránková

(převzato z Profilu)

