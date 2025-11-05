Jakob (TOP 09): Pan Okamura staví na rozdělování společnosti

Vážená paní předsedající, vážený pane premiére, vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové,
dnes stojíme před důležitou volbou, volbou, která je prvním ústavním krokem k ustavení Poslanecké sněmovny i ke vzniku nové vlády. Rozhodujeme o tom, kdo bude tváří a symbolem českého parlamentu, instituce, která má spojovat, ne rozdělovat. A právě proto jsem jednoznačně přesvědčen, že Tomio Okamura by se neměl stát předsedou Poslanecké sněmovny. Předseda Sněmovny není jen řídící schůze, je to reprezentant české demokracie doma i v zahraničí, člověk, který má hájit ústavní pořádek, důstojnost parlamentu a respekt mezi politickými stranami. A v tom je zásadní problém.
Pan Tomio Okamura opakovaně prokázal, že staví na rozdělování společnosti. Místo hledání společné řeči útočí na menšiny, válečné uprchlíky, neziskové organizace či média. To není politika konsenzu, to je politika konfliktu. A předseda Sněmovny by měl být nadstranický, ne bojovník s každým, kdo má jiný názor. Funkce předsedy Sněmovny vyžaduje respekt k institucím demokratického státu. Ten, kdo ji zastává, má být garantem ústavnosti, ne jejím popíračem.
Pan Okamura však opakovaně relativizoval základní principy demokracie, od nezávislosti médií až po naše mezinárodní závazky. Takový přístup je v přímém rozporu s rolí, kterou by měl předseda parlamentu zastávat. Předseda Poslanecké sněmovny je třetím nejvyšším ústavním činitelem této země a má být reprezentantem České republiky v zahraničí. Když v této roli bude člověk, který prosazuje vystoupení z Evropské unie a dokonce i z NATO, staneme se nedůvěryhodným partnerem a slabým spojencem. To nesmíme dopustit.
Dovolte mi krátké srovnání. Funkci předsedkyně Sněmovny v minulém volebním období vykonávala Markéta Pekarová Adamová. Byla to politička, která od první chvíle jasně podpořila Ukrajinu, která se po brutálních teroristických útocích Hamásu zastala Izraele a která navázala styky s Tchaj-wanem, vztahy, jež pomohly nejen naší ekonomice, ale i kultuře a vědě. To jsou všechno kroky, které posilují naši mezinárodní důvěryhodnost, naši bezpečnost a naši hrdost. A to všechno Tomio Okamura nikdy nebude schopen dělat. A konečně předseda Sněmovny má být osobností, která dokáže spojit i politické oponenty, má reprezentovat všechny občany, nejen své voliče, ale pan Okamura nikdy neusiloval o sjednocení, nýbrž o posílení své voličské základny skrze vyvolávání strachu a napětí. Nakonec kvůli tomu čelí trestnímu stíhání.
Jak jsem řekl v úvodu, volba předsedy Poslanecké sněmovny je prvním ústavním krokem nezbytným pro složení nové vlády. A právě zde se dostáváme k podstatě této volby. Zvolení Tomia Okamury je nezbytnou podmínkou pro vznik vlády Andreje Babiše s SPD a Motoristy. Je to součást dohody, kterou budoucí koaliční poslanci podepsali, dohody, která není o programu, ale o beztrestnosti, o dohodě obviněného s obžalovaným, vzniká tak pakt bratrstva beztrestnosti, pakt, který se staví nad spravedlnost, nad důvěru občanů, nad základy právního státu. Pan Okamura kvůli této dohodě obětoval svou vlastní stranu. SPD sice bude koaliční stranou, ale do vlády si nechává diktovat rádoby odborníky, kteří půjdou na ruku soukromým zájmům budoucího premiéra. Pan Šebestián je toho názorným příkladem.
Poslankyně a poslanci z SPD, váš předseda o vás takto říká, že vy odborníky nejste. Jednoduše vás hodil přes palubu, aby získal pro sebe prestižní funkci a ochranu. A Andrej Babiš? Ten je tím, kdo za případné zvolení Tomia Okamury ponese plnou odpovědnost. Je to jeho rozhodnutí, rozhodnutí člověka, který místo důvěry volí loajalitu, místo respektu k právu volí výhody pro sebe, kromě toho, že pro sebe získává beztrestnost, odcloní pozornost od svých vlastních problémů. A že jich není málo. Uvedu jeden za všechny. Jeho kolosální střet zájmů. Ví někdo z vás, budoucích koaličních poslanců, jak ho chce řešit? Doufám, že vás má váš budoucí premiér alespoň v elementární úctě, a že alespoň vám řekl, jak tento svůj zásadní problém vyřeší. Myslím, že byste si to jako budoucí vládní poslanci zasloužili, a nejen vy, zasloužili by si to všichni občané naší země.
Co ale dělá budoucí premiér Babiš? Nic. Mlčí. Je rád, že mu tato dnešní volba, ale i četné kauzy ostatních představitelů budoucí koalice poskytují dostatečný fíkový list, aby nebylo vidět na kolosální kauzy, které jsou spojené s ním samotným. Dnešní den se tak stává prvním faktickým krokem, který povede k uzavření paktu bratrstva beztrestnosti. Zodpovědnost za to kromě samotných aktérů ale ponesou všichni poslanci, kteří dnes budou v tajné volbě volit Tomia Okamuru předsedou Poslanecké sněmovny.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, pokud chceme, aby česká Poslanecká sněmovna zůstala institucí důvěryhodnou, otevřenou a demokratickou, nemůžeme do jejího čela zvolit člověka, jehož politika je založena na rozdělování populismu a konfrontaci. V pondělí jsme složili poslanecký slib, slib, že budeme svůj mandát vykonávat podle svého svědomí, dnes tento slib skládáme znovu, ne slovy, ale hlasováním.
Věřím, že i mezi vámi, poslanci budoucí vládní koalice jsou tací, kteří vědí, že Tomio Okamura je z velké části přesně tím, čím by předseda Poslanecké sněmovny nikdy být neměl. Máte možnost volit v souladu se svým svědomím, máte možnost zachovat si tvář a zachovat důstojnost této instituce. Prosím, nepromarněte ji.
Děkuji vám za pozornost.
