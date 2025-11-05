Státnický Okamura překvapil

05.11.2025 15:15 | Monitoring

Poslanci ve středu volí vedení Poslanecké sněmovny, kam vznikající vláda ANO, SPD a Motoristů nominovala šéfa SPD Tomia Okamuru. Proti němu se ale vzedmula vlna odporu a za řečnickým pultem se střídají desítky poslanců končící vlády Petra Fialy a napadají Okamuru jako nevhodného kandidáta. Okamura odmítl přistoupit na hru vzájemného osočování a přednesl státnický projev, ve kterém vyzval ke společné práci pro blaho České republiky a jejích občanů.

Státnický Okamura překvapil
Foto: Hans Štembera
Popisek: Tomio Okamura

Po výstupech premiéra Fialy, ministra vnitra Víta Rakušana a mnohých dalších, kteří vystoupili s tvrdou kritikou Tomia Okamury jako kandidáta na předsedu sněmovny, k řečnickému pultíku dorazil i Tomio Okamura.

Okamura nereagoval na žádný z útoků proti jeho osobě a místo toho slíbil, že chce společně pracovat se všemi poslanci pro dobro českých občanů.

„Dovolte mi poděkovat nově vzniklé vládní koalici za čest být jejím kandidátem na předsedu sněmovny,“ prohlásil na úvod.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec
„Chápu také, že nejsem kandidátem všech, ale slibuji, že pokud dostanu důvěru a budu zvolený, budu nestranným předsedou všech, bez ohledu na to, zda jsem dostal jejich hlasy,“ slíbil Tomio Okamura.

Okamura vyzval ke spolupráci politiků, protože volební souboj už skončil. „Volební boj, ve kterém jsme stáli proti sobě, je za námi. Před námi je naopak společná práce ve prospěch naší země a našich občanů. V tomto ohledu bychom měli mít vůli najít společnou řeč a společně pracovat,“ uvedl Okamura.

„Já osobně jsem připraven a podávám obrazně ruku každému, kdo je ochoten ji přijmout. Přeji vám hodně sil, zdraví a vše dobré v nové sněmovně,“ dodal státnicky.

autor: Jakub Makarovič

