Ministerstvo dopravy: Nové dálnice se s inflací promítnou do ceny dálničního poplatku

Od ledna 2026 vzroste kvůli meziročnímu nárůstu počtu dálnic a spotřebitelských cen roční poplatek za využití dálnic v ČR o 130 Kč na 2570 Kč, měsíční elektronická dálniční známka bude stát 480 Kč, desetidenní vzroste na 300 Kč a denní bude možné zakoupit za 230 Kč.
Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních.
I v příštím roce zůstávají v platnosti slevy pro nízkoemisní vozidla, tedy poloviční cena pro zemní plyn (CNG a LNG, neplatí pro LPG), čtvrtinová pro plug-in hybridy (CO2 max 50 g/km) a bez poplatku mohou po dálnicích jezdit vozidla s pohonem na elektřinu a vodík. Tato sazba platí automaticky pro vozidla registrovaná v České republice. Pro vozidla registrovaná v zahraničí je nutné podat žádost oznámení osvobození.
Osvobozena od poplatku jsou i nadále vozidla přepravující osoby se zdravotním postižením (ZTP nebo ZTP/P), pokud provozovatelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká a vozidla přepravující nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Indexace cen dálničních známek podle dvou pevně stanovených kritérií zajišťuje stabilní cenu za užívání dálnic, která zohledňuje jak inflaci, tak velikost dálniční sítě. Zároveň platí, že všechny peníze z dálničních známek jdou zpět do výstavby a údržby dálnic a slouží tedy těm, kteří je platí. Po zvýšení cen známek se očekává o miliardu vyšší výnos pro rok 2026, což znamená zhruba 9 miliard korun na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva