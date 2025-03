Šafránková (SPD): Jediný, kdo tady vytváří chaos, je Fialova vláda

Děkuju vám za slovo, pane místopředsedo. Musím, vaším prostřednictvím, reagovat na pana kolegu Jakoba z TOP 09, který tady říká o tom, kdo vytváří chaos. Tak já to uvedu na pravou míru. Jediný, kdo tady vytváří chaos, je Fialova vláda! Nikdo jiný! Podívejte se, jak věci komunikujete. Podívejte se, co navrhujete. Podívejte, co jste všechno udělali v neprospěch našich občanů, občanů této země.

Co se týká výpovědi bez udání důvodu, tak já vám řeknu, co by to přineslo. Přineslo by to pouze vyhazovy například za nějaký náboženský názor nebo politický názor a podobně. A zaměstnanci, ale i zaměstnavatelé by se neměli jak bránit, protože nyní můžou dát stížnost k soudu. Ale co nastane ve chvíli, kdybyste si něco takového prohlasovali?

Navíc nemáme tady systém takové trampolíny, jako je například v severských zemích. To nám tady chybí. Nemáme tady pořádný systém rekvalifikací. Co lidé, kteří jsou ohroženi na pracovním trhu? Lidé 50 plus? Na to vůbec nemyslíte. To vám je jedno. Hlavně že si budete prosazovat tyhlety asociální změny.

Bc. Lucie Šafránková SPD

poslankyně, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku

poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky