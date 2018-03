Šarapatka: Sprosťáctví Němcové nejspíš nezná mezí

Poslankyně Němcová je ve své chorobné ctižádosti ochotná proto, aby se o ní psalo v novinách, udělat cokoliv. Jen v poslední době jsme toho byli svědky několikrát. Například, když odešla z Vladislavského sálu při inauguraci prezidenta Zemana. Lhostejno, že se jednalo o slavnostní společnou schůzi parlamentu, která se koná při této příležitosti jednou za pět let. Její arogantní a hloupé gesto přitom nemělo s obsahem prezidentova proslovu nic společného. Cílem bylo jen a jedině její vlastní zviditelnění. A toho se jí dostalo v protizemanovských médiích vrchovatě. A naivní, zmanipulovaní studenti jí za to ještě posílají květiny. A Němcová se tetelí blahem. A v urážkách prezidenta Zemana dokonce pokračuje, když mu ve svém předvčerejším prohlášení přisoudila psychickou nemoc.

To se to uráží paní Němcová, když se prezident Zeman nemůže proti vašim sprosťárnám, aniž by se snížil na vaši úroveň, bránit, že?

Copak si vážená paní poslankyně ani neuvědomuje, že ji ODS, i se ctihodným panem prof. Fialou v čele, jen využívá ke stejným účelům, k jakým kdysi ČSSD používala Davida Ratha? Tedy jako zlého muže, v tomto případě tedy vlastně jako zlou a sprostou „babu“. Rath, v době, kdy působil ve Sněmovně, také neurvale znectil kdekoho na politické scéně a podobných sprostot, jako od paní Němcové, jsme od něj slyšeli také nepočítaně. A jak dnes dopadl, že? Stala se z něj černá ovce a všichni spolustraníci od něj dali ruce pryč Takže opatrně paní poslankyně….

Mezi Rathem a poslankyní Němcovou je však přece jen jeden velký rozdíl. David Rath se vyjadřoval v době své slávy, byť vulgárně a proslovy plnými invektiv, k záležitostem o kterých měl většinou dobrý přehled, například ke zdravotnictví. Na rozdíl od něj je Miroslava Němcová ochotna se vyjadřovat k čemukoli. Jen namátkou, k mezinárodní politice, k trestnímu a procesnímu právu, k válečné strategii v Iráku či Sýrii atd. A žádný přehled k tomu nepotřebuje......

