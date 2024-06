Scheinherr (Praha sobě): Bohnickou lanovku chceme vrátit zpátky do hry

Na Ministerstvo životního prostředí jsem podal podnět k přezkumu rozhodnutí, kterým magistrát v únoru smetl záměr na propojení Prahy 6, Tróji a Prahy 8 městskou lanovkou. Aby bylo jasno: Městská lanovka není žádná turistická atrakce, ale chytré, levné a ekologické řešení dopravy tam, kde jsou terénní podmínky mimořádně složité. A to je právě případ z Bohnic na Podbabu, kde přímá cesta pro Pražany přes Vltavu už desítky let chybí.

Dopravně optimálním řešením by samozřejmě byla stavba mostu a zatunelované tramvajové trati v navazujícím prudkém svahu. Investičně i zásahem do krajinného rázu se ovšem jedná o projekt tak náročný, že jeho realizaci v horizontu nejbližšího desetiletí můžeme vyloučit. V době, kdy se vládnoucí koalice nedokáže shodnout na řádově menších projektech a ty se zadrhávají či zastavují, je lanovka mnohem snazším východiskem.

Lanovka problém řeší elegantně, rychle a levně, s minimálním zásahem do krajiny i zeleně. Na dopravní poptávku dokáže reagovat flexibilně a energeticky je náročná nejméně ze všech druhů dopravy. Než bude stát most a kilometr dlouhý tunel, investice do lanovky se Praze bohatě vrátí. Co tedy brání její stavbě?

Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.



Nesouhlasné rozhodnutí argumentuje posudkem Ing. Obluka na tzv. krajinný ráz. Stručný text dochází k závěru, že stavba současný pohled na Trojskou kotlinu nepřijatelně změní, a to bez jakýchkoliv podkladů. Jasně že lanovka místo ovlivní, stejně jako jakákoli jiná stavba. I proto jsme ostatně vypsali mezinárodní architektonickou soutěž.

Je však oblast Trojské kotliny navždy nedotknutelná? Pokud přímé spojení Prahy 6 a Prahy 8 chceme, musíme počítat s tím, že bude vidět. S lanovkou ovšem jen v podobě několika sloupů, bez nutnosti rubat a přemisťovat statisíce kubíků zeminy a skal.

Zadali jsme tedy zpracování autorizovaného posudku od krajinné ekoložky Ing. Kateřiny Zímové, který téma zásahu do krajiny zkoumá na základě uznávané metodiky a podrobné analýzy viditelnosti. Dochází k závěru, že záměr lanovky proveditelný je a odmítat jej v této fázi není na místě.

Funkční spojení dvou částí města je ostatně také silný veřejný zájem a ochrana krajinného rázu nemůže být absolutní, to už by se nepostavilo nikdy nic. Nejvýznamnější zásah do krajinného rázu posudek zmiňuje v oblasti usedlosti Sklenářka, který je ovšem řešitelný posunem polohy jednoho sloupu, anebo jeho úplným zrušením, což konstrukce lanovky umožňuje.

Jsem přesvědčený, že lanovka smysl má a cesta, jak ji do pražské krajiny umístit ohleduplně a nerušivě, existuje. Jen by Praha musela chtít. Chce? Nevím. Rád bych věřil, že ano.

Zároveň shodit projekt v městském prostředí kvůli zásahu do krajinného rázu považuji za nanejvýš nebezpečný precedens. Takto bychom nepostavili v roce 2010 jižní část Pražského okruhu okolo Zbraslavského zámku a v budoucnu ani severní část Pražského okruhu 518 a 519.