Scheinherr (Praha sobě): Dozimetr - můj osobní pohled

Je to dnes pět a půl roku, co jsem si domluvil schůzku na NCOZ a podal tam trestní oznámení. Tehdy jsem vůbec netušil, čemu se vystavuji a k jaké kauze tím nakonec přispěji.
Řešili jsme tehdy rekonstrukci metra Nádraží Holešovice a jejího okolí. A dozvěděl jsem se, že jeden ze smluvních partnerů Dopravního podniku, pan Serge Borenstein, je vydírán prostřednictvím bývalého ředitele DPP Martina Dvořáka, aby zaplatil pět milionů korun. Jinak prý bude zabráněno, aby návazné smlouvy byly podepsány.
Pan Borenstein se následně sešel se mnou a vše mi řekl. Ihned jsem si tedy domluvil schůzku s policií a o pár dní později jsem již na služebně podával trestní oznámení. Vše vyvrcholilo o dva roky později velkým policejním zásahem, který dnes již všichni známe pod jménem Dozimetr.
Když jsem podával trestní oznámení, znal jsem jen střípek z celé mozaiky, a to navíc zprostředkovaně. I to ale dle slov policistů přispělo k objasnění celého případu a umožnilo i nasazení odposlechů na celou skupinu. V červnu 2022 tak policie zasahovala na asi 40 místech. Celá chobotnice totiž nakonec daleko přesahovala i prostředí Dopravního podniku, který byl zjevně jen špičkou ledovce.
V DPP jsme mimochodem již dávno předtím pracovali na zavedení dvou mezinárodních protikorupčních certifikátů ISO a stanovili jsme přísnější limity pro vypisování veřejných zakázek, než přikazoval zákon, což tehdy neměla skoro žádná jiná veřejná firma. Veškeré obviněné jsme ihned vyhodili a s policií úzce spolupracovali. Dodnes ovšem policie nezjistila, že by přímo DPP vznikla nějaká škoda.
Podle veřejně dostupných informací to vypadá, že organizovaná zločinecká skupina v čele s tehdejšími politiky STAN a TOP 09 vydírala dodavatele DPP a předstírala, že dokáže ovlivnit procesy v DPP tak, aby vybrané smlouvy byly ukončeny či nedošlo k jejich podpisu. Nebylo to ale systémové selhání, šlo o kriminální jednání jednotlivců. A s těmi dnes začal soud.
Pět a půl roku je dlouhá doba. U tak složitých případů a s tak vlivnými osobami, které se snaží zdržovat úkony policie i soudu, je ale hlavně důležité, že se vše povedlo dotáhnout. A pevně věřím, že spravedlnost nakonec zvítězí a všichni šíbři budou za své činy potrestáni.
Dnes už vůbec nepochybuji, že jsem tenkrát udělal dobře, když jsem se obrátil na policii se svým podezřením. I díky tomu se povedlo rozkrýt jednu nebezpečnou chobotnici, která dusila pražskou i celostátní politiku. Sebelepší zákony nám ovšem samy o sobě v boji s korupcí nepomohou, je to věc nás všech. Politici nesmí nad nepravostmi přivírat oči a podnikatelé musí mít jistotu, že když se ozvou, policie věc vyšetří padni komu padni.
