Scheinherr (Praha sobě): Z opozice je to těžké, ale pracujeme

Rok 2025 je za námi. Dovolím si krátkou bilanci. PRAHA SOBĚ je na magistrátu čtvrtým rokem v opozici. Máme s týmem omezené možnosti přímo ovlivňovat chod města. Naším úkolem je koalici ODS a Pirátů hlídat, tlačit na termíny a prosazovat rozumná usnesení. Jsem pyšný na to, že přesně to děláme.
Bude Martin Kupka lepším předsedou ODS než Petr Fiala?
Anketa
Bohužel, nebo spíš bohudík, Praha dnes pořád žije z projektů, které jsme s Prahou sobě připravili v minulém volebním období. Tohle jsou ty nejviditelnější z nich:
Dvorecký most
Po letech příprav se Dvorečák blíží do finále. Břehy jsou už propojené. Nové spojení Prahy 4 a 5 není jen „další most“. Je to nová tepna pro MHD, pěší i cyklisty. Výrazně pomůže dopravě na jihu města a uleví přetíženým mostům v centru.
Nové tramvaje 52T v ostrém provoźu
Nové nízkopodlažní tramvaje, na které jsem před lety ještě jako náměstek pro dopravu vypsal tendr, zlepšují komfort cestování po Praze. Mají více místa, lepší nástup, klimatizaci i vyšší bezpečnost. Jsou výsledkem tramvajového boomu a systematických investic do tramvajové dopravy, které jsme s Prahou sobě nastartovali.
Tramvaje na Václaváku a modernizace centra
Tramvaj na Václaváku i proměna veřejného prostoru mají jednoduchou a srozumitelnou logiku: rychlejší přesuny centrem, odolnější dopravní síť (máme alternativu, když se něco stane na Ječné) a lepší prostředí pro chodce.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
