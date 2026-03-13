Zkroťte povolenky, vyzývá Okamura. A popsal, co měla provést Leyenová

Emisní povolenky podle Okamury ničí ekonomiku. Klimatickou politiku Evropské unie včetně Green Dealu vnímá jako „klimatické šílenství“ a vláda Andreje Babiše (ANO) by dle jeho názoru v boji za zájmy českých občanů neměla polevovat.
Systém emisních povolenek Okamura vnímá jako dodatečnou daňovou zátěž omezující konkurenceschopnost. K odboji se nyní přidává více zemí, a to například Německo a Francie. V příspěvku na svém facebookovém profilu informoval také o změně v postoji Itálie.
„Tamní ministr průmyslu Adolfo Urso navrhuje pozastavit emisní povolenky do doby, než dojde k jejich důkladné revizi. Je dobrá zpráva, že náš hlas proti klimatickému šílenství, který byl potlačován a byl prakticky v disentu, se tváří v tvář reálným negativním dopadům Green Dealu začíná stále více prosazovat,“ uvádí Okamura.
Předseda SPD si všímá i čím dál více hlasitějšího odporu zástupců evropského průmyslu, a to předně co se týče ocelářského, chemického, sklenářského i papírenského průmyslu.
„Jsou prý na hraně kolapsu,“ tvrdí Okamura opírajíce se o slova výkonného ředitele Kaprain Chemical a prezidenta Svazu chemického průmyslu ČR Daniela Tamchyna, podle kterého je nezbytné zajistit pokles cen elektřiny na 50 eur za MWh. Povolenka by podle něj měla stát maximálně 30 eur za tunu.
„Téma cen energií a povolenek bylo prioritou na programu únorového setkání reprezentantů evropského průmyslu v Antverpách. Účastnilo se jej 900 společností a 391 byznysových asociací a svazů,“ popisuje dále Okamura. Veškeré naděje účastníků tohoto setkání podle něj údajně zhatila Ursula von der Leyenová, která během svého projevu prohlásila, že systém ETS funguje správně – netřeba ho měnit.
Hnutí SPD spolu s vládou Andreje Babiše se vymezuje proti systému ETS1 i ETS2.
„V případě ETS1 budeme iniciovat na evropské úrovni přehodnocení celého systému, který musí být pro průmysl předvídatelný. V případě emisních povolenek pro domácnosti a dopravu ETS2 jsme připraveni neimplementovat tento systém do české legislativy a zabránit vysoce negativním sociálním dopadům do společnosti,“ ubezpečuje Okamura veřejnost.
