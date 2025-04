Schillerová (ANO): Čekáme na prvního soudce, který sebere v kauze Dozimetr odvahu

Vážení přátelé, v kauze Dozimetr zemřelo 5 lidí za 2 roky. Dva soudci se už pokusili z kauzy „vyloučit“ a sám ministr spravedlnosti říká, že se evidentně bojí. Aby taky ne, když pěšáci v této kauze skáčí z oken, střílí se nebo umírají na přechodu. A to ve frekvenci, kterou jsme od 90. let nezažili.

Dozimetr. Tahle korupční síť podle vyšetřovatelů tahala pod vedením Michala Redla peníze ze státních podniků. „Já ti říkám, Jirko, žádný strachy, když přijdem do Prahy, můžem krást,“ říká na odposlechu v konspiračním bytě Redl volebnímu manažerovi TOP 09 Jiřímu Fremrovi a oba se tímhle odkazem na slavný hit baví.

Když se podíváte na web Hlídače státu, zjistíte, že TOPce posílal peníze už Redlův otec, kamarád Krejčířova otce Lamberta. A nejen TOPce, ale i ODS a STANu. Právě Starostové jsou do Dozimetru namočení nejvíc. Aby taky ne, když od samotného vzniku v roce 2004 jsou jejich zakladatelé ze Zlínského kraje pevně provázaní s Redlovými.

Lidé kolem Dozimetru nebyli žádná párátka. Dobře věděli, co dělají a co jim za to hrozí. Používali proto mezi sebou šifrované telefony, aby ztížili policii odposlechy. A teď si představte si, že takový Petr Gazdík a Stanislav Polčák ze STAN měli ty stejné šifrované telefony jako Redl už 10 let předtím, než policie v červnu 2022 spustila zátah. Deset let, přátelé. A u nich to nekončí. Šifrovaný telefon měl i dnes už odsouzený hejtman Půta a jak určitě víte i sám předseda STANu Vít Rakušan. Nikdo z nich pořádně nevysvětlil, kdo jim vlastně tuhle technologii platí.

Gazdík odešel, Polčák má pozastavené členství, ale Rakušan se pořád drží. Ten Rakušan, který radil Gazdíkovi, aby svůj telefon rozšlapal, když se o něj začala zajímat policie. Ten samý Rakušan, který tvrdil, že svůj přístroj za cirka 70 tisíc dává akorát dětem na hraní.

Mezi tím umírají lidé. Naposledy Ondřej Křivka, který pomáhal vylepšovat image Petrovi Hlubučkovi, členovi STANu a podle vyšetřovatelů hlavnímu muži pražské větve Dozimetru. Vít Rakušan mezi tím točí usměvavá videa na sociální sítě a chlubí se, že bude ve volbách kandidovat za Středočeský kraj. Říkám si, jestli fakt není alespoň některému z komparzistů na jeho videích a fotkách hloupě.

My mezitím čekáme na prvního soudce, který sebere v kauze Dozimetr odvahu.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



