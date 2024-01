Schillerová (ANO): Důchodce podvedl jejich vlastní stát pod vedením pětikoalice

reklama

Vážení přátelé, tohle je opravdu šikovná věc. Kalkulačka, která vám okamžitě spočítá, jak byli naši důchodci podvedeni vládou Petra Fialy. Podívejte se na ni všichni. Vůbec nemusíte být v důchodu. Ať i školáci zjistí, jak vypadá nespravedlnost v reálném životě. Proč píšu o školácích, když tady řešíme vládní obírání důchodců? No právě školáci si můžou představit, že nejde o důchody, ale třeba o peníze z jejich prvního zaměstnání. Když člověk hned po škole nastupuje do práce, většinou nebere moc. Každá tisícovka znamená velkou změnu, skok nebo propad v životním stylu. Mladí i staří si v tom můžou podat ruku. Byla bych hrozně ráda, kdyby si víc lidí uvědomilo, že senioři jsou na jedné lodi se všemi, kteří se teprve seniory stanou. A že spravedlnost je tady od toho, aby držela celou naši společnost pohromadě.

Jen si to představte. Berete ve své první práci 20 tisíc a máte podepsané drobné zvýšení každý rok. Není to moc a otáčíte každou korunu. Plánujete dovolenou, nákup sedačky, první auto na splátky. A do toho se dozvíte, že vám šéf nedá 8 tisíc korun a do konce dalšího roku přijdete dokonce o 20 tisíc korun. Tedy o celou jednu měsíční výplatu. Tohle snad musí být vtip, říkáte si, vždyť jste podepsali jasnou smlouvu. A víte, co vám na to řekne šéf? Že tu smlouvu už přepsal a sám ji i podepsal. Z takové firmy byste asi odešli, předpokládám. Jenže naši důchodci nemají kam odejít.

Podvedl je jejich vlastní stát pod vedením pětikoalice. Proto jsme udělali naši Kalkulačku, aby si každý uvědomil, jak moc byla spravedlnost od pětikoalice pošlapána. Odkaz na ni dávám znovu do komentářů.

Kalkulačkou chceme informovat lidi. Ten skutečný boj ale probíhá na Ústavním soudu, kam jsme podali stížnost na Fialovu vládu už minulý rok. V boji za naše důchodce máme dva argumenty, které prostě nikdo, kdo má spravedlnost v kostech, nemůže ignorovat. Seniorům Fialova vláda sebrala peníze, na které už měli zákonný nárok a udělala to ve stavu „legislativní nouze,“ aby se o tom nemusela s nikým bavit.

Celý jeden rok ministr financí a s ním i celá vláda přihlížela, jak brutálně roste inflace. Nechali závratně vystřelit ceny energií i potravin. Pokaždé, když inflace jen trochu zpomalila, oslavovali, jak ji zvládají. Jenže inflace nikdy růst nepřestala. Od chvíle, kdy se pětikoalice dostala k moci je drahota větší o ďábelských 25 procent. Fialova vláda z nás udělala oficiálně „nemocného muže Evropy,“ jak píše Die Welt. To je ta skutečná hospodářská škoda, pane Stanjuro. Tou škodou nejsou vyšší důchody. Měl jste je seniorům přiznat podle zákona a měl jste si jako chlap vypít až do dna výsledky své nečinnosti.

Chápu, že člověk, který přehazuje odpovědnost na bezbranné, nemůže mít smysl pro spravedlnost. Proto Ústavní soud. Proto Kalkulačka. Odkaz ZDE.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Němci se usmívají.“ Vyoral k Jágrovi a kádrování. Ale i k vážnějším věcem… Euro pro ČR? „Kouřová clona.“ Co se má zakrýt? Vondráček z ANO vystoupil Ministr Válek: Tenhle populistický spolek se jako korouhvička otáčí podle průzkumů veřejného mínění Mír – sprosté slovo? Schillerová našla zastání. Zato Černochová...

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE