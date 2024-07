Schillerová (ANO): Ivan Bartoš nutně potřebuje rekvalifikační kurz na PC

Vážení přátelé, Ivan Bartoš nutně potřebuje rekvalifikační kurz na PC. A to rychle. Nejpozději příští rok mu totiž končí politická funkce a bude se muset rozmyslet, co dál. Uspět na pracovním trhu není snadné, ale úřady práce nabízí dost školení právě pro lidi, jako je pan ministr. Možnosti má Ivan Bartoš v zásadě dvě. Zaprvé, dokáže nám, že to myslí s počítači opravdu vážně a zkusí se někde upíchnout jako ajťák. Zadruhé, využije svou skutečnou odbornost, a začne na plný úvazek přehrávat LPčka na večírcích, oslavách a svatbách. Mě skoro připadá, že ta druhá možnost je bezpečnější, protože já osobně bych si od něj do počítače nic nainstalovat nenechala. A kdybych měla byť malou firmu, nechtěla bych, aby mi ji zchromil, jako se mu to povedlo u stavebních úřadů po celé republice.

Asi čtete zprávy, takže víte, že Ivan Bartoš naprosto zpackal projekt „digitálního stavební řízení.“ Chlubil se s ním dlouho dopředu jako s „největší digitální revolucí ve stavebnictví.“ Když ho úředníci poprvé uviděli, vzkázali mu, že je to „nejhorší systém, co zatím během třicetileté praxe zažili.“ U takových slov člověk zbystří. A po těchto slovech by se už mohl regulérně naštvat:

„Obáváme se, že kvůli nefunkčnímu systému nebudeme moct v září otevřít opravené základní, mateřské školy, dětská a mateřská centra, protože je nezkolaudují.“ Tohle pronesl předseda Sdružení obcí Libereckého kraje.

Falešná fasáda pirátů odpadla. A podle hlasitosti žuchnutí to byla pořádně tlustá fasáda. Už je to deset let, co nás piráti a jejich fanoušci masírují, že právě oni jsou ta nová, pokroková garda, která má převzít žezlo a posune nás do 21. století. No tak, chlapci a děvčata, to žezlo jste dostali a lidé po celé zemi vidí vaši nahotu.

Na rozdíl od pana Bartoše nebudu hrát chytrou, když jde o počítače. To, co teď budete číst, pochází přímo z úst odborníků, úředníků a novinářů. Nic nepřibarvuji.

„Nefunguje to ani v základních funkcích, natož ve slibovaném rozsahu.“

„Nefunguje propojení na mapové podklady.“

„Nefunguje propojení s orgány státní správy.“

„Nefunguje napojení na správce sítí.“

„Pohybujeme se v neopravitelném systému, kde jsou chyby i v základní architektuře.“

„Systém generuje dokumenty s náhodnými slovy, které nelze změnit.“

„Nepropisují se informace o parcelách, stavbách nebo účastnících osobách. Musí se to dělat ručně.“

„Call centrum nezná odpověď na mnoho dotazů, helpdesk neodpovídá i řadu dní.“

„Co bych měla ve starém systému za půl hodiny, v novém jsem nad tím strávila půl dne.“

„Vše musím vypisovat nadvakrát.“

„Chybí předvyplněné formuláře, šablony, dopisy a dokumenty.“

„Ve starém systému se mi automaticky načetly údaje, teď musím všechno hledat na internetu a otrocky přepisovat.“

„Doufám, že se to dostane alespoň do stádia, aby uměl to, co ten starý.“

„Představte si, že vám seberou Word a dají vám T602 z devadesátek.“

„Je to pomalé, složité, nepřehledné a zdržuje to.“

„Vypadá to, že ten systém nikdo pořádně neproklikal.“

„Je to děsivé, ale je to realita.“

Takže tak, pane Bartoši. Vy moc dobře víte, že se vám tři čtvrtě roku snažili dovolat a dopsat stavebníci a obecní tajemníci, abyste jim milostivě poskytl alespoň nějakou informaci, jak to vaše „digitální stavební řízení“ bude vypadat. Moc dobře víte, že jste se na ně z výšky vykašlal, protože přece všechno víte nejlíp.

Proč by se měl vůbec pirát bavit s nějakými „ouřady“? Proč by měl řešit praktičnost a funkčnost, když je o tolik sladší snít o světlých zítřcích v kruhu svých obdivovatelů a kamarádů?

A tohle je výsledek té vaší mentality. Nezkolaudují se domy ani školky. Zoufalé úřednice a úředníci si právě v těchto dnech kvůli vaší neschopnosti vyžírají na přepážkách nadávky frustrovaných klientů a vážně uvažují o výpovědi.

Nefunkční systém jste v duchu toho vašeho „pusťte nás na ně“ jen tak hodil do placu 1. července. Po třech týdnech a něco, přesně 24. července jste oznámil, že začínáte pracovat na návodech, jak to má údajně fungovat. Pohrdavě jste mluvil o úřednících, že váš super systém nechápou, dokud vaši aroganci alespoň trochu neuzemnily katastrofální novinové titulky.

Jste, pane Bartoši, skutečně příkladným ministrem Fialovy vlády. Když se vás novináři dotazovali na tenhle váš mega průšvih, pronesl jste větu: „Naše práce ve vládě je ceněná. Lidé to vidí.“

Nevím, kteří lidé. Možná tím myslíte svého parťáka z ODS Stanjuru. Zatímco vy jste svou neschopností mnohonásobně zpomalil či dokonce zastavil stavební řízení, Stanjura zařídil pokuty pro lidi, kteří už bydlí a vzali si na to hypotéku. Kdo bude chtít přejít k jiné bance za lepším úrokem, čeká ho od září pokuta za několik desítek tisíc. Jste opravdu jedna parta, pánové, a lidé už stříhají metr.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



