Schillerová (ANO): Migrační pakt otevřel mnoha lidem oči, jak katastrofální je Fialova vláda

Vážení přátelé,

vzkázala jsem nedávno Fialovi: „Umíte jen šermovat idealismem, abyste odklonil pozornost od své absolutní manažerské neschopnosti.“ Podle reakcí to vypadalo, že se mnou hodně lidí souhlasí.

Tenhle týden jeden novinář prohlásil něco podobného, pod co bych se okamžitě podepsala: „Tihle lidi si hrajou na světovou politiku, jako si děti hrajou na doktory.“ Jméno novináře tady nemůžu napsat, protože by mu to kolegové z branže dali strašlivě sežrat: „Vidíš, co jsi způsobil? Padne kvůli tobě vláda!“ Jenže slova toho člověka si prostě citovat zaslouží. Tady ještě kousek:

„Vidím snahu vlády zaujímat silná stanoviska ve válkách nebo v konfliktech, o kterých si ve svém nejniternějším duchu myslí, že se nás nedotknou čili že tam můžeme pózovat. A naprosté selhávání ve věcech, které se nás týkají bezprostředně.“

Selhání. V roce 2022 jsem si tohle slovo spojovala s nezvládnutou energetickou krizí, kvůli které ceny energií vystřelily několikanásobně a inflace se dostala ke 20 procentům. Myslela jsem, že takhle si budeme pamatovat začátek Fialovy vlády. Jenže slovo SELHÁNÍ už bude navždy spojené s lety 2022-2025 sakumprásk.

Bouřící se zemědělci, učitelé, odboráři, krachující firmy, zaseknutá ekonomika, utíkající investoři ze zahraničí, chybějící léky, neřešená epidemie černého kašle, nejhorší inflace v dějinách, největší pokles životní úrovně na světě. To nejsou dějiny 30 let úpadku nějaké země zmítané občanskou válkou, ale poslední 3 roky České republiky pod Fialou.

„Petr Fiala vytváří dojem, že v Americe odšpuntoval pomoc Ukrajině. Jindy ministr Lipavský jede řešit situaci v Tichém oceánu,“ líčí se surovou pravdivostí novinář, o kterém jsem Vám psala na začátku.

Takže mě napadá ještě další velice přiléhavé slovo pro Fialovu vládu, a tím je ÚTĚK. Petr Fiala totiž nejezdí za hranice, protože by tam vyjednal cokoli pozitivního pro naši zemi, ale protože se z naší země snaží co nejčastěji utéct. Prostě si neví od samého začátku rady v práci, do které byl jmenován, a tak předstírá zaměstnání jinde.

A tím se dostáváme ke třetímu slovu. PŘEDSTÍRÁNÍ. Myslím, že teď už je charakteristika Fialovy vlády kompletní. Selhání, útěk a předstírání byly u kořene všech jejích průšvihů. Teď naposledy u schválení migračního paktu, který bude mít dopad na životy nás a hlavně našich potomků.

Právě tenhle šílený migrační pakt otevřel mnoha lidem oči, jak katastrofální je Fialova vláda. Té teď před hněvem celého národa zbývá už jenom lhaní a cenzura. Nám jako opozici zakázali debatu ve Sněmovně. Na sociálních sítích zase bdí ostříži, aby si někdo nedovolil říct, jak věci doopravdy jsou.

Když jsem napsala, že migrační pakt přináší povinné kvóty, okamžitě mediální obránci Fialovy vlády vyrazili do útoku. Prý je to „zavádějící.“ Prý migranty přijímat nemusíme, ale můžeme si vybrat „jiný způsob, jak se do systému tzv. povinné solidarity zapojíme.“ Ano ten způsob známe, 500 tisíc ročně za jednoho migranta. Při první větší migrační vlně by to pro Česko znamenalo nějakých 40 miliard korun ročně. To je krásná, svobodná a demokratická volba, že? Kdybychom se chtěli vyplatit ze všech migrantů, stálo by nás to víc než celý roční rozpočet Ministerstva zdravotnictví s Ministerstvem pro místní rozvoj dohromady.

Ve Sněmovně nás umlčeli, abychom se na to nemohli Fialovy vlády ptát. Jak jsem ale při jiné příležitosti řekla všem politikům pětikoalice, „zodpovídat se občanům České republiky musíte a budete.“

