Schillerová (ANO): Paní předsedkyně, vy už jste se dotkla absolutního dna

reklama

Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

No, co tady po té debatě říct? My jsme sem dneska přišli, abychom schvalovali ve třetím čtení důležité zákony pro lidi této země. Je tady dohoda na ústavě, dohodli jsme se. My tu dohodu samozřejmě budeme ctít. Je tady důležitý zákon o státní sociální podpoře, který navyšuje rodičovský příspěvek, a byť neprojdou pravděpodobně naše pozměňovací návrhy, tak my jsme rádi i za to navýšení, které obsahuje ten návrh, který se dnes bude hlasovat, protože rodiče na to čekají, píší nám. Věřím, že píší i vám. Je tam dorovnávací daň. Něco, co začala naše vláda, to dokončila tato vláda, má to naši podporu.

Je tam celá řada dalších věcí, z nichž ani jedna není odsouzena z naší strany k nějakému bojkotu. Dokonce většinu těch návrhů my podpoříme. Tak jsme se dohodli, tak jsme si to odprezentovali na klubu. Bylo by velmi smutné, kdybychom tu dnešní schůzi zbourali, protože by zůstali obětí právě tito všichni, kteří čekají na tyto zákony, zejména rodiče malých dětí. Ještě včera mi telefonovala celá řada z nich.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

My cítíme tu zodpovědnost, kterou máme, proto navrhuji - za chvíli vystoupí můj ctěný kolega Aleš Juchelka, který navrhne, aby se zákon o státní sociální podpoře projednával výš, on navrhne pořadí - myslím, že to má jako druhé, nechám to na něm - odůvodní svůj návrh. Já vás moc prosím, podpořte to, ať ti rodiče už konečně po tom tři čtvrtě roce mají jistotu, že ten zákon projde. To je jeden ze základních důvodů, proč já teď, byť ta situace by si vyžadovala to zklidnění, nějakou debatu, nebudu sahat k tomu, abych brala pauzu. Nebudeme si brát jako rukojmí lidi, kteří čekají na schválení důležitých zákonů.

Anketa Kdo ve vás vzbuzuje větší úctu? Židé 64% Arabové 9% Nevím / Je mi to jedno 27% hlasovalo: 8019 lidí

Přesto si neodpustím jednu poznámku. Paní předsedkyně, prostřednictvím paní předsedající, vy jste nebyla v té exekutivě v době - vy v ní nejste ani teď - kdy se projednával covid, kdy jsme řešili složité situace - já to tady nechci otevírat zpátky - kdy jsme tam seděli od rána do večera - to vůbec nevyčítám, to byla naše povinnost - a řešili jsme mnohdy neřešitelné. Vy jste se naopak řadila, prostřednictvím paní předsedající, k těm, kteří nám dost často okopávali kotníky.

No budiž, je to za námi, je to politika. Bohužel jsou situace, kdy by to o politice nemělo být, a to byl třeba právě ten covid a ta covidová doba. Já jsem vám chtěla říct, prostřednictvím paní místopředsedkyně, že dnes jste opět prokázala, že vy jste ta osoba, která rozděluje tuto Sněmovnu. Vy, která máte (Potlesk poslanců hnutí ANO.) být předsedkyní absolutně všech. Která máte spojovat tuto Sněmovnu, tyto strany znesvářené a ne přilévat olej do ohně.

A ještě prosím, teď mi říkaly moje kolegyně, slíbila jsem, že to tady zopakuji, abyste chodila, prostřednictvím paní místopředsedkyně, za mými kolegyněmi tamhle do té sekce hnutí ANO, všech si nesmírně vážím, a říkala jim, že jsou stádečko, tak prosím, vy už jste se dotkla absolutního dna.

Psali jsme: Schillerová (ANO): Chcete říct, že až trojnásobné zdražení elektřiny firmám nebude mít dopad na HDP? Schillerová (ANO): Ministr si nechal posvětit predikci příjmů, která záměrně opomíjela naplánované škrty Schillerová (ANO): Státní rozpočet vlády ohrožuje konkurenceschopnost českého průmyslu Schillerová (ANO): Největším úspěchem premiéra Fialy je, že nejsme Francouzi

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama