Schillerová (ANO): Pojďme učinit Českou republiku KONEČNĚ skvělou

Vážení přátelé, pomalu končí období chromých kachen. V Americe se takhle označují končící, znovu nezvolení politici. Mně se zdá, že dosluhující Fialova vláda si tenhle termín vzala k srdci až moc. Kde je ten státní rozpočet, prosím? Haló? I chromá kachna dostává zobání, tak by mohla snést to své poslední vajíčko.
Kdyby jen Fialovi ministři makali alespoň tolik jako jejich řidiči, co jim taxikaří po Praze a na trase Morava-Česko. Nebo piloti, co je dopravují na poslední výlety po vzdálených kontinentech, kde už vlády vědí o jejich konci, a tak jim ze slušnosti posílají na „jednání“ níže postavené úředníky.
Chromé kachny končí a my v pondělí podepisujeme s SPD a Motoristy koaliční smlouvu. V tu samou chvíli zveřejníme programové prohlášení. Co je náš program, jste si mohli přečíst už před volbami. Žádný kabát jsme nepřevlékli.
V USA mají slogan „Učinit Ameriku opět skvělou.“ Já to v případě České republiky cítím trochu skromněji. Než přišel covid, klesal státní dluh vůči HDP, rostly reálné mzdy, důvěra investorů, bezpečnost občanů. Kombinace Covid-Fiala všechno tohle poslala do úplně opačného směru. Říkám ale naprosto upřímně, že ani za těch nejlepších let naší vlády jsme se nedotkli stropu možností našeho národa. Umíme to ještě daleko lépe a já udělám ze své strany všechno pro to, abychom si na naše možnosti sáhli.
Pojďme učinit Českou republiku KONEČNĚ skvělou.
Když jsem stála před pár dny na Vítkově, kde jsme slavili 107. výročí našeho státu, napadla mě taková myšlenka. Jaké jsme vlastně my Češi dostali od dějin šance, abychom za 107 let vybudovali něco skvělého? Dvacet let porodních bolestí první republiky přerušil nacismus a sedm let jeho hrůzovlády. Následovaly pouhé dva roky demokracie a po nich čtyřicet jedna let komunistické totality. Pak rozdělení státu a divoké devadesátky, ve kterých zmizela podstatná část národního bohatství. Roky extrémní korupce, rozkrádání nemocnic, předražené dálnice.
Naše vláda byla první, která systematicky bojovala proti korupci a věnovala víc času hospodaření než politikaření. A bude taková opět. Prorodinná politika, spravedlivý výběr daní, zkrocení cen energií, investice, ochrana národních zájmů od extremistických výstřelků. To je to, co od nás můžete čekat.
Český národ už ukázal, že umí budovat a tvořit nádherné věci. Tak na to pojďme navázat.
Přeji Vám krásný barevný víkend.
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D.
