Schillerová (ANO): Pomoc musí být okamžitá a musí zamířit nejen do státního

Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Vážené dámy, vážení pánové, pane ministře, jak víte, hnutí ANO je tvrdým oponentem rozpočtové politiky vlády Petra Fialy. Neřadíme se mezi ty, kteří kritizují lacině a prvoplánově, ale pokud už tak činíme, vždy k tomu máme závažný důvod.

Rozpočet na letošní rok s plánovaným deficitem 252 miliard korun jsme nemohli podpořit, protože odmítáme rozpočtové triky, v jejichž důsledku byl už před katastrofální povodní naplánován tak, že jeho skutečný schodek nebyl 252 miliard, ale 270 miliard korun, a to v důsledku mimorozpočtové půjčky od Evropské investiční banky.

Nemohli jsme ho podpořit samozřejmě ani proto, že zvedl provozní výdaje na chod vlády o 3,5 miliardy korun a oproti roku 2021 o celou čtvrtinu. Že snížil prorůstové investice do budoucnosti naší země o 18 miliard korun, a nejvíce právě tam, kde byly vůbec nejpotřebnější, tedy v dopravní infrastruktuře o 35 miliard korun nebo v místním rozvoji o 8 miliard korun.

Že místo avizovaného a nekonkretizovaného zatočení s národním dotačním byznysem přinesl bizarní škrty ve výstavbě obecního bydlení, opravách silnic, budování školek a škol, anebo také bohužel v zadržování vody v krajině. A to vše přesto, že díky nezřízené inflaci jen v letošním roce disponuje vláda oproti roku 2021 o 453 miliard korun vyššími příjmy. To jsou jen některé z důvodů, pro které je státní rozpočet na rok 2024, a to nejen velikostí svého schodku, již od ledna tím bezkonkurenčně nejhorším nekrizovým rozpočtem v novodobých dějinách naší země.

A dovolte mi, prosím, ještě na úvod, abych si s panem ministrem financí a spolu s ním vlastně i s většinou poslanců vládní koalice právě při dnešní příležitosti ujasnila ještě jednu naprosto zásadní věc. Dnes zde vláda předstupuje s návrhem na rozpočtovou novelizaci. Místo deficitu 252 miliard korun požaduje z pochopitelných důvodů navýšení o 30 miliard korun.

Schodek má být nově 282 miliard korun. Připočteme-li neoddělitelnou mimorozpočtovou půjčku ve výši 18 miliard, má letos Česká republika fakticky hospodařit s 300miliardovým schodkem. To je, dámy a pánové, o 11,5 miliardy korun horší číslo než v roce 2023. To je, dámy a pánové, ne tolik vzdálený výsledek jako v letech 2020 a 2021, kdy byla naše země sevřena covidovými lockdowny a na přímou pomoc domácnostem a firmám se vyplácely stovky miliard korun a další vysoké desítky miliard nás stály odklady záloh daní a podpořené úvěry firmám.

Nezpochybňuji ani v nejmenším závažnost a naléhavost povodňových škod, které by bez této novely bohužel nebylo možné rychle a efektivně řešit. Jistě se ale shodneme, že je, a nechci to srovnávat, je těžko je srovnávat se situací, se kterou se v letech pandemie musela vypořádávat vláda Andreje Babiše, ve které jsem byla ministryní financí já. Proto bych byla nesmírně ráda, aby si počínaje dnešním dnem, kdy s velkou pravděpodobností bude tato novela schválena, kolegové z vládnoucí koalice už navždy schovali svoje repliky o nezřízeném hospodaření naší vlády, o astronomických schodcích neschopných hospodářů z ANO a o svých osvícených konsolidačních receptech a úspěších.

Zopakuji to proto ještě jednou, aby to bylo úplně jasné. Pokud projde navrhovaná novela, faktický deficit v roce 2024 bude 300 miliard korun, a to samozřejmě za předpokladu, že se ho podaří dodržet. Ale právě proto, že jako ministryně financí mám - bohužel mám - zkušenost s tíhou nezměrné odpovědnosti za financování České republiky v době nejistot a krizí, cítím potřebu nastavit i vlídnější tvář. Rozpočet na letošní rok, s jehož podobou jsem hluboce nesouhlasila, stejně jako realita jeho plnění a způsob zacházení s rozpočtovou rezervou, rozdaly karty celkem jasně. Jistě, můžeme se oprávněně pozastavovat nad tím, proč rozpočtová rezerva byla v průběhu roku vynaložena například na zcela předpokládatelné náklady, jako bylo třeba zajištění hladkého konání evropských voleb nebo mistrovství světa v hokeji. Ale tím nezměníme žalostný fakt, že z původních 12 miliard zůstala na řešení povodní v rozpočtové rezervě jen asi miliarda jedna.

Zkrátka a dobře, bez navýšení výdajů státního rozpočtu na úkor státního dluhu by vláda Petra Fialy v tuto chvíli nebyla schopna dopady povodní a následnou obnovu území operativně řešit. To je ostatně jediný důvod, proč poslanecký klub hnutí ANO dnes umožnil vládě tuto novelu obhajovat ve stavu legislativní nouze, a tedy výrazně zrychleným procesem.

Musí tady ale jasně zaznít jedna věc. 30 miliard korun, o které vláda požaduje navýšit vládní rozpočtovou rezervu, musí bezpodmínečně a do poslední koruny zamířit jen a pouze na řešení povodňových škod. Náš požadavek je v této souvislosti jasný a opakujeme ho od prvního okamžiku. Stát se musí postavit čelem nejen k obnově veřejného majetku, ale i k nejzasaženějším domácnostem a paralyzovaným firmám. Protože letošní povodeň, jak víme, v mnoha oblastech naplňuje znaky zcela výjimečné katastrofy, která se vymyká i těm nejčernějším scénářům, často zodpovědně pojištěných občanů. Koryta se nevylila jen v oblastech, kde jsou tato rizika předpokládatelná, ale i tam, kde s povodněmi žádná zkušenost dosud nebyla. Celé ulice, celé čtvrti, kde obyvatelé ve svých pojistkách logicky počítali s tím, že je může takříkajíc vyplavit soused, přišli ze dne na den o celý dům i byt a veškerý rodinný majetek. A jak upozornil Svaz průmyslu a dopravy, byly poškozeny i celé průmyslové areály, logistická centra a narušeny dodavatelské řetězce.

Pomoc musí být proto okamžitá a musí zamířit nejen do státního, obecního a krajského majetku, ale také k občanům a firmám. Programy, které tuto pomoc umožňují, jsou na příslušných rezortech naší vládou již dávno připraveny a o jejich funkčnosti netřeba mít pochybnosti. Prošly si zkouškou ohněm. Bohužel, ať už se jedná o program Živel na MMR, nebo o programy na pomoc podnikatelům a živnostníkům na MPO. Otázkou je tedy pouze finanční alokace a úprava podmínek. A to by měla být otázka dnů, nikoliv týdnů, natož měsíců.

Hnutí ANO nebude přijetí novely zákona o státním rozpočtu na rok 2024 aktivně bránit, ba dokonce jsme naším souhlasem se zkráceným jednáním vytvořili podmínky pro její neodkladné přijetí a dokonce jsme připraveni po jednání poslaneckého klubu tuto novelu aktivně podpořit, to znamená hlasovat pro ni. Kromě požadavku adresné pomoci lidem a firmám budeme ale dále požadovat, aby byla Sněmovna průběžně informována o detailech veškeré plánované i poskytnuté pomoci, která má být z těchto 30 miliard korun poskytnuta. Povodňová novela státního rozpočtu se totiž nesmí ani náznakem stát tmelem na evidentní nedostatky a závažné nesrovnalosti například v plánovaném rozpočtu na příští rok.

Až dojde k rozpravě, načtu usnesení, které schválil poslanecký klub hnutí ANO, kde budeme žádat vládu o poskytnutí určitých garancí a informací tak, aby mohl být vykonáván dohled ať už rozpočtovým výborem, nebo Poslaneckou sněmovnou nad čerpáním této vládní rozpočtové rezervy. Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z lavic ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky