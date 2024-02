Schillerová (ANO): To, co celá pětikoalice předvádí, je manželství z vypočítavosti

reklama

Vážení přátelé, viděli jste film Zelená karta z roku 1990? Vřele doporučuji. Gérard Depardieu se snaží získat povolení k pobytu, a tak si s krásnou Andie MacDowell zahraje před imigračními úředníky na zamilovaný manželský pár. Nakonec oba zjistí, že se skutečně milují. Pětikoalice to zkusila stejně, akorát její příběh začal nabírat jiné obrátky. A není to žádná romantika.

Aby se strany pětikoalice dostaly do vlády, předstíraly vzájemnou lásku před voliči, kterou ještě okořenily společnou nenávistí k hnutí ANO. Jenže přiznejme si. Kouřící francouzský bonviván má ke křehké americké vegetariánce o dost blíž než ODSák k pirátovi nebo lidovec k topkařovi. U podnikatelského útvaru STAN je všechno jedno, takže je nechávám stranou.

Láska se nedá předstírat věčně. Jakmile modro-žluto-fialovo-černo-růžová koalice dosáhla, čeho chtěla, bylo jen otázkou času, kdy si začnou lézt brutálně na nervy. Já to vidím tak, že jejich spojení byl od začátku podvod nejen na voličích, ale i na vlastních řadových členech. Voliči i členové ODS jsou donuceni poslouchat od pirátské poslankyně Gregorové, že migrace je přirozená a nemáme jí bránit.

Voliči a členové pirátů zas bezvýsledně natahují uši, kdy se jejich vedení ozve proti korupčním kauzám STAN a Fialově kampeličce. Řadoví piráti mluví o ODSácích jako o „konzervách“, ODSáci o pirátech jako o „máničkách“. A co voliči a běžní straníci lidovců? Ti už třetím rokem poslouchají od koaličních partnerů o manželství pro všechny.

No tak přátelé, to, co nám celá pětikoalice předvádí, je manželství z vypočítavosti. První, kdo si spočítal, že už vycucal ze vztahu všechny výhody a je načase se posunout dál, bylo hnutí STAN. Najali si reklamku, a ta jim poradila, ať začnou kopat do Fialy a předstírat, že se ocitli ve vládě až dneska.

Rakušanovo reklamní video, kde slavnostně prohlašuje, že teď už to Fialovi jakože fakt řekne, působí, jako když si manželé veřejně vyhrožují rozvodem na Instagramu. Alespoň už víme, kdo je současná jednička v bodání nože do zad. Dosud to bývali lidovci, ale ti se svými třemi procenty strašně potřebují být SPOLU, takže Jurečka zatím drží basu.

V nouzi poznáš přítele. Když se strany pětikoalice začínají hryzat půl roku před volbami do Evropského parlamentu, na co se od nich můžeme těšit za rok, před volbami do naší české Sněmovny? Zapomenou pak na všechno a uzavřou další manželství z nutnosti? Změní si konečně své už nicneříkající názvy na jedno společné jméno?

Dámy a pánové, příběh vynuceného sňatku pětikoalice dokázal, že společná nenávist nebude nikdy tak pevná jako láska.

