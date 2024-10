Schillerová (ANO): Toto těm živnostníkům opravdu nepomůže

Děkuji za slovo, paní předsedkyně.

No, já jenom shrnu, co řekli už mí ctění kolegové. Toto těm živnostníkům opravdu nepomůže, opravdu ne. To je to samé, jako kdybyste někomu, kdo splácí hypotéku pravidelně v měsíčních splátkách, řekli, že teď ji rok nemusí splácet a zaplatí jí za rok celou. Jakpak mu to pomůže, zvlášť tomu začínajícímu živnostníkovi? Naopak se ještě může možná dostat i do nějaké nešťastné dluhové pasti.

Co by mu ale bývalo velmi pomohlo, kdyby mu vaše takzvaná pravicová vláda v čele s ODS, která se bila - zejména, když byla v opozici - za živnostníky a osoby samostatně výdělečně činné, aby v okamžiku, kdy šla vládnout, těmto nenaložila nejvíce a nezvedla jim mimo jiné pojistné na sociální zabezpečení tři roky po sobě. Zeptejte se jich, co na to říkají. V Praze jsem byla nedávno u kadeřníka. Hmmm... volíval jsem koalici Spolu, říkal mně. Takových je samozřejmě velké množství.

To jste jim udělali a tím, že řeknete teď začínajícím - zaplaťte to místo každý měsíc jednou za rok - tím jim opravdu nepomůžete. My pro to ruku zvedneme, někteří mí kolegové možná ne. My jsme o tom vedli docela velkou debatu. Někdo se chce zdržet, někdo bude hlasovat pro.

Ale znovu tady říkám otevřeně - a vy jste věděli všichni, o čem hlasujeme - vůbec jim nepomůžeme. Naopak vy všichni, kteří jste zvedli ruku pro ten, jak vy říkáte konsolidační, my říkáme natvrdo daňový, balíček, jste jim řádně naložili.

Děkuji.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



