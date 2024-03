Schillerová (ANO): Trvalo pět měsíců, než pětikoalice veřejně přiznala Rakušanovu zradu

reklama

Vážení přátelé,

když Vás podrazí někdo z Vašich blízkých, hrozně to bolí. Proto se tomu říká zrada. Bodnutí do živého. Proti hrozbám zvenku jsme zvyklí se bránit, ale v nitru jsme zranitelní. I státy mají svá nitra, a proto potřebují „ministra vnitra“. Jeho úkol je chránit svou zemi uvnitř jejích hranic, a to za každou cenu. Ministr vnitra je ten poslední, kdo by měl svou zemi zradit. Ale České republice se to stalo.

Byl červen roku 2023. Chlapec jménem Vítek se bez dovolení vyplížil z domu a provedl něco, co by mu žádný člen domácnosti nikdy nedovolil a nikdy neodpustil. Bohužel pro nás všechny to nebyl obyčejný Vítek, ale ministr vnitra Rakušan. Bez pověření českým parlamentem nebo vládou odletěl do Lucemburska a zvedl tam ruku pro migrační pakt, který předtím pomohl připravit.

Vítek svůj čin tajil před celou rodinou tak pečlivě, že trvalo až do listopadu, než se začalo v médiích řešit, co vlastně způsobil. „Žádný z návrhů v paktu neobsahuje povinné přijímání migrantů,“ volal tehdy s bledou tváří Rakušan, když jsme ho grilovali, a on doufal, že ho tahle dětsky jednoduchá lež zachrání.

Uběhlo pět měsíců a Vítek za tu dobu zopakoval svou lež už tolikrát, že se v ní začal cítit pohodlně. Dokonce se teď usmívá, když ji vyslovuje. Schválně se podívejte do jeho blankytně modrých očí, když říká: “Kvóty? Nebudou! Nebudou žádné povinné relokace.” Video najdete na jeho sítích (ZDE). Je čerstvé, s datem 16. března.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



Dva dny předtím se stejně sebejistým výrazem řekl něco, co Vám tady přepíšu v celém znění. Je to důležité pro naše vyprávění. V tu chvíli pan ministr odpovídal na stížnost diváka, že v migračním paktu jsou povinné pokuty za každého nepřijatého migranta: „Nejsou. Na to máte moje slovo. Tohle v migračním paktu není. Já jsem naopak hrdej na to, co jsem pro Českou republiku dokázal vyjednat. Víte co? Nebudeme muset na naše území přijmout ani jednoho člověka, kterého tady mít nechceme, a platit nebudeme muset, protože máme na svém území 380 tisíc Ukrajinců. Takhle jednoduché to je.“

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 11% Neškodí 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 19765 lidí

Pusťte si to video a podívejte se mu do očí. Uvidíte člověka, který se naučil lhát, aniž by mrknul. Pravda je totiž tato.

Zaprvé. Pomocí migračního paktu, který Vít Rakušan pomohl dojednat, dostává Evropská komise pravomoc nařizovat státům, kolik k sobě musí přijmout migrantů.

Zadruhé. Za každého nepřijatého migranta budou muset státy platit půl milionu korun každý rok.

Zatřetí. Kdo by se chtěl vyplatit z přijímání migrantů úplně, i tak má smůlu. Komise má pravomoc nařídit státům migranty přijmout, pokud jejich počet klesne pod 60 procent nařízené kvóty.

Začtvrté. V paktu není ani slovo o výjimce pro Českou republiku kvůli ukrajinským migrantům.

Trvalo pět měsíců, než pětikoalice veřejně přiznala Rakušanovu zradu. Jasně, že by o tom nejraději mlčela. „Vy jste nevěděli, co české předsednictví dojednalo?“ Až po téhle naprosto přímé otázce moderátora ve studiu CNN Prima News se rozpovídali lidovci: „My jsme slyšeli jen interpretaci Víta Rakušana.“ Dokonce i zástupkyně promigrantských pirátů v té chvíli hlesla: „To je samozřejmě obří problém.“

Přiznání pětikoalice o zradě Víta Rakušana pak ve studiu dokončil zástupce TOP 09: „Vít Rakušan na počátku říkal, že se podařilo vyjednat výjimku pro Českou republiku kvůli uprchlíkům z Ukrajiny. O tom sice byla vedena debata, ale tato slova se do samotného textu nepromítla.“

Koaliční partneři Víta Rakušana takto veřejně přiznali, že nemluvil pravdu ani v jediném bodu, který je pro naši zem důležitý. Potvrdili, že zradil. Všichni jsme čekali, co náš ministr vnitra udělá teď. Jestli se alespoň nepokusí na poslední chvíli zvrátit finální schválení migračního paktu. Měl k tomu jedinečnou příležitost nedávno, když v Bruselu zasedali ministři vnitra a spravedlnosti Evropské unie. A víte, co Vítek udělal? Poslal tam místo sebe náměstka a sám odjel na „debatu s občany“ do Vyškova.

Čtete to správně. Zatímco v Bruselu se jednalo o budoucnosti Evropy a České republiky, Vít Rakušan si odjel natočit další propagační video, aby celý český Twitter viděl, jak triumfuje v debatě nad sedmdesátiletým pánem z Vyškova.

Přátelé, na začátku jsem psala o důležitosti chránit naše nitro. Nic není v životě člověka důležitější, protože pokud máme bojovat s nástrahami světa, potřebujeme mít jistotu uvnitř. Pak zvládneme i nemožné. Ale když je člověk uvnitř nalomený a oslabený, hroutí se i z maličkostí. To naše nitro, které měl Rakušan chránit, naopak svým migračním paktem vystavil nejistotě a nebezpečí. Je to neodpustitelné u člověka, který byl zvolený lidmi své země.

Nemám ve zvyku někoho veřejně označovat za lháře. Ale že je Vít Rakušan nedůvěryhodný člověk, vidíme snad všichni.

Držte se a hezký víkend.

