Schillerová (ANO): Tuhle neschopnost má ODS v genech

Vážení přátelé, kolik dětí musíte obětovat, abyste si za Fialovy vlády koupili byt? Odpověď zní: „Všechny.“ Desítky tisíc mladých párů nepřivádí na svět potomky prostě proto, že nemají kam. Byt, kde by svému dítěti nebo dokonce více dětem dopřáli vlastní pokoj, patří do sféry snění. Minulý rok se narodilo o ČTVRTINU méně dětí než v posledním roce vlády ANO. Zároveň se dostavělo o čtvrtinu méně bytů. Ta souvislost mezi bydlením a rozením není náhodná a já mám pro Vás několik dost pikantních čísel.

Nedávno v novinách proběhla zpráva, že Praha je dražší než Řím a Madrid. Cena jediného metru čtverečního přeskočila 120 tisíc korun, ačkoli já už teď vídám průměrné cenovky přesahující 150 tisíc. To už jsou ceny Berlína, přátelé, kde jsou mzdy dva a půlkrát vyšší.

Teď si představte, že chcete mít rodinu. Normální, klasickou rodinu, jak ji zobrazují hypoteční banky v reklamách. Tatínek, maminka, holka a kluk dovádí v obýváku. Kdo si chce takovou pohodovou rodinnou atmosféru dopřát, bude potřebovat 4kk. Manželská ložnice, pokoj pro kluka, pokoj pro holku, obývák dost velký, aby se do něj vešel kuchyňský kout, jídelní stůl, gauč a televize.

Cena? V Praze si připravte 12,2 milionu. Řeknete si, že tahle šílená cena je podmíněná hlavním městem a že v Praze bydlet stejně nechcete a nikdy nebudete. Tak jo. Pojďme si zprůměrovat celé Česko. Cena skutečně padá. Na 8 milionů, přátelé drazí, a v tom už jsou započítané všechny vyloučené a příhraniční lokality.

Možná se rozhodnete obětovat pohodlí dětí a dát je do jednoho pokoje. Budete doufat, že alespoň jedno z nich rychle vyletí z hnízda někam na kolej, i když teda mít dva puberťáky v jedné místnosti je pěkný blázinec. Teprve pak se v Praze dostanete pod hranici 10 milionů, přesněji na 9,8… A průměrně v celém Česku? To bude 6,2 milionu.

Už asi moc dobře víte, kam celé tohle počítání směřuje. Plno lidí se rozhodne nemít děti vůbec. Teprve když zvolíte bezdětnost a začnete se rozhlížet po bytě, ve kterém máte akorát ložnici pro sebe a vedle ní obývák neboli 2kk, dostanete se průměrně v Česku na 4,5 milionu. V Praze po Vás budou chtít průměrně 7 milionů.

Byty jsou drahé, protože není na výběr. Na začátku jsem Vám psala, že za Fialovy vlády se staví o čtvrtinu míň než za nás, a teď tahle čísla upřesním.

V posledním roce, co jsme vládli, tedy v roce 2021, se po naší zemi stavělo zhruba 45 tisíc bytů a zároveň se 35 tisíc bytů dokončilo. Tohle stavební snažení samozřejmě přeteklo i do prvního roku Fialovy vlády, kdy bylo dostavěno dalších 40 tisíc bytů. Rozumějme, to byly ty byty, které se rozestavěly za naší vlády. Jenže! Nebyl by to pan premiér Fiala, kdyby se jimi nepochlubil. Stejně jako to udělal u našich dálnic. Známe ho.

Už ten první rok Fialovy vlády se ovšem začalo projevovat extrémní zdražování, které odstartovalo s nezvládnutou energetickou krizí. Zahájilo se o 3 tisíce bytů méně než za nás. Další dělovku tomu dal Bartoš se svým „digitálním stavebním řízením.“ Jak jsme na tom teď? Za celý minulý rok bylo dokončených jen 30 tisíc bytů. Je to tedy o čtvrtinu méně, než kam jsme to dostali my.

Když se podíváte hlouběji do historie, zjistíte, že tuhle neschopnost má ODS v genech. Za poslední tři roky Nečasovy vlády spadl počet dokončených bytů z 36,4 tisíce na 25,2 tisíce. To je propad dokonce o 30 procent.

Přála bych si, aby Fialova vláda byla pouze neschopná. Jenže ona je ještě k tomu šílená. Aktivně přispěla k likvidaci porodnosti zrušením školkovného, zvýšením daně na sunar, pleny a kojeneckou výživu, zrušením slevy na manžela a manželku.

Odpověď národa je jasná. V posledním roce vlády ANO se narodilo 111.793 dětí. Po třech letech vlády Fialy se rodí 84.311 dětí. Na jednu ženu teď připadá 1,37 dítěte. Šílené. Ta stejná vláda, která zavinila největší neplodnost v dějinách, bije na poplach, že nebude na důchody a zvýšila věk odchodu do penze na 67 let.

Já říkám, že nejzákladnějším pilířem důchodové reformy je zvýšení porodnosti. K tomu je ale nejprve potřeba, aby odešla Fialova vláda. Za ty roky ukázala, že netuší, jak vypadá život člověka.

Vy se, přátelé, mějte fajn a užijte si víkend.