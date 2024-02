Schillerová (ANO): Vstup do kampeličky jste vůbec nevysvětlil, nedává to logiku

reklama

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já jdu reagovat na pana premiéra nad takovou tu jeho bohorovnost, nadhled, že tady vlastně s takovou trpělivostí nám tady odpovídá, když vlastně vůbec o nic nejde... Na tu naši vyprázdněnost, jak jsem četla nedávno v médiích.

No, pane premiére, ale ty odpovědi nepřišly. Sedm let jste neřešil, že tam nedostáváte žádný úrok. To jste frajer tedy. To jste frajer. Já jsem - dokonce vás to napadlo, že byste si tam vložil za sedm let ještě 50 tisíc - já jsem nemluvila o tom, že byste tam měl takové obrovské úroky. Nebojte se o moji finanční gramotnost. Já se ve financích pohybuji skoro celý svůj profesní život a už jsem si vyslechla různých vašich urážek, ať už vašich nebo vašich spolustraníků. Spoustu. Nic si z toho nedělám. Kopřivu mráz nespálí. Zato vy tam teď máte na těch financích odborníka!

Ale vrátím se zpátky k vašemu vyjádření. Já jsem mluvila o tom, že kdybyste si to vložil například na termínovaný účet, které existovaly v té době, to určitě víte, nebo by vám to poradili vaši poradci, tak byste pokryl aspoň inflaci. Nehovořila jsem o 20 % zisku, ale hovořila jsem o ztrátě za sedm let v důsledku inflace. Reálné ztrátě hodnoty peněz, pokud za sedm let vybere stejnou nominální částku, jakou jste tam vložil. A to jste udělal, to jste přiznal.

Vstup do kampeličky jste vůbec nevysvětlil, nedává to logiku. V podstatě jste přiznal tady na místě, že ten váš argument, že šlo o diverzifikaci příjmů, je nesmyslný. Naprosto nesmyslný, protože jste nedoložil ani to, že jste v Komerční bance měl více než 2,7 milionů korun, které by podléhaly ze zákona záruce, kterou uděluje banka.

My nechceme vyjádření o majetku pro média. My chceme majetková a daňová přiznání. Proč byste čekal, až vás někdo o to požádá? Vy jste premiér této země. Vy pracujete jako politik s důvěrou lidí, tak je prostě předložte, ukažte je. Ukažte ta daňová přiznání, ukažte je. Ta výmluva, že jste nevěděl, že jste podílníkem... To nezlobte se, nezlobte se, pane profesore, teď to myslím s respektem, vůbec, Senát vás nějak, jako není to v tom žádná ironie, tomu nevěřím, že jste nevěděl, že jste podílníkem, protože v podstatě i ty informace, co se má dávat do toho přiznání, do toho majetkového, myslím, podle zákona o střetu zájmů, ty jsou úplně, naprosto polopatisticky popsaná. Já si nedovedu představit, že byste nevěděl všechny relevantní zůstatky na účtech nad určitou částku, tomu přece vy musíte rozumět. To mně netvrďte, že nechápete, že nevíte, že máte milion někde na účtě a že jste to nepochopil. Já si zase myslím, že vaše příjmy, tak, jak jste tady deklaroval, nejsou tak, že by se vám, teď budu citovat jednoho novináře, že desítky milionů se vám na účtech určitě nepovalují, takže byste věděl o milionu.

No, jak jste tady říkal, že měl pan předseda Babiš a paní ministryně, bývalá Dostálová vědět o někom, tak snad víte, že u veřejných zakázek se postupuje podle zákona. Pokud si ale někam vkládáte vlastní peníze, což vy jste udělal, tak zohledňujete i věci, jako je reputace, osobní znalost. Vy jste toho člověka znal, to jste netajil, několikrát jste se s ním potkal, takže, promiňte, to snad slučujete něco... Já nevím, že by někdo... byla jsem ministryní, dělalo se tam spoustu veřejných zakázek, já vůbec nevím, jaké firmy se tam účastnily, nezajímalo mě to. To není věc ministra, to není věc předsedy vlády, to snad připustíte, že se nestaráte o veřejné zakázky na Úřadě vlády, to vám nepodsouvám a myslím si, že to tedy po tomto srovnání hodně kulhá.

Já nejsem spokojená s těmi odpověďmi na otázky, které jsem žádala. Nás čeká za chvíli bezesporu hlasování. Předpokládám, tak, jak zatím jste se vyjadřoval, jak se vyjadřovali vaši kolegové neformálně, že ta schůze nebude schválena pětikoalicí. Bezesporu tady máte většinu, to já počítat umím. Ale to mi nezabrání, abych tady načetla usnesení, které nebude hlasováno, nebude samozřejmě výsledkem této schůze hlasování o tomto usnesení, protože její program nebude schválen. Protože vy nemáte zájem na tom, abychom se tady bavili transparentně o těchto věcech, ale já ho načtu. Načtu ho za chvíli, znovu ho přečtu na tiskové konferenci, budeme o tom mluvit a dáme vám zatím šanci, abyste ty věci vysvětlil a doložil.

Dovolte mi, jak by to usnesení znělo, pokud by dostalo šanci, aby bylo předmětem hlasování této Poslanecké sněmovny.

Poslanecká sněmovna ukládá premiéru Petru Fialovi:

za prvé, aby pro vysvětlení svého působení v Podnikatelské družstevní záložně transparentním způsobem zpřístupnil široké veřejnosti: za A) veškerá daňová a majetková přiznání od roku 2011, za B) své vstupní majetkové přiznání veřejného funkcionáře a všechna následující až do současnosti, za C) potvrzení banky o odeslání v roce 2015 a přijetí v roce 2022 vkladu do Podnikatelské družstevní záložny.

Za druhé, zpřístupnil široké veřejnosti podklady ozřejmující financování Pravého břehu Institutu Petra Fialy a plnění vůči think-tanku New Direction. Zejména zveřejnění kompletního plnění v letech 2015 až 2024, a to v rozsahu dílo, částka a datum zpracování.

Já chci věřit, že to v rámci transparentnosti a důvěry veřejnosti uděláte. Pokud ne, nebudu tady vyhrožovat, nemám ráda silná slova, ale věřte, že my prostě to nenecháme a budeme v tlaku na vás pokračovat. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: „Jak p*tomci. Až se to obrátí proti nim, budou se divit.“ Z ODS k Ukrajině. Nezvyklé Schillerová (ANO): Je úplně jedno, kdo dělá tvář ODS „To od našich ukrajinských přátel nebylo fér.“ Černochová se nečekaně postavila za Babiše Připomíná soudruha Štěpána, pustila se Pekarová do Schillerové

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama