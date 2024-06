Schillerová (ANO): Vy jste prostě strčili hlavu do písku

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Tak já jsem pozorně poslouchala vaše vyjádření a musím upřímně říct, že jsem velmi překvapená. Mám tady přesně chronologii celého toho žhářského útoku, komunikace státu, komunikace hlavně tedy příslušných institucí, celou chronologii poskládanou z veřejných zdrojů.

Začala bych tím, že podle pana ministra a i dalších vládních činitelů, pana premiéra, pana ministra Lipavského, se dopadený pachatel pokusil zapálit autobusy pražského Dopravního podniku. K útoku došlo, a to tady potvrdili všichni, v noci ze středy na čtvrtek, myslím, že říkal pan premiér ve 2 hodiny ráno. Ve čtvrtek v 9 hodin se konal výbor pro bezpečnost, kde seděli samozřejmě mí ctění kolegové, a ti mě informovali, že byli ubezpečeni řediteli služeb, že v České republice nic nehrozí. To znamená, nebyla tam dána žádná konkrétní informace o této kauze. Jak tedy funguje informovanost mezi policií, bezpečnostními službami a vládou? Jak je to možné, že o tak závažné skutečnosti ráno jednající výbor, který jednal, já nevím, několik hodin, se prostě nedozvěděl vůbec nic? To je pro mě něco absolutně neuvěřitelného.

Já vůbec nezpochybňuju činnost policie, věřím, že policie udělala, co mohla, a nikdy já se do bezpečnostních složek a policie nebudu strefovat. To by bylo velmi laciné. Já se ptám na jinou věc. Byly řečeny velmi závažné skutečnosti, zazněly v médiích, pak byla v pondělí Bezpečnostní rada státu - ta se asi nescházela jen tak pro ni za nic. Po té Bezpečnostní radě státu byla tisková konference. Já budu citovat jenom pár slov pana premiéra. "Policie zadržela pachatele neúspěšného žhářského útoku. Ty souvislosti se postupně rozkrývají, existuje podezření, že ten útok byl organizován a financován pravděpodobně z Ruska," řekl pan premiér. "Bohužel to není první případ. Nechci se pouštět do nějakých detailů, ale připomenu všem zkušenost, kterou má Česká republika s útokem ve Vrběticích." Ano, tu zkušenost tady máme. A měla ji a řešila ji naše vláda, vláda Andreje Babiše. A já si vzpomínám, jak jsme ji řešili.

A to předtím byla kauza Skripal, taky si to pamatujete, kdy jsme vyloučili okamžitě 3 zástupce ambasády ruské. No a po Vrběticích a také jsme měli indicie od zpravodajských služeb, tak jak je bezesporu máte vy, také to nebylo konkrétně vyšetřeno, také jsme nečekali na nějaké výsledky vyšetřování, ale okamžitě a razantně jsme zasáhli. Osmnáct pracovníků ambasády bylo okamžitě vyhoštěno a následovalo to až do čísla 80! Takhle jednala vláda Andreje Babiše, které vy malujete na tváře Rusko pro tebe všecko. Nechci už vytahovat tady tu nechutnou antikampaň do evropských voleb. A tehdy, tehdy když jsme okamžitě razantně zasáhli, já jsem v té vládě seděla, a došlo k vyhoštění 18 pracovníků ruské ambasády, tak tehdy se vyjádřil lídr tehdejší opozice a nejsilnější strany ODS Petr Fiala, takto. Šokovaný aktivitami ruských agentů na území Česka je předseda ODS Petr Fiala. Cituji: "Jde o akt státního terorismu proti demokratickému suverénnímu státu. Reakce České republiky musí být tvrdá a srozumitelná," uvedl. Načež reagovala v médiích v té době předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, že Rusko se nikdy nesmířilo s tím, že Česko už je mimo sféru jejich vlivu. Řekla: "Vede proti nám válku. Dnes jsme se dozvěděli jen o části jejich teroristické činnosti. Kroky vlády jsou nedostatečné, je potřeba zavřít naše vrata. Celá ruská ambasáda prošpikovaná špiony si musí balit kufry," vyzvala k ještě tvrdším opatřením proti Ruské federaci.

No a rok se s rokem sešel, máme rok 2024, jsme v mnohem horší politické situaci, protože Rusko vede agresivní válku proti Ukrajině. My jako hnutí ANO podporujeme Ukrajinu od počátku. Všechny ty zákony, které jste tady jmenovali, tak my jsme na půdě této Sněmovny podpořili a najednou se stane takováto věc, takovéto skandální vyřčení velmi závažného podezření. A my čekáme na co? Na co čekáme? My tady děláme, teď nám tady jmenujete všechny ty kroky, ano, my proti nim nic nemáme, my jsme je vždycky podpořili. Ale toto považujeme za skandál a vy jste strčili hlavu do písku! Prostě teď v tuto chvíli jsme se od tří velmi zásadních představitelů vlády Petra Fialy Fialy nedozvěděli vůbec nic. (Potlesk z lavic ANO.)

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



