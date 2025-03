Schillerová (ANO): Žádáme pana Fialu, aby si přestal hrát na vojevůdce

Vážení přátelé, bylo to jako z Jamese Bonda. Středa odpoledne. Poslanci odevzdávají telefony, kameramani televizí jsou vykázáni ze sněmovny a před její pečlivě uzamčené dveře se staví ostří chlapi z ochranné služby. Na program totiž přichází zbrojení a stav české armády.

Všechna tahle špičková bezpečnostní opatření byla naprosto nutná. Fialova vláda si nemohla dovolit, aby na veřejnost pronikla informace životní důležitosti. Jaká, ptáte se? „Žádné zásadní supertajné informace tam nepadly,“ pokrčil rameny pan Michálek, když se kolem něj sesypali novináři. Na rozdíl od Pirátů my jsme zůstali venku, protože podílet se na takové dětské šaškárně nemáme zapotřebí.

Hra na vojáky, poslední představení, které Fialově vládě zbývá před volbami. Schválně si zkuste představit, že jste řadový voják, který se krčí v zákopu těsně před útokem. Petr Fiala je ten poslední, koho byste chtěli za velitele čety. Úkol nesplněn, nikdo se nevrátil.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Petr Fiala není velitel ani náhodou. Pamatujete ještě před dvěma lety, jak utekl před demonstrujícími zemědělci 200 kilometrů daleko na Moravu, kde se schoval na farmě Jurečkova bratra? Tehdy z bezpečí vzkázal, že nechce „jednat pod tlakem“. A to přitom zemědělci neměli pušky. Dokonce neměli ani vidle, jen jednu velkou hromadu hnoje, kterou navezli před Úřad vlády.

Petr Fiala je měkoučký. Na tvrdého si hraje. Česká republika pod jeho „vedením“ nakoupila americké F-35 nejdráž ze všech zemí na světě, a ještě poslala předčasně zálohu 10,5 miliardy, kterou po nás Američané ani nechtěli.

Petr Fiala se vyhýbá srážce se silnými, a to ani nemusí mít zbraně. Uhnul energobaronům, kteří vytáhli z firem a od lidí stovky miliard navíc. Uhnul i zeleným šílencům a přijal jejich emisní povolenky neboli pokuty za cestování autem a vytápění domácností. Uhnul i sociálním inženýrům, kteří si vymysleli povinné přerozdělování migrantů a pokuty za jejich nepřijetí. Petr Fiala je tvrdý jen na obyčejné lidi, kteří všechno tohle ze svých kapes platí.

Chtěli jsme se na té „supertajné“ schůzce ptát, jak vlastně s penězi daňových poplatníků zachází ministerstvo obrany. Rozumní novináři se přidali na naši stranu, protože lidé mají právo vědět, co se s jejich daněmi děje. Vláda ale nechala vypnout kamery a odevzdat mobily. I bývalý náčelník Generálního štábu, pan armádní generál Jiří Šedivý, se nad tím podivil.

Víte, kdo vůbec navrhl, že jednání bude tajné a nepřístupné veřejnosti? No přece ministryně obrany Jana Černochová. Musela by totiž vysvětlovat, proč se za jejího ministrování nechce vojákům do armády. Proč jim zmrazila platy a sebrala benefity. Proč za jejího úřadování nevzniklo nic, co by doopravdy posílilo obranyschopnost naší země, ačkoli si bere od daňových poplatníků 154 miliard korun.

Vláda ANO nakoupila vojákům děla, bojové vrtulníky, terénní auta. Paní Černochová to samozřejmě ví, ale nepřizná. Třeba teď naposledy ve Strakonicích se vyfotila před protivzdušným systémem Spyder, ale už neřekla, že i ten pořídila předchozí vláda ANO.

Žádáme pana Fialu, aby si přestal hrát na vojevůdce. To už ta jeho hra na fotbalistu byla snesitelnější a nehrozila takovými škodami pro české daňové poplatníky.

Vám, přátelé, ze všeho nejvíc přeji klidný a mírumilovný, poslední březnový víkend.