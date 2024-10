Schillerová (ANO): Zkrátka jste vymysleli hranaté kolo

Kolegyně, kolegové, dovolte mi zareagovat na aktuální rozhodnutí vlády úplně upustit od změn u dohod o provedení práce, které byly s velkou pompou schváleny přesně před rokem v rámci daňového balíčku.

Ty změny byly od počátku nepřipravené, byly devastační pro firmy, byly likvidační pro statisíce dohodářů, nahrávaly černému trhu a nelegálnímu zaměstnávání. Věděli jste to. Věděl to ministr Marian Jurečka. Věděl to ministr Zbyněk Stanjura. Byl tady pozměňovací návrh Aleny Schillerové, byla tady jasná varování odborných svazů a komor, byly tady silné a pádné argumenty Komory daňových poradců. Ale před tím vším si oba zmínění ministři zacpali uši a odvrátili zrak a nechali vládní mašinérii tyto změny schválit.

Dokonce i Piráti, kteří se jindy tak rádi staví do role ochránců dohodářů, nehnuli na ochranu těchto lidí ani brvou. A to vše jen proto, abyste po roce zjistili, že absurdně složitý systém registrací a danění dohod je v praxi nerealizovatelný a vede toliko k zablokování brigád pro studenty, maminky na mateřské, seniory i svobodné profesionály. Že jste zkrátka vymysleli hranaté kolo.

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Samozřejmě všichni jsme lidé a všichni děláme chyby, ale když se takto fatálně spletou dva vrcholní hospodářští ministři této vlády s armádou úředníků za zády, následky nezůstanou za zavřenými dveřmi jejich kanceláří, ale rozlévají se do ulic. Zasahují rodiny, ekonomiku i budoucnost naší země. A ty chyby, na které by ministři nejraději zapomněli, nebo o nich možná pořádně ani nevědí, se zasaženým lidem vrývají hluboko do životů. Stalo se prokazatelně přesně to, před čím jsme varovali.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 96% Bohužel ano 1% Ne 2% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 17167 lidí

Na začátku října byla publikována studie odborníků z ekonomickosprávní fakulty Masarykovy univerzity, Národního institutu pro výzkum socioekonomických dopadů nemocí a systémových rizik a Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, podle které zavedené změny doslova ohrozily nejzranitelnější domácnosti na trhu práce a mnohé z nich vytlačily do švarcsystému.

Vážení zástupci koalice, pane ministře Jurečko, pane ministře Stanjuro, který jste mě na rozpočtovém výboru loni na podzim ujišťoval, že všechno bude fajn. Přijmout odpovědnost za chyby není jen morální povinností, je to základní princip důvěry, na kterém stojí demokracie. Vaše chyba stála práci nebo brigádu desítky tisíc lidí. Firmy a jejich účetní stály tisíce hodin naprosto zbytečné práce, stovky hodin na tom utopili úředníci vašich ministerstev, nespočtu studentů, maminek nebo seniorů jste brutálně zkomplikovali život. A nejhorší je, že naprosto zbytečně, protože jste byli varováni a byli jste varováni věcně a včas.

Prosím, vezměte si tento případ k srdci. To platí zejména pro poslance vládní koalice. Nespoléhejte už nikdy bezhlavě na sliby svých ministrů, nespoléhejte se na jejich kompetenci, když odborníci i opozice varovně zvedají prst. A vás, pane ministře Jurečko a Stanjuro, vyzývám, abyste se za svou chybu všem občanům České republiky, kterým jste zbytečně ublížili, veřejně omluvili.

Děkuji vám za pozornost.