Schrek (ODS): Naděje na podporu regionální dopravy se na nějaký čas rozplynula

Vážený pane ministře, dámy a pánové,
přicházím s návrhem na zařazení nového bodu týkajícího se financování silnic druhé a třetí třídy v regionech prostřednictvím podpory ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Do rozpočtu SFDI na rok 2026 nebyly alokovány prostředky pro kraje na údržbu, opravy a rekonstrukce krajských komunikací. Přitom jde o infrastrukturní síť, kterou denně v regionech využívají miliony lidí. Kraje dlouhodobě upozorňují, že bez státní podpory hrozí snížení kvality jejich komunikací, zhoršování jejich stavu a komplikace v regionální dopravě.
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Anketa
Chcete, aby vypukla stávka v ČT?
Regionální podpora ze SFDI představuje pro kraje opravdu významnou pomoc s opravami jejich komunikací a spolu s vlastními prostředky krajů, které vyčleňují ze svých daňových příjmů, jim umožňují zajistit nejen dobrou dopravní dostupnost jejich obyvatel, ale zvyšuje také bezpečnost silničního provozu.
Význam ze strany státu mohu dokladovat na svém domovském kraji, kde Vysočina díky podpoře státu opraví každoročně zhruba 35 kilometrů své sítě. V minulých letech se s výjimkou roku 2025 jednalo o částku pohybující se mezi 320 až 390 miliony korun. V loňském roce, kdy byla podpora krajům krácena na 2 miliardy, stále v případě Vysočiny se ale jednalo zhruba o 200 milionů korun.
Naděje na trvalou podporu regionální dopravy se přitom minimálně na nějaký čas rozplynula s nepodporou zákonodárné iniciativy krajů, které v roce 2024 předložili v Poslanecké sněmovně návrh na změnu rozpočtového určení daní pro kraje. To zahrnovalo trvalé zařazení finančních prostředků 4 miliard korun na regionální infrastrukturu ze státního rozpočtu do daňových příjmů krajů. Tuto změnu se bohužel nepodařilo projednat a pro letošní rok již nebyly krajům vyčleněny peníze vůbec žádné.
Protože však v řadách ctěné Poslanecké sněmovny zasedá řada poslanců, kteří jsou aktivní i v regionech a tuto situaci nejenže dobře znají, ale jistě vnímají i potřebu krajů zajistit dobrou dopravní dostupnost prostřednictvím své sítě silnic, tak jsem optimistou v případě podpory zařazení tohoto mého aktuálního bodu napříč politickým spektrem. A věřím, že otevření debaty o stabilním a předvídatelném systému financování krajských komunikací najde ve vašich řadách masivní podporu. Zařazuji proto bod Financování silnic druhé a třetí třídy ze SFDI na dnešní program, a to v pořadí projednávání jako první.
Děkuji pěkně.
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku