Seďa (ČSSD): Doufám, že na politiku a zejména na ČSSD nezanevřeš

Slávku, děkuji ti jménem sociálních demokratů na Uherskohradišťsku za vše, co jsi pro občany České republiky vykonal. A to nejen jako dlouholetý člen sociální demokracie, ale i jako její předseda a premiér české vlády. Říká se, že doma není nikdo prorokem a o politicích to platí dvojnásob. Vždy jsem si tě vážil, protože tě považuji za slušného člověka a demokrata. A to přesto, že jsem měl na řadu problémů odlišný názor. Osobně věřím, že na politiku a zejména na ČSSD nezanevřeš. Bylo mi ctí s tebou spolupracovat.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



