Seďa (ČSSD): Jak vlastně chtějí komunisté podpořit důvěru menšinové vlády?

Možná, že by bylo záhodno se zeptat komunistů, jakým způsobem vlastně chtějí podpořit důvěru menšinové vlády v poslanecké sněmovně. Zda budou aktivně hlasovat pro tuto vládu anebo, jak je jejich zvykem,odejdou zbaběle z jednacího sálu. Osobně jsem přesvědčen, že to je dnes kardinální otázka, na níž odpověď odhalí, jak je to vlastně s reálnou podporou možné budoucí vlády.

Ing. Antonín Seďa ČSSD



autor: PV