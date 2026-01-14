Seďa (SOCDEM): Evropa dlouhou dobu tahá za kratší konec provazu

Evropa dlouhou dobu tahá za kratší konec provazu a pokud budeme objektivní, tak si za to může převážně sama. Nejen svojí regulatorní politikou, ale především nekoncepčností a ideologickou zahraniční politikou.
EU ztratila svoji ekonomickou a politickou moc, opřenou o nezávislou poliitku. Měla být politickým a ekonomickým rivalem USA a Číny, namísto toho se stala politickou "kolonií" USA. A to nejen ve vztahu k ekonomice a politice, ale především v bezpečnosti.
Evropu neřídí státníci, ale političtí hoštapleři, kteří si nyní nevědí rady. Nechtějí totiž přiznat své chyby v době covidu, chyby v nerealistických cílech Green Dealu, neřešení migračních problémů a také podcenění zajištění své obrany.
Kdo nepřizná svoji chybu, pak ji nemůže napravit. Točení se v bludném kruhu odnesou obyvatelé celé Evropy. A je jedno, zda v ní vládne pravice či levice.
Ing. Antonín Seďa
