Seďa (SOCDEM): Evropa dlouhou dobu tahá za kratší konec provazu

14.01.2026 8:19 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k politice Evropské unie

Seďa (SOCDEM): Evropa dlouhou dobu tahá za kratší konec provazu
Foto: archiv A. Seďa
Popisek: Antonín Seďa

Evropa dlouhou dobu tahá za kratší konec provazu a pokud budeme objektivní, tak si za to může převážně sama. Nejen svojí regulatorní politikou, ale především nekoncepčností a ideologickou zahraniční politikou.

EU ztratila svoji ekonomickou a politickou moc, opřenou o nezávislou poliitku. Měla být politickým a ekonomickým rivalem USA a Číny, namísto toho se stala politickou "kolonií" USA. A to nejen ve vztahu k ekonomice a politice, ale především v bezpečnosti.

Evropu neřídí státníci, ale političtí hoštapleři, kteří si nyní nevědí rady. Nechtějí totiž přiznat své chyby v době covidu, chyby v nerealistických cílech Green Dealu, neřešení migračních problémů a také podcenění zajištění své obrany.

Kdo nepřizná svoji chybu, pak ji nemůže napravit. Točení se v bludném kruhu odnesou obyvatelé celé Evropy. A je jedno, zda v ní vládne pravice či levice.

Ing. Antonín Seďa

  • SOCDEM
  • mimo zastupitelskou funkci
