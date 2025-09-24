Seďa (SOCDEM): Jak je na tom životní úroveň našich obyvatel

Voliči se dříve rozhodovali podle toho, který politický program hájí jejich oprávněné zájmy. Dnes by se měli rozhodovat, koho volit, podle své životní úrovně. Obecně se životní úroveň odvíjí od ekonomiky a tady je třeba zdůraznit, že česká závislá ekonomika bez větší přidané hodnoty nemůže být nikdy vyspělou zemí.
Snahou politiků je sice posílit výrobu s vysokou přidanou hodnotou, ale podřízenost vůči Západu nám to neumožňuje. Proto také životní úroveň našich občanů nemůže být jako životní úroveň našich sousedů v Německu či v Rakousku. Problém totiž není v tom kdy, ale ve špatném modelu ekonomiky.
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Anketa
Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?
Podle současných informací jedna třetina domácností v ČR je na tom stále výrazně hůř, než tomu bylo v roce 2021. Nižší příjmové skupiny dostaly tvrdý zásah vysokou inflací, protože jejich rozpočet tvoří povětšinou potraviny a energie. Ty zdražily nejvíc, nehledě na skutečnost, že zrušení superhrubé mzdy těmto zaměstnancům moc nepomohlo. Na rozdíl od těch s vysokými příjmy, kteří mají své investice v nemovitostech, akciích, ve zlatě atd., které se zhodnocovaly nejvíc. Proto se také nadále rozevírají pomyslné nůžky mezi střední třídou a těmi nejbohatšími.
Podle řady ekonomů a sociologů je na vině nespravedlivý daňový systém, který výrazně více zatěžuje nízkopříjmové zaměstnance a extrémně nízko zdaňuje majetek. Schází jasná progrese ve zdaňování příjmů fyzických i právnických osob. Tato vláda provedla reformu zdanění nemovitostí tak, že chudí platí pětkrát vyšší daně než bohatí. Prostě obecně platí, že daně jsou dlouhodobě nastaveny ve prospěch bohatých, v čemž česká pravice bude i nadále pokračovat.
Připomenu také, že banky či finanční instituce opět navýšily své zisky. Oproti předchozímu roku o více než sedm miliard korun, což odpovídá ztrátě zdravotních pojišťoven. Jak tvrdil expremiér Vladimír Špidla, kterého si pravice za jeho výrok neustále dobírá: Zdroje jsou.
Já jenom dodávám, že se jen bojíme na ně sáhnout. A pokud opět zvítězí pravice včetně ANO 2011, pak se situace nezmění. Protože naše země potřebuje reformu daňového systému jako sůl.
Ing. Antonín Seďa
Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV