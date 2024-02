Seďa (SOCDEM): K návrhům Národní ekonomické rady vlády (NERV)

reklama

Celkem 37 opatření NERV má údajně odstranit problémy České republiky. Mohu souhlasit s komplexní změnou systému vzdělávání a důrazem na vyšší efektivitu a méně byrokracie veřejné správy. Osobně bych „nedostatek“ pracovní síly neřešil zlepšením podmínek pro zahraniční zaměstnance. Ale zaměřil bych se na snížení státního a úřednického aparátu a na změny v podpoře rekvalifikací. Ale to, co je podstatné a co schází v penzijní reformě, je nutnost zvýšit motivaci starších zaměstnanců k dobrovolnému prodloužení doby výdělečného uplatnění na trhu práce. To, že současná vláda jde opačných směrem, ukazuje na zoufalství a neschopnost řady jejích členů.

S čím rozhodně nemohu souhlasit, jsou změny v zákoníku práce, které umožňují snadnější propouštění zaměstnanců, které jdou proti zvyšování mezd, zejména té minimální, a které omezují ochranu zaměstnanců při práci. Prostě se připravuje další útok vůči současným právům zaměstnanců.

Naopak souhlasím s návrhem na snížení zdanění práce u lidí s nízkými výdělky. Nicméně nerozumím tomu, proč NERV zároveň nenavrhuje progresivní zdanění občanů s nejvyššími příjmy. Protože nelze na jednu stranu snižovat zdanění a neudělat nic na příjmové straně státního rozpočtu. O tom jsme se již přesvědčili při rušení superhrubé mzdy bez náhrady, kdy nám narostl každoroční deficit o sto miliard korun. Proto je potřeba provést změnu v systému výběru daní, aby byl spravedlivější, dlouhodobě udržitelný a aby odpovídal 21. století.

Důraz na zdravotní prevenci je důležitý, ale rozhodně neřeší absenci zaměstnanců. Protože pokud bude zdravotní stav českých obyvatel horší, než v zemích západní Evropy, pak je třeba zlepšit nejen prevenci a motivaci k ochraně zdraví, ale zejména je třeba zachovat či zvýšit kvalitu zdravotní péče a její dostupnost. Současná vláda jde však opačným směrem a dostupnost zdravotní péče zhoršuje.

Také návrh na snížení maximální doby čerpání mateřské dovolené na tři roky je třeba provázat se zajištěním dostupnosti předškolní péče pro děti do tří let. NERV velmi málo akcentuje finanční dostupnost nájemního bydlení, což by napomohlo rozhýbat zkostnatělý trh práce. Zároveň je třeba se více zaměřit na podporu výzkumu a vývoje firem či na podporu hi-tech technologií.

V návrzích NERV postrádám jakýkoliv návrh k omezení podpory elektromobility a obnovitelných zdrojů. Protože vysoké ceny elektrické energie vedou domácnosti, a zejména podniky ke zvyšování nákladů a snižování konkurenceschopnosti jejich výrobků. To vše nakonec vede k snižování životní úrovně občanů.

Ing. Antonín Seďa SOCDEM



Článek byl převzat z Profilu Ing. Antonín Seďa

